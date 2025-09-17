Διεθνείς οίκοι

Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες συνεχίζουν να προσελκύουν διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, ενισχύοντας το επενδυτικό αφήγημα που διαμορφώνεται από τα ισχυρά αποτελέσματα και την ποιοτική αναβάθμιση των χαρτοφυλακίων τους.

Το β’ τρίμηνο του 2025 και οι πρόσφατες αξιολογήσεις από UBS, Deutsche Bank, Citi, Moody’s και Euroxx επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του τραπεζικού κλάδου, παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Καταλύτης οι προοπτικές κερδοφορίας και η σταθερότητα των μερισμάτων των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

UBS: Η Πειραιώς στο επίκεντρο της επενδυτικής στρατηγικής

Η UBS συνεχίζει να θεωρεί την Τράπεζα Πειραιώς ως κορυφαία επιλογή (top pick) για την ελληνική αγορά, με τιμή-στόχο στα 6,7–7,6 ευρώ και σύσταση «αγορά». Η τράπεζα ξεχωρίζει λόγω των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών και της ελκυστικής αποτίμησης, με δείκτη P/E περίπου 7x για το 2025–2026 και 6,4x για το 2027. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) προβλέπεται στο 14,4% για το 2025, 13,3% για το 2026 και 14,1% για το 2027, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας της.

Η UBS τονίζει την αξία της Πειραιώς ως επενδυτικής ευκαιρίας όχι μόνο σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς η μετοχή παραμένει από τις φθηνότερες τραπεζικές στην Ευρώπη. Η τράπεζα διατηρεί ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ, με δείκτη CET1 στο 15% για το 2026 και 15,5% για το 2027, ενώ η συνολική διανομή προς τους μετόχους (μέρισμα + buyback) προγραμματίζεται στο 7,1% για το 2026.

Η Alpha Bank εμφανίζει συγκρατημένη θετική εικόνα, με σταθερό EPS 0,4 ευρώ για το 2025–2026, δείκτη CET1 στο 16% και ROTE 12,1%. Η Eurobank συνεχίζει να προβάλλει σταθερές αποδόσεις με ROTE 12,9% και P/E 7,6x, ενώ η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 41% από τις αρχές του έτους. Η Εθνική Τράπεζα παραμένει η πιο κεφαλαιακά ισχυρή με CET1 18,1%, EPS 1,4 ευρώ και συνολική διανομή μετόχων περίπου 7%.

Η UBS εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να παρουσιάζουν επενδυτική ελκυστικότητα σε φάση επιβράδυνσης των αναβαθμίσεων κερδοφορίας, κυρίως χάρη στη διατηρήσιμη κερδοφορία και τα ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα.

Deutsche Bank: Η Eurobank κορυφαία επιλογή στην Ευρώπη

Η γερμανική Deutsche Bank διατηρεί ιδιαίτερα θετική στάση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ξεχωρίζοντας την Eurobank ως top pick σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Eurobank χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και χαμηλό προφίλ ρίσκου, στοιχεία που την καθιστούν ελκυστική για διεθνείς επενδυτές. Οι αναλυτές της Deutsche Bank επισημαίνουν ότι η Eurobank, παρά την άνοδο της αγοράς, συνεχίζει να παρουσιάζει περιθώρια rerating λόγω των υψηλών μερισμάτων και της σταθερής αύξησης δανείων.

Παράλληλα, η Deutsche Bank διατηρεί θετική στάση και για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, αναγνωρίζοντας την ικανότητά τους να συνδυάζουν πιστωτική επέκταση με διατηρήσιμη κερδοφορία και ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ.

