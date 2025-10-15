Morgan Stanley: Έσοδα - ρεκόρ 18,2 δισ. δολαρίων κατέγραψε στο γ' τρίμηνο

Τα κέρδη της Morgan Stanley αυξήθηκαν κατακόρυφα το γ' τρίμηνο, καθώς o τομέας του investment banking απέφερε περισσότερα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συναλλαγές και από τη διαχείριση πωλήσεων μετοχών και ομολόγων.

Οι μετοχές της τράπεζας σημειώνουν κέρδη 2,1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη.

Με τις αγορές να κυμαίνονται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τη Fed να επαναλαμβάνει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, οι τραπεζίτες είναι αισιόδοξοι ότι η δυναμική θα συνεχιστεί κατά το δ' τρίμηνο και μέχρι το 2026.

Τα έσοδα της Morgan Stanley από επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 44% σε 2,11 δισ. δολάρια το τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι.

Τα συνολικά έσοδα έφτασαν το ρεκόρ των 18,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίμηνο.

Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά έσοδα 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 2,80 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τετάρτης.

Το αντίστοιχο ποσό πέρυσι ήταν 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 1,88 δολάρια ανά μετοχή.

Τα έσοδα της Morgan Stanley από τη διαχείριση μετοχών αυξήθηκαν στα 652 εκατομμύρια δολάρια από 362 εκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα από το assett management - ένα βασικό σημείο εστίασης για τη Morgan Stanley - αυξήθηκαν στα 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο, υποστηριζόμενα από τις αυξανόμενες αποτιμήσεις της αγοράς.

Η επιχείρηση πρόσθεσε καθαρά νέα περιουσιακά στοιχεία ύψους 81 δισ. δολαρίων κατά το τρίμηνο, ενώ οι ροές περιουσιακών στοιχείων με βάση τις προμήθειες ανήλθαν σε 42 δισεκατομμύρια δολάρια.