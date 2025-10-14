JP Morgan: Ανακοίνωσε κέρδη 14,4 δισ. δολάρια στο γ' τρίμηνο

Τα κέρδη της JPMorgan Chase αυξήθηκαν το γ' τρίμηνο, τροφοδοτούμενα από συναλλαγές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και δημόσιες προσφορές που ενίσχυσαν την επενδυτική της τράπεζα, σε συνδυασμό με την ισχυρότερη απόδοση των συναλλαγών.

Τα κέρδη της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ ανέβηκαν στα 14,39 δισ. δολάρια, ή 5,07 δολάρια ανά μετοχή, κατά το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη.

Στο περσινό γ' τρίμηνο, τα αντίστοιχα νούμερα ήταν 12,9 δισ.δολάρια, ή 4,37 δολάρια ανά μετοχή,

«Παρόλο που υπήρξαν κάποια σημάδια επιβράδυνσης, ιδίως στην αύξηση της απασχόλησης, η αμερικανική οικονομία παρέμεινε γενικά ανθεκτική», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμι Ντίμον.

Ωστόσο, η τράπεζα προειδοποίησε για αυξημένο βαθμό αβεβαιότητας που απορρέει από τις περίπλοκες γεωπολιτικές συνθήκες, τους δασμούς και την αβεβαιότητα στο εμπόριο, τις αυξημένες τιμές των περιουσιακών στοιχείων και τον κίνδυνο επίμονου πληθωρισμού.

Οι εταιρικές συναλλαγές σημείωσαν απότομη άνοδο φέτος μετά από μια σύντομη επιβράδυνση τον Απρίλιο, υποστηριζόμενες από μια ανθεκτική οικονομία και την ελπίδα για μειώσεις των επιτοκίων που ώθησαν τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Τα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες της JPMorgan αυξήθηκαν κατά 16% το τρίτο τρίμηνο. Στο μεταξύ, τα έσοδα από συναλλαγές επίσης αυξήθηκαν κατακόρυφα σε μια περίοδο που η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει.

Η ανανεωμένη εμπιστοσύνη έχει τονώσει τις επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες σε ολόκληρη τη Wall Street, με τους διαπραγματευτές να αναμένουν ένα ακόμη ισχυρότερο περιβάλλον το 2026, καθώς η Fed συνεχίζει να μειώνει τα επιτόκια.

Η JPMorgan συγκέντρωσε τις περισσότερες προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής μεταξύ των ανταγωνιστών της μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Dealogic.

Νωρίτερα, η JPMorgan ανακοίνωσε σχέδια για την πρόσληψη τραπεζιτών και την επένδυση έως και 10 δισ. δολαρίων σε αμερικανικές εταιρείες κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανθεκτικότητα, ως μέρος μιας ευρύτερης δέσμευσης ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στελέχη του κλάδου έχουν δηλώσει ότι οι καταναλωτές παραμένουν σε καλή οικονομική κατάσταση, χάρη στην ισχυρή αγορά εργασίας και την αύξηση των μισθών.

Στην JPMorgan, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2% το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 24,1 δισεκατομμύρια δολάρια.