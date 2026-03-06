Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Μερισματική υπεραπόδοση, ισχυρή πιστωτική επέκταση και επενδύσεις στην ψηφιακή τραπεζική

Η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για την περίοδο 2026-2030 βασίζεται σε ένα μείγμα υψηλής κερδοφορίας, επιθετικής πιστωτικής επέκτασης και σημαντικών επενδύσεων στην τεχνολογία, με τον CEO Χρήστο Μεγάλου να θέτει ως βασικό στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, αλλά και την ενίσχυση της θέσης της τράπεζας στο νέο ψηφιακό τραπεζικό περιβάλλον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, εξηγώντας το πενταετές πλάνο της Πειραιώς, έπειτα από το Capitals Markets Day στους Έλληνες δημοσιογράφους υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ότι στο επίκεντρο του νέου σχεδίου βρίσκονται η ισχυρή μερισματική πολιτική, η αύξηση των δανειακών χαρτοφυλακίων, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις τραπεζικές υπηρεσίες και η ανάπτυξη της Snappi. Εξίσου σημαντική και η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου.

Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι το επιχειρηματικό πλάνο έχει σχεδιαστεί με συντηρητικές παραδοχές, αλλά με υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας για την επόμενη φάση ανάπτυξης της Πειραιώς. Όπως σημείωσε, η τράπεζα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σημαντική παραγωγή κερδών, γεγονός που επιτρέπει τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και παράλληλα τη διανομή σημαντικών αποδόσεων στους μετόχους.

Μερισματική πολιτική με στόχο υψηλές αποδόσεις

Ένα από τα βασικά σημεία του στρατηγικού σχεδίου της Πειραιώς αφορά τη μερισματική πολιτική, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της επενδυτικής ιστορίας της τράπεζας τα επόμενα χρόνια.

Η διοίκηση σχεδιάζει σημαντική αύξηση των διανομών προς τους μετόχους, με στόχο τον υπερδιπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή έως το τέλος της δεκαετίας. Το μέρισμα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από περίπου 0,40 ευρώ ανά μετοχή το 2025 σε περίπου 0,80 ευρώ το 2030, ενώ η πολιτική διανομής προβλέπει payout ratio έως και 65% των ετήσιων καθαρών κερδών.

Ο οικονομικός διευθυντής της τράπεζας Θεόδωρος Γναρδέλης εξήγησε ότι η ισχυρή κερδοφορία της Πειραιώς δημιουργεί σημαντικό κεφαλαιακό χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η τράπεζα παράγει κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε περίπου 22 ποσοστιαίες μονάδες, από τις οποίες ένα μέρος αξιοποιείται για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Η στρατηγική της διοίκησης είναι να διατηρεί έναν ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά χωρίς υπερβολική συσσώρευση κεφαλαίων στον ισολογισμό. Όπως μας είπε ο CFO, αρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες εφαρμόζουν παρόμοια στρατηγική, επιστρέφοντας σημαντικό μέρος των κερδών στους μετόχους αντί να δημιουργούν μεγάλα κεφαλαιακά αποθέματα.

Η προσέγγιση αυτή δίνει παράλληλα ευελιξία για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις, καθώς ένα μέρος των κεφαλαίων θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε εξαγορές ή άλλες στρατηγικές επενδύσεις εφόσον παρουσιαστούν κατάλληλες ευκαιρίες.

Παράλληλα, η τράπεζα επιταχύνει τη μείωση της εξάρτησής της από τον αναβαλλόμενο φόρο (DTC), διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό λόγω της ισχυρής κερδοφορίας των τελευταίων ετών.

Επιθετική πιστωτική επέκταση την επόμενη πενταετία

Η αύξηση των δανειακών χαρτοφυλακίων αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του επιχειρηματικού σχεδίου της Πειραιώς έως το 2030. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέσα στην επόμενη πενταετία, αγγίζοντας περίπου τα 56 δισ. ευρώ από περίπου 37 δισ. ευρώ σήμερα.

Η ανάπτυξη αυτή θα στηριχθεί κυρίως στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε κλάδους που βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδύσεων της ελληνικής οικονομίας, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, ο τουρισμός, η ναυτιλία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση βλέπει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και στη λιανική τραπεζική, καθώς η αγορά στεγαστικών δανείων εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης μετά από πολλά χρόνια περιορισμένης δραστηριότητας.

Ο κ. Γναρδέλης σημείωσε ότι η στρατηγική πιστωτικής επέκτασης βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να παρουσιάζει ισχυρές επενδυτικές ανάγκες τα επόμενα χρόνια. Η ενεργειακή μετάβαση, τα έργα υποδομών και οι επενδύσεις που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια αποτελούν βασικούς μοχλούς χρηματοδότησης για το τραπεζικό σύστημα, είπε μεταξύ άλλων στην συνέντευξη τύπου.