Citi: Αναβαθμίσεις τιμών στόχων για όλες τις συστημικές

Η Citi συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη σύσταση «αγορά» για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αναβαθμίζοντας τις τιμές στόχων για Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική, ενώ διατηρεί σταθερή την αποτίμηση της Eurobank. Η επενδυτική τράπεζα βασίζει τις αναθεωρήσεις σε βελτιωμένα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), χαμηλότερο κόστος ρίσκου, ενίσχυση της δανειακής δραστηριότητας και αυξημένες διανομές κερδών μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Η Citi χρησιμοποιεί το μοντέλο Warranted Equity Valuation (WEV), προσαρμοσμένο για τα πλεονάζοντα κεφάλαια των τραπεζών, και περιλαμβάνει σενάρια bull, base και bear, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της δίκαιης αξίας των τίτλων τους. Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει την ισχυρή ανάπτυξη του κλάδου και τη διαχρονική ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους.

Moody’s: Ανθεκτικότητα κερδοφορίας και ποιότητα ενεργητικού

Ο οίκος Moody’s χαρακτηρίζει την απόδοση των ελληνικών τραπεζών για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ως ανθεκτική, με μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 2,9% και ισχυρή πιστωτική επέκταση. Η κάλυψη προβλέψεων αυξήθηκε στο 79%, ενώ τα δάνεια αυξημένου κινδύνου (stage 2) διαμορφώθηκαν σε 7,7%, σημαντικά χαμηλότερα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες (9,8%).

Η Moody’s εκτιμά ότι η περαιτέρω μείωση των NPEs θα προέλθει κυρίως από αναδιαρθρώσεις και εξοφλήσεις δανείων, με στήριξη από το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις χρηματοδοτήσεις έργων μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Τα stress tests της EBA κατέδειξαν την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών ακόμη και σε δυσμενή σενάρια, με CET1 16% κατά μέσο όρο και LCR 209%, υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 156%.

Παρά τις πιέσεις από χαμηλότερα επιτόκια, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν μόνο κατά 2,4% ετησίως, ενώ τα συνολικά βασικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,1%, χάρη στην αύξηση των προμηθειών και τον περιορισμό των δαπανών. Η Moody’s αναμένει ότι η ποιότητα κεφαλαίου θα βελτιωθεί περαιτέρω, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs).

Euroxx: Growth deserves a premium

Η Euroxx επισημαίνει ότι η ισχυρή ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών δικαιολογεί ένα premium, καθώς οι μετοχές τους καταγράφουν άνοδο περίπου 67% από τις αρχές του έτους, υπερβαίνοντας τόσο τον ευρωπαϊκό δείκτη SX7E (+53%) όσο και τον ελληνικό Γενικό Δείκτη (+38%). Στο νέο report με τίτλο «Growth deserves a premium», η χρηματιστηριακή εταιρεία αναφέρει ότι οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με P/E περίπου 7,1x για το 2027, με discount 15-20% έναντι των περιφερειακών ομολόγων.

Η κορυφαία επιλογή (top pick) της Euroxx είναι η Eurobank, η οποία εμφανίζει περιθώριο ανόδου 50% και διαπραγματεύεται με discount 8-10% σε σχέση με την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank. Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει upside 35% με τιμή στόχο 16 ευρώ, η Πειραιώς 24% με τιμή 9,2 ευρώ και η Alpha Bank 24% με τιμή 4,2 ευρώ. Η ανοδική αναθεώρηση των τιμών στόχων στηρίζεται σε καλύτερα αποτελέσματα, αύξηση EPS, χαμηλότερο κεφαλαιακό κόστος (10–10,5% από ~12%) και υψηλότερες αποτιμήσεις.

Οι αναλυτές της Euroxx αναμένουν ανάκαμψη των EPS από το 2026, υποστηριζόμενη από αύξηση δανείων κοντά στο 10% ετησίως, ενίσχυση εσόδων από προμήθειες και χαμηλότερο κόστος ρίσκου 40–50 μονάδων βάσης. Η δίκαιη αξία για τον κλάδο εκτιμάται σε P/E 9–10x για το 2027, περίπου 10% premium έναντι των περιφερειακών ομολόγων.