Η Τράπεζα Πειραιώς απορροφά την Piraeus Holdings - Χρ. Μεγάλου: Θετική πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,72% από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς. η συγχώνευση με απορρόφηση της Πειραιώς Financial Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ισολογισμών Μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιρειών, με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2025.

Η συνέλευση ενέκρινε ακόμη τις εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Πειραιώς Financial Holdings και της Τράπεζας Πειραιώς. καθώς και τον έλεγχο των όρων του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης. Ακόμη, ενέκρινε την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Ο πρόεδρος της Πειραιώς Financial Holdings, κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου απευθυνόμενος προς τους μετόχους επεσήμανε ότι η προτεινόμενη συγχώνευση, αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας νέας απλοποιημένης εταιρικής δομής του Ομίλου, έτσι ώστε η Απορροφούσα να καταστεί μητρική του Ομίλου, με σκοπό τη διευκόλυνση της επίτευξης των επικαιροποιημένων στρατηγικών στόχων και των βασικών προτεραιοτήτων μας.

Ειδικότερα, η εν λόγω συγχώνευση θα επιτρέψει στην Πειραιώς, να:

1. Επιτύχει βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων

2. Ενισχύσει τη βελτιστοποίηση του κόστους και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, με στόχο την αποδοτικότερη κατανομή πόρων, μέσω της εξάλειψης επικαλύψεων και της αξιοποίησης συνεργειών

3. Περιορίσει τα διοικητικά βάρη

4. Ενδυναμώσει την εταιρική διακυβέρνηση, τον έλεγχο και τη διοικητική αποτελεσματικότητα μέσω απλοποιημένης εταιρικής δομής (ένα Δ.Σ. και επιτροπές για μία οντότητα, αντί για δύο), και

5. Αξιοποιήσει την βελτιστοποιημένη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας συγκριτικά με αυτή της PFH.

Υπενθυμίζεται στους μετόχους ότι ο εταιρικός μετασχηματισμός που υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 (ήτοι η διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφορά του στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.») αποσκοπούσε, πρωτίστως, στην αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού όγκου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου.

Σήμερα, με τον δείκτη NPE να έχει υποχωρήσει στο 2,5%, οι λόγοι που υπαγόρευσαν το hive-down έχουν πλέον εκλείψει. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της υφιστάμενης εταιρικής δομής δεν κρίνεται πλέον αναγκαία.

O CEO κ. Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στις επιδόσεις της Τράπεζας Πειραιώς το 2025 . Όπως είπε ο ίδιος, «…τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, πετύχαμε 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, ενώ πληρώθηκε μέρισμα ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή τον Ιούνιο 2025.

Τα έσοδα μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, ενώ το χαρτοφυλάκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα 37 δισ.ευρώ υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025 νωρίτερα από τον σχεδιασμό μας».

«Οι πελάτες, μας» διευκρίνισε ο κ. Μεγάλου» εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: €64δισ. καταθέσεις, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση, και 14 δισ.ευρώ επενδυτικά κεφάλαια, για τα οποία έχουμε ήδη υπερβεί τον επικαιροποιημένο στόχο του 2025 επιπέδου άνω των 13,5 δισ.ευρώ.

«Η δανειοδοτική μας δραστηριότητα παραμένει διαφοροποιημένη, με συστηματική ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στους αγρότες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση για πρώτη φορά μετά από μία δεκαπενταετία, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευση μας σε καινοτόμα προϊόντα» υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου

Ακόμη, ανέφερε ότι τα καθαρά αποτελέσματα τα αναλογούντα στους μετόχους στο 9μηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα 820 εκατ.ευρώ.

Αναφερόμενος στην εξαγορά του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 600 εκατ.ευρώ, ο κ. Μεγέλου είπε ότι «σηματοδοτεί μία καθοριστική στιγμή για τον Όμιλο Πειραιώς και υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική ανάπτυξη. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι κορυφαία εταιρεία στον ασφαλιστικό τομέα της χώρας μας, και η μακροβιότερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα. Κατέχει σύνολο ενεργητικού 4,1δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 400 εκατ.ευρώ. Το 2024, η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 14,8εκατ.,ευρώ ενώ με βάση τα μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της για την περίοδο δεκαμήνου 2025, τα κέρδη προ φόρων υπερβαίνουν τα 30 εκατ.ευρώ».

Το πρώτο τρίμηνο 2026, επεσήμανε, η Πειραιώς θα παρουσιάσει στην επενδυτική κοινότητα τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του διευρυμένου Ομίλου Πειραιώς, με επίκεντρο την εστιασμένη ανάπτυξη και την ενίσχυση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της.