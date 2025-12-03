Eurobank Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Eurobank, όπου εγκρίθηκε η συγχώνευση με την Eurobank Holdings μέσω απορρόφησης της δεύτερης. Παρότι η διαδικασία είχε προαναγγελθεί εδώ και μήνες, η σημερινή συνέλευση επισφράγισε μια κίνηση, που οι τραπεζικοί κύκλοι ανέμεναν ως φυσική εξέλιξη της μετα-hive down περιόδου. Η συγχώνευση ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνει τα διοικητικά έξοδα και παρέχει μία σαφέστερη χρηματιστηριακή εικόνα για την τράπεζα τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Φωκίων Καραβίας.

Η διοίκηση παρουσίασε το πλήρες πλαίσιο των διατάξεων και των διαδικασιών που συνοδεύουν τη συγχώνευση, τονίζοντας ότι το σχήμα εντάσσεται στην επιχειρηματική στρατηγική της. Με άλλα λόγια, την επιστροφή σε μια ενιαία εταιρική δομή, μετά την πολυετή διαδρομή που είχε επιβληθεί στο πλαίσιο εξυγίανσης και εξορθολογισμού του ομίλου στη δύσκολη φάση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας είπε: «Η συγχώνευση της τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία με την Eurobank Εργασίας Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία, δηλαδή την Eurobank Holdings αποτελεί τη φυσική συνέχεια του εταιρικού μετασχηματισμού που είχε συντελεστεί το 2020. Σήμερα, η ύπαρξη δύο διακριτών νομικών προσώπων δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα λειτουργικό ή εποπτικό σκοπό, καθώς έχουν εκλείψει οι λόγοι που το δημιούργησαν. Αντιθέτως, η συγχώνευση ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνει τα διοικητικά έξοδα και παρέχει μία σαφέστερη χρηματιστηριακή εικόνα για την τράπεζα Eurobank».

Ο κ. Καραβίας επεσήμανε ότι η συγχώνευση δεν συνεπάγεται καμία αλλαγή στη σύνθεση ή τη λειτουργία των οργάνων εταιρικής διακυβέρνησης. Το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας, η οποία πλέον θα είναι η τράπεζα Eurobank ΑΕ, παραμένει ως έχει, ενώ η τράπεζα υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Eurobank Holdings. Σε ό,τι αφορά τη σχέση ανταλλαγής των μετόχων, η συγχώνευση πραγματοποιείται με απόλυτη ουδετερότητα για τους μετόχους.

«Η διαπίστωση των λογιστικών αξιών, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των υπό συγχώνευση εταιριών, βάσει των Ισολογισμών Μετασχηματισμού της 31/12 του 2024, διενεργήθηκε από ανεξάρτητους ελεγκτές της Delloite. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι μία προς μία και οι μέτοχοι της Holdings διατηρούν πλήρως τα ίδια δικαιώματα ψήφου και οικονομικής συμμετοχής. Τέλος, η διαδικασία ολοκλήρωσης προχωράει άμεσα», σημείωσε ο κ. Καραβίας και πρόσθεσε ότι «Η συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης θα υπογραφεί και θα κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπου θα ανακοινωθεί ολοκλήρωση συγχώνευσης. Θα διαγραφεί η Eurobank Holdings από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το ΓΕΜΗ και θα πιστωθούν οι νέες μετοχές της Τράπεζας πλέον στους λογαριασμούς των μετόχων».

Χρονικός προγραμματισμός

Ο κ. Καραβίας ανέφερε ότι παράλληλα με τα παραπάνω θα εγκριθεί η εισαγωγή των νέων μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα ξεκινήσει η επαναδιαπραγμάτευση τους. Όλες οι σχετικές ενέργειες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου, ενώ η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Κύπρου θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Για τις ημερομηνίες ο κ. Καραβίας είπε: «Συγκεκριμένα, αναφέρω τις ακόλουθες ημερομηνίες ως τις πλέον πιθανές. Στις 9/12 είναι η τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings Α.Ε. Στις 12/12 είναι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης και πίστωση των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και την Δευτέρα 15/12 είναι η πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Eurobank ΑΕ και η επανεργοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με υπολειπόμενο ποσό 123 εκατομμύρια ευρώ περίπου και η ημερομηνία λήξης 29/4 του 2026».