Moody's: Η αξιολόγηση της CrediaBank επιβεβαιώνεται σε Ba2, με θετικό outlook

Η Moody’s επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της CrediaBank στο επίπεδο Ba2, διατηρώντας παράλληλα το θετικό outlook, στον απόηχο της εξαγοράς της HSBC Malta.

Η θετική προοπτική αντανακλά την εκτίμηση ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να ενισχύει τα θεμελιώδη οικονομικά της μεγέθη και ότι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αποφέρει λειτουργικές συνέργειες, αύξηση της κερδοφορίας και περαιτέρω ενίσχυση του πιστοληπτικού της προφίλ.

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία αξιολόγησης, η εξαγορά σχεδόν διπλασιάζει τα ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού της CrediaBank, από 7,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025 σε 15 δισ. ευρώ, ενισχύοντας παράλληλα την γεωγραφική της παρουσία.

Η συναλλαγή καθιστά την CrediaBank συστημικά σημαντικό τραπεζικό ίδρυμα στη Μάλτα και τη φέρνει υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με την πλήρη ολοκλήρωση της διαδικασίας να αναμένεται έως τα τέλη του 2026.

Η Moody’s επισημαίνει τις στρατηγικές ευκαιρίες που προσφέρει η εξαγορά, αλλά και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη διασυνοριακή επέκταση. Η HSBC Malta προσφέρει πρόσβαση σε νέα αγορά της Ε.Ε., διαθέτει εδραιωμένο πελατολόγιο και ισχυρή παρουσία τόσο στον λιανικό όσο και στον εταιρικό τομέα.

Η συμφωνία ενισχύει το προφίλ ρευστότητας και σταθερότητας της CrediaBank και ανοίγει δυνατότητες επέκτασης στον τομέα διαχείρισης πλούτου στη Μάλτα. Εφόσον η ενσωμάτωση ολοκληρωθεί ομαλά, η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφορία και τη συνολική χρηματοοικονομική εικόνα της τράπεζας μέσα στα επόμενα δύο έως τρία έτη.

Αναφέρει ακόμα ότι η CrediaBank θα πρέπει να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα της διαδικασίας ρυθμιστικών εγκρίσεων από τη Μαλτέζικη Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΚΤ. Επιπλέον, το χάσμα στα κεφαλαιακά επίπεδα μεταξύ των δύο τραπεζών είναι σημαντικό: η HSBC Malta εμφάνιζε δείκτη CET1 22,5% τον Ιούνιο του 2025, ενώ η CrediaBank μόλις 11% τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Η επιτυχία της εξαγοράς εξαρτάται επίσης και από την τεχνική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, τη διαχείριση ρυθμιστικών και λειτουργικών κινδύνων, καθώς και τη διατήρηση του προσωπικού και της πελατειακής βάσης της HSBC Malta. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διακυβέρνηση, ειδικά καθώς η CrediaBank πρόσφατα ολοκλήρωσε τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα στην Ελλάδα.

Η Moody’s τονίζει ότι ενδεχόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας θα μπορούσε να προκύψει εφόσον ενισχυθεί περαιτέρω η φερεγγυότητα της τράπεζας, ολοκληρωθεί με επιτυχία η ενοποίηση των δύο τραπεζών ή εκδοθούν νέοι χρεωστικοί τίτλοι με δυνατότητα απορρόφησης ζημιών. Αντίθετα, μια υποβάθμιση θεωρείται απίθανη όσο διατηρείται το θετικό outlook, εκτός αν υπάρξουν σοβαρές καθυστερήσεις ή αποτυχία στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.