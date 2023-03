Γιατί η κατάρρευση της SVB φέρνει αναταράξεις στον διεθνή τραπεζικό κλάδο

Σε απώλεια εμπιστοσύνης, αυστηρότερη ρύθμιση και σκεπτικισμό των επενδυτών απέναντι στις μικρότερες, περιφερειακές τράπεζες θα μπορούσε να οδηγήσει η ξαφνική κατάρρευση της Silicon Valey Bank, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρεοκοπία τράπεζας από την οικονομική κρίση του 2008, η οποία έθεσε ερωτήματα σχετικά με «μη εμφανείς» αδυναμίες που θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για τους πελάτες και τους υπαλλήλους και ενδεχομένως να αναδείξουν ζητήματα σε άλλες τράπεζες.

Συγκεκριμένα, η Σίλα Μπερ (Sheila Bair), η οποία ήταν επικεφαλής του αμερικανικού κυβερνητικού οργανισμού Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, δήλωσε ότι οι εποπτικές αρχές των τραπεζών είναι πιθανό να στρέψουν τώρα την προσοχή τους σε άλλες τράπεζες που μπορεί να έχουν υψηλά ποσά ανασφάλιστων καταθέσεων και μη πραγματοποιημένες ζημίες, δύο παράγοντες που συνέβαλαν στη γρήγορη κατάρρευση της SVB.

«Αυτές οι τράπεζες που έχουν μεγάλα ποσά θεσμικών ανασφάλιστων χρημάτων... αυτό θα είναι ζεστό χρήμα που θα τρέξει αν υπάρξει ένδειξη προβλήματος», δήλωσε η Μπερ.

Μια αλληλουχία γεγονότων οδήγησε στην αποτυχία της SVB, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ για να κλειδώσει το κόστος χρηματοδότησης λόγω των προσδοκιών για υψηλότερα επιτόκια, με αποτέλεσμα την απώλεια 1,8 δισ. δολαρίων.

Η SVB, η οποία δραστηριοποιούνταν ως Silicon Valley Bank, είχε την ίδια ώρα, ανασφάλιστο το 89% των καταθέσεών της ύψους 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2022. Η FDIC ασφαλίζει τις καταθέσεις μέχρι 250.000 δολάρια.

Οι επενδυτές και οι πελάτες αγωνιούν τώρα για το αν η τράπεζα SVB θα βρει γρήγορα αγοραστή. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, η Washington Mutual βρήκε αμέσως αγοραστή, αλλά η IndyMac, το 2009, χρειάστηκε περίπου οκτώ μήνες.

Η ταχύτητα κατάρρευσης της SVB αιφνιδίασε τους αναλυτές και βούλιαξε τις αγορές, εξαφανίζοντας μετοχές του τραπεζικού κλάδου αξίας μεγαλύτερης των 100 δισ. δολαρίων εντός δύο μόλις ημερών.

«Οι τράπεζες είναι αδιαφανείς, οπότε αμέσως, όλοι μας λέμε "μισό λεπτό, πόσο διασυνδεδεμένη είναι αυτή η τράπεζα με μια άλλη"», δήλωσε η Μάιρα Ροντρίγκεζ Βαλαντάρες (Mayra Rodríguez Valladares), σύμβουλος χρηματοοικονομικών κινδύνων που εκπαιδεύει τραπεζίτες και ρυθμιστικές αρχές. «Οι επενδυτές και οι καταθέτες δεν θέλουν να είναι οι τελευταίοι που σβήνουν τα φώτα στο δωμάτιο, οπότε πρέπει να φύγουν», πρόσθεσε.

Αρκετοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι οι όποιες επιπτώσεις στον υπόλοιπο τραπεζικό τομέα μπορεί να είναι περιορισμένες. Τα μεγαλύτερα ιδρύματα έχουν διαφορετικά χαρτοφυλάκια και πελατολόγιο καταθέσεων από την SVB, η οποία έχει υψηλό βαθμό εξάρτησης από νεοφυείς επιχειρήσεις.

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης για τον υπόλοιπο τραπεζικό τομέα», δήλωσε ο Ντέιβιντ Τρέινερ (David Trainer), διευθύνων σύμβουλος της New Constructs μιας εταιρείας επενδυτικών ερευνών. «Η καταθετική βάση των μεγάλων τραπεζών είναι πολύ πιο διαφοροποιημένη από την SVB και οι μεγάλες τράπεζες βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο Τζέισον Γουέρ (Jason Ware), επικεφαλής επενδύσεων της Albion Financial Group, δήλωσε ότι οι δεσμοί με το συνολικό τραπεζικό σύστημα είναι περιορισμένοι, αλλά «η κατάσταση αυτή έχει ίσως επιπτώσεις για επιλεγμένες περιφερειακές τράπεζες με κάποια άμεση έκθεση».

Άλλοι αναλυτές δήλωσαν ότι η αποτυχία θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσπάθειες των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών να προχωρήσουν σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο κανόνων.

Ο τραπεζικός τομέας ξεπέρασε την πανδημία COVID-19, εν μέρει χάρη σε αυστηρότερους κανόνες που τέθηκαν σε εφαρμογή μετά το 2008, αρκετοί εκ των οποίων χαλάρωσαν κατά την διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτοί οι ευκολότεροι κανόνες για τις περιφερειακές τράπεζες είναι πιθανό να τεθούν υπό μεγαλύτερο έλεγχο, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι και αυτές έχουν τα επαρκή κεφάλαια στο αποθεματικό τους για να αντέξουν αντίστοιχες πιέσεις.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, έγραψε στο Twitter ότι η αποτυχία της τράπεζας «υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρούς κανόνες για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Wall Street lobbyists and Republicans in Congress are pushing Fed Chair Powell for weak capital requirements at exactly the wrong time. Silicon Valley Bank's collapse underscores the need for strong rules to protect the financial system. Regulators must not buckle to pressure.