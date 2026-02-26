Φ. Καραβίας (Eurobank): Aνεβάζει τον πήχη για μερίσματα άνω του 55% - Τα ισχυρά μεγέθη και τα νέα δάνεια

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας υπογράμμισε μεταξύ άλλων στην ενημέρωση αναλυτών ότι: «Το 2025 ήταν ένα έτος, κατά το οποίο ξεπεράσαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει. Ήταν μια χρονιά εξαιρετικής οργανικής ανάπτυξης σε δάνεια, καταθέσεις και υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 5,4 δισ. ευρώ, πολύ πάνω από τον αρχικό στόχο των 3,5 δισ. και οι καταθέσεις κατά περισσότερα από 4 δισ. ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια και η ιδιωτική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 30% και 12% αντίστοιχα. Η θετική επίδραση των δραστηριοτήτων μας στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν επίσης σημαντική. Η θέση μας στην Κύπρο εδραιώθηκε μέσω της νομικής συγχώνευσης των δύο τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, οδηγώντας σε πραγματικές συνέργειες, ενώ στην Ελλάδα η παρουσία μας ενισχύθηκε με την εξαγορά της Eurolife».

Ο CFO της Eurobank, Χάρης Κοκολογιάννης εξήγησε στην ενημέρωση αναλυτών έπειτα από ερώτηση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Αρείου Πάγου, «αλλά ακόμα και υποθέσουμε το χειρότερο σενάριο, η επίπτωση για εμάς θα είναι μηδενική», είπε χαρακτηριστικά.

Μέρισμα στο 55%

Για το μέρισμα αναφέρθηκε ότι το ποσοστό διανομής για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 θα είναι 55%, ήτοι 717 εκατ. ευρώ, που θα κατανεμηθούν μεταξύ μερίσματος σε μετρητά και προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 288 εκατ. ευρώ. Προχωρώντας στο 2026, αναμένεται και πάλι το ποσοστό διανομής να είναι 55% και μέχρι το 2028, άνω του 55%.

Μοχλοί ανάπτυξης

Οι κύριοι παράγοντες της ανάπτυξης την επόμενη τριετία θα είναι η αύξηση των εταιρικών δανείων, η οποία θα συνεχιστεί με ρυθμό ανάπτυξης κοντά σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό. «Ο λιανικός τομέας ανακάμπτει σταδιακά, με τα στεγαστικά να κινούνται σε θετικό έδαφος και την κατανάλωση να επιταχύνεται. Όσον αφορά τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, η Κύπρος και η Βουλγαρία αναμένεται να αναπτυχθούν με παρόμοιο ρυθμό. Η Βουλγαρία θα έχει μια ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ των τομέων, λιανικής και εταιρικών δανείων. Στον τομέα της λιανικής, το μεγαλύτερο μέρος θα αφορά τις υποθήκες και στη συνέχεια τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις. Στην Κύπρο, αντίθετα, θα αφορά κυρίως τις εταιρικές χορηγήσεις», ανέφερε ο κ. Κοκολογιάννης.

Αναφορικά με επενδύσεις σε IT έπειτα από ερώτηση, αναφέρθηκε ότι την επόμενη τριετία, υπάρχει ένα συνολικό ποσό περίπου 700 εκατ. ευρώ (IT capex).

Υπέρβαση στόχων σε ένα απαιτητικό περιβάλλον επιτοκίων

Να σημειώσουμε ότι τα καθαρά έσοδα το 2025 από τόκους ανήλθαν σε 2,549 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,7% σε ετήσια βάση, παρά τη μείωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου στο 2,48% από 2,73% το 2024. Η πτώση κατά 25 μονάδες βάσης αποτυπώνει τη μεταβολή του κόστους χρήματος, ωστόσο η ισχυρή πιστωτική επέκταση και η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων λειτούργησαν αντισταθμιστικά.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των προμηθειών. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 15,7% και διαμορφώθηκαν στα 770 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη δυναμική του δικτύου, τη διαχείριση περιουσίας και την ενίσχυση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων μετά την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance. Συνολικά, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,6% και τα συνολικά έσοδα κατά 4%, στα 3,37 δισ. ευρώ.

Στην άλλη πλευρά του ισολογισμού, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 17,4%, στα 1,258 δισ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται με την ενσωμάτωση εξαγορών, την επέκταση δραστηριοτήτων και το κόστος μετασχηματισμού. Παρά την άνοδο, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 37,3%, επίπεδο που εξακολουθεί να θεωρείται ανταγωνιστικό.

Κερδοφορία 1,36 δισ. ευρώ με μισή συμβολή από το εξωτερικό

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,412 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,362 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η γεωγραφική διαφοροποίηση. Οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος παρήγαγαν το 52,5% της συνολικής κερδοφορίας. Στην Κύπρο, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 491 εκατ. ευρώ (+1,4%), ενώ στη Βουλγαρία σε 224 εκατ. ευρώ (+8%). Το περιφερειακό μοντέλο του ομίλου, με ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό σταθερότητας και ανάπτυξης.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και ενίσχυση καταθέσεων

Η οργανική αύξηση των χορηγήσεων έφθασε τα 5,3 δισ. ευρώ το 2025, εκ των οποίων 3,8 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 1,6 δισ. ευρώ στο εξωτερικό. Το σύνολο των δανείων (προ προβλέψεων) ανήλθε σε 56 δισ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανέρχονται σε 34,3 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 12,9 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 4,8 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας έμφαση στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Παράλληλα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 82,7 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανήλθε σε 66,1%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 172,2%, επιβεβαιώνοντας την άνετη ρευστότητα του ομίλου.