Γιατί η Plum ξεχωρίζει στον τομέα της αποταμίευσης

Η συνεργασία της Eurobank με την Plum, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες fintech εταιρείες στην Ευρώπη, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη διαχείριση προσωπικών οικονομικών και την αποταμίευση.

Με περισσότερους από 2 εκατομμύρια χρήστες και παρουσία σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, η Plum φιλοδοξεί να καθιερωθεί και στην Ελλάδα ως ο «έξυπνος» σύμμαχος των νοικοκυριών για την αποταμίευση και τις επενδύσεις. Πρόσφατα ανακοίνωσε την εισαγωγή ενός νέου αποταμιευτικού κανόνα με την ονομασία «Ηλιόλουστες Ημέρες». Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους χρήστες να αποταμιεύουν αυτόματα κάθε φορά που η εφαρμογή καταγράφει ηλιοφάνεια στην τοποθεσία τους. Ανάλογα με την επιλογή, το ποσό μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 20 ευρώ ημερησίως.

Καινοτομία στην πράξη: Από τις «Βροχερές» στις «Ηλιόλουστες Ημέρες»

Με βάση τα περσινά στοιχεία ηλιοφάνειας (228 ημέρες στην Ελλάδα), ένας χρήστης που θα επιλέξει το σενάριο «Ήρθε το Καλοκαίρι» θα μπορούσε να συγκεντρώσει έως και 1.140 ευρώ σε ένα έτος, ενώ στην πιο «φιλόδοξη» εκδοχή «Καίει ο Ήλιος» οι αποταμιεύσεις θα μπορούσαν να φτάσουν τα 4.560 ευρώ.

Η νέα δυνατότητα βασίζεται στη φιλοσοφία των αυτοματοποιημένων κανόνων που έχουν καταστήσει την Plum δημοφιλή. Από τη «Βροχερή Ημέρα» μέχρι την «Πρόκληση του 1c» και τις «Στρογγυλοποιήσεις» συναλλαγών, οι κανόνες αυτοί βοηθούν τους χρήστες να αποκτήσουν μια σταθερή αποταμιευτική συνήθεια χωρίς να χρειάζεται να το σκέφτονται οι ίδιοι.

Για παράδειγμα, η «Πρόκληση του 1c» αυξάνει καθημερινά την αποταμίευση κατά 1 cent, βοηθώντας τους χρήστες να συγκεντρώσουν έως και €667 τον χρόνο, ενώ η «Πρόκληση των 52 εβδομάδων» βάζει αυτόματα €1 την πρώτη εβδομάδα, €2 τη δεύτερη, και ούτω καθεξής, φτάνοντας συνολικά τα €1.378 σε ένα έτος. Οι «Στρογγυλοποιήσεις» κάθε εβδομάδα στρογγυλοποιούν τις συναλλαγές του χρήστη στο πλησιέστερο ευρώ και βάζουν στην άκρη τα ψιλά.

«Η αποταμίευση μπορεί συχνά να μοιάζει με ανηφορική διαδρομή, ειδικά αυτή την περίοδο, με τις αυξημένες τιμές στο κόστος ζωής. Οι χρήστες βρίσκουν την αυτοματοποίηση πολύ χρήσιμη για να πετυχαίνουν τους στόχους τους χωρίς να το κάνουν ενεργά οι ίδιοι», ανέφερε η Μαίριλυ Μητροπούλου, Country Marketing Manager της Plum στην Ελλάδα.

Στρατηγική κίνηση της Eurobank

Για την Eurobank, η στρατηγική επένδυση στην Plum, ύψους 10 εκατ. ευρώ, δεν είναι απλώς μια τοποθέτηση κεφαλαίου. Αντιθέτως, σηματοδοτεί την πρόθεση της τράπεζας να ενσωματώσει καινοτόμα fintech εργαλεία στα ψηφιακά της κανάλια, αναβαθμίζοντας την εμπειρία mobile banking των πελατών της.

Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα ενισχύει το ψηφιακό της χαρτοφυλάκιο χωρίς να χρειαστεί να αναπτύξει λύσεις από το μηδέν, αποκτά πρόσβαση σε ένα νεανικό κοινό που προτιμά mobile-first προϊόντα και προβάλλει το προφίλ της ως σύγχρονος χρηματοοικονομικός οργανισμός.

Η συνεργασία με την Plum εντάσσεται στη διεθνή τάση που θέλει τις τράπεζες να επενδύουν ή να συνεργάζονται με fintechs ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να προσφέρουν υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας αγοράς που κινείται γρήγορα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η δυναμική της Plum

Από την ίδρυσή της το 2016 από τον Κύπριο επιχειρηματία Victor Trokoudes, η Plum έχει καταφέρει να συγκεντρώσει κεφάλαια άνω του 1 δισ. λιρών Αγγλίας υπό διαχείριση, να διπλασιάσει τα έσοδά της σε διάστημα ενός έτους και να αυξήσει κατά 40% το μέσο έσοδο ανά χρήστη. Η αποτίμησή της ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν περαιτέρω ανάπτυξη 70% το 2025.

Στην ελληνική αγορά, η Plum έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο να έχει ένα εκατομμύριο πελάτες μέχρι το 2030. Μέσω της συνεργασίας με την Eurobank φιλοδοξεί να προσφέρει σε περισσότερους Έλληνες τη δυνατότητα αποταμίευσης και επένδυσης με μικρά ποσά, ξεκινώντας από μόλις 1 ευρώ, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής καθιστά την αποταμίευση ιδιαίτερα δύσκολη.

Η επιτυχία της συνεργασίας Eurobank–Plum θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα οι Έλληνες καταναλωτές θα αγκαλιάσουν την ιδέα της αυτόματης, «έξυπνης» αποταμίευσης. Αν τα αποτελέσματα στην ελληνική αγορά επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες, η Plum δεν θα είναι απλώς ακόμη μια εφαρμογή fintech, αλλά ο νέος «ψηφιακός κουμπαράς» μιας ολόκληρης γενιάς.