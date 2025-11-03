Η Eurobank εκδίδει νέο ομόλογο AT1 600 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,625%

Στην έκδοση νέου ομολόγου τύπου Additional Tier 1 (AT1) με στόχο τη συγκέντρωση 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow), προχωράει η Eurobank.

Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δικαίωμα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το κουπόνι κοντά στο 6,625%. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.

Η Moody’s εκτιμά ότι το ομόλογο θα λάβει αξιολόγηση Ba3, ενώ η Eurobank διατηρεί τη δική της αξιολόγηση σε BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.

Στην έκδοση συμμετέχουν ως Joint Lead Managers οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Co-Lead Managers είναι η Ambrosia και η Euroxx.