Παράλληλα, η Πειραιώς διατηρεί πολύ χαμηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, γεγονός που της επιτρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων χρηματοδοτήσεων. Ο δείκτης των «κόκκινων» δανείων βρίσκεται ήδη κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Η Πειραιώς επενδύει συστηματικά στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, θεωρώντας ότι αποτελούν βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας για το μέλλον του τραπεζικού κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα έχει αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται τόσο για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών όσο και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας Qualco για τη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας στεγαστικών δανείων. Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός αυτόνομου ψηφιακού broker στεγαστικών δανείων με ξεχωριστό brand, το οποίο θα επιτρέπει στους πελάτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της διαδικασίας.

Η πλατφόρμα θα αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης ώστε να αυτοματοποιεί μεγάλο μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης, επιτρέποντας την ταχύτερη έγκριση και εκταμίευση δανείων. Στόχος είναι να περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας στεγαστικής χρηματοδότησης.

Παράλληλα, η τράπεζα έχει συνάψει συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, αποτελώντας μία από τις πρώτες τράπεζες στην Ευρώπη που αξιοποιούν τις τεχνολογίες της εταιρείας στο πλαίσιο ενός μοντέλου βιώσιμης τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνεργασία αυτή συνδέεται και με το joint venture που έχει δημιουργήσει η Πειραιώς με την Accenture για την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων που θα υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας τα επόμενα χρόνια, όπως μας εξήγησε ο κ. Μεγάλου.

Ο ρόλος της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σημαντική θέση στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο της Πειραιώς κατέχει η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία ενισχύει τη στρατηγική ανάπτυξης των δραστηριοτήτων bancassurance.

Η ενσωμάτωση της ασφαλιστικής εταιρείας επιτρέπει στην τράπεζα να διευρύνει τις πηγές εσόδων της μέσω ασφαλιστικών προμηθειών, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από τα καθαρά έσοδα τόκων.

Σύμφωνα με τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου, τα ασφάλιστρα πελατών αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά έως το 2030, φθάνοντας περίπου τα 1,6 δισ. ευρώ. Η ανάπτυξη αυτή θα στηριχθεί τόσο στους κλάδους ζωής και υγείας όσο και στις γενικές ασφαλίσεις, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξει η αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου της τράπεζας για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων.

Παράλληλα, από το 2027 αναμένεται να αλλάξει και η λογιστική αντιμετώπιση της συμμετοχής της Εθνικής Ασφαλιστικής στον όμιλο, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο αποτύπωσης των αποτελεσμάτων της στον ισολογισμό της τράπεζας.

Η Snappi ως όχημα για τη νέα ψηφιακή τραπεζική και το εξωτερικό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο κ. Μεγάλου στην ανάπτυξη της Snappi, της νέας ψηφιακής τράπεζας που δημιουργήθηκε για να ανταγωνιστεί τις διεθνείς neobanks.

«Η Snappi αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής «dual defence» που έχει υιοθετήσει η τράπεζα απέναντι στον αυξανόμενο ψηφιακό ανταγωνισμό», τόνισε ο κ. Μεγάλου. Από τη μία πλευρά, η Πειραιώς επενδύει σημαντικά κεφάλαια για την αναβάθμιση των δικών της ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ από την άλλη δημιουργεί μια νέα τραπεζική πλατφόρμα που απευθύνεται κυρίως σε νεότερες ηλικίες και σε πιο ψηφιακά εξοικειωμένους πελάτες.

Η νέα πλατφόρμα έχει ήδη προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες πελάτες μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας της, ενώ η διοίκηση θέτει ως φιλόδοξο στόχο την προσέγγιση των 300.000 πελατών μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Snappi βασίζεται σε συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες της αγοράς, οι οποίες προσφέρουν κίνητρα και προνόμια στους χρήστες της πλατφόρμας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη αναπτυχθεί συνεργασίες με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους, ενώ σχεδιάζονται και νέες συνέργειες το επόμενο διάστημα.

Η πλατφόρμα αναπτύσσει επίσης νέα ψηφιακά προϊόντα, όπως υπηρεσίες μικροχρηματοδότησης, εργαλεία επενδυτικής διαχείρισης και ανταγωνιστικές υπηρεσίες συναλλάγματος.

Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι ανάπτυξης της Snappi, η πλατφόρμα θα μπορούσε να αποτελέσει στο μέλλον το όχημα για την επέκταση της τράπεζας και σε άλλες αγορές εκτός Ελλάδας.