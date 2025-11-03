Φ. Καραβίας: Κομβικός πυλώνας της εξωστρεφούς στρατηγικής η Κύπρος

Τη νέα εποχή της Eurobank Ltd από τα κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία ανέλυσαν σε δημοσιογραφική εκδήλωση ο CEO Φωκίων Καραβίας, ο αν. CEO Σταύρος Ιωάννου και ο Μιχάλης Λούης CEO της Eurobank Ltd.

Ο κ. Καραβίας επεσήμανε πως η λειτουργική συγχώνευση της Eurobank Ltd, μετά την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας, θα ολοκληρωθεί σε διάστημα το πολύ 18 μηνών από σήμερα, ενώ κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Προσέθεσε πως στόχος της νέας εποχής είναι η ανάδειξη της Κύπρου σε πύλη εισόδου κεφαλαίων στην Ευρώπη, από Μέση Ανατολή, Ασία και Ινδία.

Η Eurobank Ltd στην Κύπρο έχει ενεργητικό άνω των 28 δισ. ευρώ και αποτελεί το μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα στη χώρα.

Το κεντρικό κτήριο της Eurobank στη Λευκωσία

Άλλωστε σε αυτό το πλαίσιο η διοίκηση του ομίλου δρομολογεί σημαντικές κινήσεις επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων της, οι οποίες ήδη αποδίδουν. Ο όμιλος της Eurobank έχει ισολογισμό άνω των 100 δισ. ευρώ και διαθέτει δάνεια πάνω από 54,3 δισ. ευρώ και καταθέσεις 79 δισ. ευρώ καταθέσεις. Η διαφοροποίηση των εσόδων και η γεωγραφική διασπορά τίθεται σε πρώτο πλάνο για αυτό άλλωστε το 53% των καθαρών κερδών προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητας (Κύπρος, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο και Λονδίνο) και στόχος είναι να φτάσουν έως 55% το 2027.

Η τράπεζα με μία σειρά από κινήσεις μετατρέπει την Κύπρο σε επίκεντρο της εξωστρέφειάς της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση της Eurobank αναμένονται οι εξής κινήσεις στο εξωτερικό:

Ινδία: Η πρώτη νέα αγορά είναι η Ινδία, όπου η Eurobank έχει λάβει την άδεια για ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας. Ο επικεφαλής έχει ήδη επιλεγεί και το γραφείο αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως έως το τέλος του έτους, με επίσημα εγκαίνια στις αρχές του 2026. Η Ινδία προσφέρει μια τεράστια δεξαμενή επενδυτικών ευκαιριών και μια δυναμική κοινότητα επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή αγορά, σημείωσε ο κ. Ιωάννου.

Αμπού Ντάμπι: Η δεύτερη αγορά είναι το Αμπού Ντάμπι, το οποίο ο Ιωάννου χαρακτήρισε «το καλύτερο οικονομικό κέντρο του Κόλπου για παρουσία του Ομίλου. Η αίτηση για την άδεια λειτουργίας είναι σε εξέλιξη και ο στόχος είναι να έχουν ληφθεί όλες οι άδειες εντός του 2026 ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του.

Ισραήλ: Η Eurobank έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση γραφείου στο Ισραήλ και έχει προσλάβει τοπικά στελέχη. Το Ισραήλ είναι μια χώρα με κρίσιμο πλούτο και δυναμική δήλωσε ο κ. Ιωάννου. Θέλουμε να δώσουμε λύσεις τόσο στους κατοίκους όσο και στους ανθρώπους ισραηλινής καταγωγής. Οι επενδύσεις του Ισραήλ στην Ελλάδα είναι μεγάλες σε τομείς όπως το real estate, η φιλοξενία κλπ.

Σαουδική Αραβία: Πρόκειται, όπως είπε ο Ιωάννου, για μια πιο δύσκολη αγορά. Η Eurobank έχει ήδη επιλέξει τον τοπικό της σύμβουλο και συμμετέχει σε διεθνή έργα υποδομής στη χώρα, ως πρώτο βήμα παρουσίας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε αξία στον όμιλο μέσα από αυτά τα έργα, είπε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, η Κύπρος δεν αποτελεί απλώς μια θυγατρική αλλά τον δεύτερο ισχυρότερο πυλώνα του ομίλου, μετά την Ελλάδα. Με ενεργητικό ύψους 28,1 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 28% του συνολικού ενεργητικού της Eurobank (103 δισ. ευρώ), και συνεισφορά 370 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 37% της καθαρής κερδοφορίας του ομίλου, η κυπριακή αγορά κατέχει πλέον κομβική θέση στη συνολική στρατηγική.

Η κεντρική είσοδος των Headquarters της Eurobank στην Κύπρο

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου σημείωσε ότι «Στόχος της νέας εποχής είναι η ανάδειξη της Κύπρου σε επενδυτικό κέντρο που θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου σε αγορές όπως η Ινδία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ. Με την ίδρυση γραφείων αντιπροσωπείας στη Βομβάη μέχρι το τέλος του 2025 και ακολούθως στο Άμπου Ντάμπι, η Eurobank αναδεικνύεται σε κόμβο σύνδεσης των αναδυόμενων αγορών με την Ευρώπη, καθιστώντας την Κύπρο πύλη εισόδου για επιχειρήσεις από την Ινδία και τη Μέση Ανατολή».

Ο ίδιος προσέθεσε ότι «η Eurobank ενισχύει τη διαφοροποίηση του λειτουργικού της μοντέλου, προχωρώντας σε στοχευμένες κινήσεις όπως η συμφωνία για την ανάκτηση της δραστηριότητας Ζωής της Eurolife, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της και στον ασφαλιστικό τομέα. Επενδύει σταθερά σε τεχνολογίες αιχμής, με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, εξελισσόμενη σε μια σύγχρονη τραπεζική πλατφόρμα που συνδυάζει τραπεζική υπεροχή με ψηφιακή ευελιξία και ισχυρή περιφερειακή παρουσία με ευρεία προοπτική».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής, CEO, της Eurobank Ltd, Μιχάλης Λούης: «Η δημιουργία της Eurobank Ltd αποτελεί ιστορικό σταθμό για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου και σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Ομίλου Eurobank στη χώρα. Η στρατηγική επένδυση ύψους €1,3 δισ. συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία και τις προοπτικές της, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Κύπρου στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου και τη δέσμευσή του για μακροπρόθεσμη στήριξη της οικονομίας και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Με τη συγχώνευση της Eurobank Κύπρου με την Ελληνική Τράπεζα, ενοποιήθηκαν δύο ισχυρές τραπεζικές παρουσίες σε έναν ενιαίο οργανισμό με αυξημένη δυναμική και εμβέλεια. Με ενεργητικό ύψους άνω των €28 δισ., η Eurobank Ltd καθίσταται ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός οργανισμός στην Κύπρο, υλοποιώντας το όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης, της τεχνολογικής προόδου και της ανθρωποκεντρικής τραπεζικής».