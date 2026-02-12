Γ. Στουρνάρας: Όταν αρνήθηκα τη διοίκηση στην Τράπεζα Αττικής, ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε το ΣΔΟΕ στη σύζυγό μου

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην «Ομάδα Αλήθειας» παραχώρησε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Ο Γιάννης Στουρνάρας περιέγραψε, μεταξύ άλλων, την περίοδο έντονης σύγκρουσης με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την Τράπεζα Αττικής, αποκαλύπτοντας ότι τότε δέχθηκε, όπως είπε, προσπάθεια εκβιασμού που έφτασε μέχρι και στο γραφείο της συζύγου του.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι είχε συμβεί με την Τράπεζα Αττικής και πώς εξελίχθηκε η συνεργασία του με την τότε κυβέρνηση, ο κ. Στουρνάρας ξεκίνησε επισημαίνοντας ότι αρχικά υπήρξε μια καλή περίοδος συνεννόησης.

Όπως ανέφερε, «περάσαμε μια καλή περίοδο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, χάρη και στις προσπάθειες του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Γιώργου Χουλιαράκη. Μην ξεχνάτε ότι τον Χουλιαράκη τον έχω σύμβουλο σήμερα. Δεν ξεχνώ. Θυμάμαι όμως πότε ξεκίνησε πάλι η καταιγίδα».

«Στην Τράπεζα Αττικής γίνονταν περίεργα πράγματα»

Στη συνέχεια περιέγραψε το σημείο καμπής, που, όπως είπε, ήταν η διαφωνία για το μέλλον της Τράπεζας Αττικής. «Διαφωνήσαμε για το τι έπρεπε να γίνει με την Τράπεζα Αττικής. Εμείς διαπιστώσαμε ότι στην Τράπεζα Αττικής γίνονταν περίεργα πράγματα σε ό,τι αφορά τον δανεισμό. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να ξηλώσουμε την τότε διοίκηση, όπως κάθε επόπτης έχει δικαίωμα να κάνει, αφαιρώντας το "fit and proper", διότι υποπτευόμασταν ότι γίνονταν ακατάλληλες χορηγήσεις δανείων», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, υπήρξε συμφωνία με την κυβέρνηση για την αναζήτηση νέας διοίκησης, δεδομένου ότι βασικός μέτοχος μέσω ΙΚΑ ήταν το Δημόσιο, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος είχε τον εποπτικό ρόλο. «Έβαλα εγώ έναν εκπρόσωπο, ο πρωθυπουργός έναν εκπρόσωπο, ο κύριος Δραγασάκης έναν εκπρόσωπο. Σφίξαμε τα χέρια», είπε χαρακτηριστικά.

«Άλλα συμφωνήσαμε και άλλα ανακοινώθηκαν»

Ωστόσο, όπως περιέγραψε, λίγες εβδομάδες αργότερα διαπίστωσε ότι είχαν τοποθετηθεί διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που είχαν συμφωνηθεί. «Αναθέσαμε σε headhunter να μας βρει διοίκηση. Βρέθηκε, συμφωνήσαμε. Θυμάμαι ότι πήρα το αεροπλάνο για Φρανκφούρτη. Μόλις προσγειώθηκα και άνοιξα το κινητό μου, είδα στα sites ότι αναλαμβάνουν τη διοίκηση δύο άτομα άσχετα με όσα είχαμε συμφωνήσει».

Όπως είπε, επικοινώνησε με τους κ.κ. Τσακαλώτο και Δραγασάκη, οι οποίοι κατά τον ίδιο δήλωσαν άγνοια. Στη συνέχεια μίλησε με τον τότε πρωθυπουργό, ο οποίος του ανέφερε ότι υπήρξε διαφωνία με τα αρχικά πρόσωπα. Ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι τα νέα ονόματα δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά, καθώς στο παρελθόν τους είχε αφαιρεθεί το «fit and proper», γεγονός που, όπως τόνισε, δεν επέτρεπε στην Τράπεζα της Ελλάδος να τα εγκρίνει.

Η έφοδος στο γραφείο της συζύγου του

Την επόμενη ημέρα, όπως αποκάλυψε, σημειώθηκε έλεγχος στο γραφείο της συζύγου του από το ΣΔΟΕ και την Οικονομική Αστυνομία. «Στις 9 το πρωί με πήρε τηλέφωνο η σύζυγός μου και μου είπε: "Έχει έρθει όλο το κράτος στο γραφείο μου ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία". Κατάλαβα ότι δεν ήταν τυχαίο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την ώρα συνεδρίαζε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων. Όπως είπε, έβαλε τη σύζυγό του σε ανοιχτή ακρόαση, με εκείνη να του λέει: «Είμαι πεντακάθαρη. Μη διανοηθείς να κάνεις πίσω». Τελικά, όπως τόνισε, η απόφαση για την απομάκρυνση της διοίκησης της Τράπεζας Αττικής προχώρησε κανονικά και «απαγορεύσαμε να δοθεί οποιοδήποτε δάνειο μέχρι να μπει νέα διοίκηση».

«Οι επιλογές μου ήταν τρεις»

Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε πως είχε τρεις επιλογές: να επιμείνει, να παραιτηθεί ή να αποδεχθεί τις κυβερνητικές επιθυμίες. «Αποφάσισα να συνεχίσω στον δρόμο της αρετής», είπε, προσθέτοντας ότι ο ρόλος του κεντρικού τραπεζίτη επιβάλλει την τήρηση του καθήκοντος, ακόμη και υπό πίεση.

Το χειροκρότημα στην ΕΚΤ

Λίγες ημέρες αργότερα, όπως περιέγραψε, συμμετείχε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εν μέσω δημοσιευμάτων και διεθνούς προβολής της υπόθεσης. «Μπαίνοντας στην αίθουσα, ο Μάριο Ντράγκι είπε “σηκωθείτε όρθιοι” και με χειροκρότησαν. Είπαν ότι αυτό ακριβώς σημαίνει ανεξαρτησία κεντρικού τραπεζίτη», σημείωσε.

Κλείνοντας, σχολίασε ότι «όταν έρθει η ώρα, πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζεις τη θέση που κατέχεις».