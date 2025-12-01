Η «ανάκριση» της Eurobank από τους επενδυτές στο Λονδίνο

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν funds, επενδυτικοί οίκοι και τράπεζες στην Eurobank. Σύμφωνα με πληροφορίες στο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο η διοίκηση της ελληνικής τράπεζας σήμερα είχε 30 συναντήσεις και αύριο έχουν προγραμματιστεί άλλες 10.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επενδυτές «ανακρίνουν» τη διοίκηση της τράπεζας σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης. Η αντιστάθμιση που θα προέλθει από αυτήν στη μείωση επιτοκίων βρίσκεται σε πρώτο πλάνο με τις απαντήσεις που δόθηκαν να είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές.Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €3,3 δισ. το εννεάμηνο, εκ των οποίων €2 δισ. στην Ελλάδα και €1,2 δισ. στο εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €54,3 δισ., εκ των οποίων €36 δισ. στην Ελλάδα, €8,6 δισ. στην Κύπρο και €8,7 δισ. στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €32,6 δισ., τα στεγαστικά σε €12,9 δισ. και τα καταναλωτικά σε €4,8 δισ.

Η τράπεζα, απαντώντας για τις προοπτικές της, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του guidance. Μετά τα θετικά μεγέθη γ' τριμήνου και εννεαμήνου που ανακοίνωσε η τράπεζα, η Eurobank ανεβάζει τον στόχο για τα φετινά μεγέθη. Ειδικότερα, οι επιδόσεις σε οργανικό επίπεδο, όσο και στην ανάληψη πρωτοβουλιών μη οργανικής ανάπτυξης, υπερέβησαν τους αρχικούς στόχους. Επομένως, η απόδοση επί των κεφαλαίων (ROTBV) για φέτος θα είναι υψηλότερη από τον αρχικό στόχο και θα προσεγγίσει το 16%, υποστηριζόμενη από αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες.

Τα βλέμματα των funds και των οίκων στο Λονδίνο τράβηξε και το δυνατό μέρισμα της τράπεζας, το οποίο έρχεται να προστεθεί στην υπεραπόδοση της μετοχής για τους επενδυτές. Η τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει και να ενισχύσει τη γενναία ανταμοιβή μετόχων. Το συνολικό ποσοστό διανομής θα υπερβεί το 50% των κερδών φέτος, ενώ έδωσε ενδιάμεσο μέρισμα 4,7 σεντς ανά μετοχή.

Οι περισσότεροι οίκοι και αναλυτές ρωτούσαν για τις πιθανές νέες εξαγορές, καθώς και για τις κινήσεις της τράπεζας στις ασφάλειες, στην Κύπρο και στη Βουλγαρία. Η διοίκηση απάντησε πως αναζητούνται νέες ευκαιρίες που θα παράξουν αξία για τους μετόχους. Σχετικά με την Ελληνική Τράπεζα, αναφέρθηκε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά την 1η Σεπτεμβρίου οπότε λειτουργεί ο όμιλος ως μία τράπεζα. Η λειτουργική ενοποίηση σε μία ενιαία πλατφόρμα θα διαρκέσει περίπου 15 έως 18 μήνες, οπότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, με αρχές του 2027.

Σε ό,τι αφορά τις ασφάλειες, έναν τομέα που κέντρισε το ενδιαφέρον των funds και οίκων στο Λονδίνο, η τράπεζα θα προσπαθήσει να κάνει χρήση του δανέζικου συμβιβασμού για να μειώσει το κόστος κεφαλαίων κατά 50 μονάδες βάσης. Μέσω της εξαγοράς διαφοροποιούνται τα έσοδα της τράπεζας και ενισχύεται ο ισολογισμός, ενώ επιτυγχάνεται αύξηση του μεριδίου σε μία αναπτυσσόμενη αγορά. Αναμένονται περίπου €100 εκατ. επιπλέον έσοδα από τις ασφάλειες και εξετάζεται η δυνατότητα συνεργειών μετά την απόκτηση της Eurolife. Πιο σημαντικό, όμως, είναι η προοπτική του εγχειρήματος καθώς η διείσδυση των ασφαλειών στην Ελλάδα είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Τέλος, οι αναλυτές ρωτούσαν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, που χαρακτήρισαν ως ένα από τα πιο μεγάλα turnourand stories. Η μείωση του χρέους, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η αξία της πολιτικής σταθερότητας αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.