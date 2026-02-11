Eurobank: Το στοίχημα της καινοτομίας περνά στην επενδυτική ωριμότητα

Δεκατρία χρόνια μετά την ίδρυσή του, το egg – enter grow go της Eurobank δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά έναν θεσμό με μετρήσιμο αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.

Από το 2013 έως σήμερα έχει υποστηρίξει περισσότερες από 460 επιχειρηματικές ομάδες και πάνω από 1.600 νέους επιχειρηματίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία 232 εταιρειών με νομική μορφή, 61 κατοχυρωμένων πατεντών και δεκάδων συνεργειών μεταξύ των αποφοίτων του. Οι εταιρείες του egg alumni έχουν προσελκύσει άνω των 58 εκατ. ευρώ σε ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών 162 εξ αυτών ανέρχεται σε 58,3 εκατ. ευρώ.

Να σημειώσουμε ότι το οικοσύστημα που έχει διαμορφωθεί δεν είναι μόνο ποσοτικό αλλά και ποιοτικό, καθώς 22 πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα συνεργάζονται με το egg, 97 ομάδες προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ το 26,4% της κοινότητας είναι γυναίκες, με 46 γυναίκες CEOs να έχουν αναδειχθεί μέσα από το πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα, η ένταξη του egg στη μονάδα Venture Banking της Eurobank τον Οκτώβριο του 2024 σηματοδότησε μια νέα φάση ωρίμανσης. Η τράπεζα δεν περιορίζεται πλέον σε ρόλο υποστηρικτή, αλλά εντάσσει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στον πυρήνα της αναπτυξιακής της στρατηγικής, παρέχοντας ολοκληρωμένες τραπεζικές λύσεις, πρόσβαση σε επενδυτικά δίκτυα και διασύνδεση με διεθνή οικοσυστήματα. Η κατάταξη του egg ανάμεσα στα κορυφαία ευρωπαϊκά startup hubs από τους Financial Times και τη Statista επιβεβαιώνει αυτή τη διαδρομή.

Το Summit ως πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το τριήμερο egg Innovation & Investment Summit, που πραγματοποιείται στο egg Hub στο Μοσχάτο από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026. Η διοργάνωση συγκεντρώνει startups, επενδυτές, ερευνητές και στελέχη της αγοράς στους τομείς των Βιοεπιστημών, της Βιωσιμότητας και της Υψηλής Τεχνολογίας & Ασφάλειας, με στόχο τη μετατροπή της καινοτομίας σε επενδυτικές συμφωνίες και εμπορικές συνεργασίες.

Παρακολουθώντας την πρώτη ημέρα, αφιερωμένη στις Βιοεπιστήμες, ήταν εμφανές ότι το concept έχει εξελιχθεί πέρα από μια τυπική παρουσίαση. Οι startups ανέλυσαν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, τις προβλέψεις εσόδων, τις ανάγκες κεφαλαίου και κυρίως το πώς σκοπεύουν να κλιμακώσουν διεθνώς την ιδέα τους.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και επικεφαλής Corporate & Investment Banking, Κωνσταντίνος Βασιλείου, σημείωσε ότι η καινοτομία υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελεί πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της τράπεζας. Το Venture Banking, όπως είπε, δημιουργεί ένα ενιαίο πλέγμα υποστήριξης για startups και scaleups, επιδιώκοντας τη μεγέθυνση του αποτυπώματος του οικοσυστήματος στην ελληνική οικονομία.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Μονάδας Venture Banking της Eurobank, Ρούλα Μπαχταλιά, υπογράμμισε ότι πάνω από το 50% των παγκόσμιων venture capital κατευθύνεται πλέον στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η ελληνική αγορά καινοτομίας ξεπέρασε τα 732 εκατ. ευρώ το 2025. Η πρόκληση, όπως σημείωσε, είναι η ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και επενδυτών – ακριβώς το κενό που φιλοδοξεί να καλύψει το Summit.

Οι εταιρείες που αναζητούν κεφάλαια

Στις Βιοεπιστήμες, η Anthestos Pharmaceuticals αναπτύσσει το crRASP, ένα τοπικό ρετινοειδές για την ψωρίαση, με στόχο υψηλή αποτελεσματικότητα και βελτιωμένο προφίλ ασφάλειας. Με ελληνική πατέντα και ευρωπαϊκή αίτηση σε εκκρεμότητα, αναζητά 450.000 ευρώ για την ολοκλήρωση προκλινικών δοκιμών.

Η OLONPHOS, spin-off από το Πανεπιστήμιο Πατρών, παρουσιάζει φωτονονικούς βιοαισθητήρες για την ανίχνευση τοξινών και μικροοργανισμών στη διατροφική αλυσίδα, σε μια αγορά που αγγίζει τα 30 δισ. ευρώ διεθνώς. Στοχεύει σε άντληση 1 εκατ. ευρώ για εμπορική κλιμάκωση.

Στον τομέα της Βιωσιμότητας, η Cerelco δημιουργεί την πρώτη ψηφιακή B2B πλατφόρμα εμπορίας σιτηρών στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, ενοποιώντας συναλλαγές, ποιοτικό έλεγχο, logistics και χρηματοδότηση. Με 1,5 εκατ. ευρώ σε συναλλαγές τον πρώτο χρόνο, επιδιώκει 300.000 ευρώ για ενίσχυση της χρηματοδότησης συναλλαγών.

Η WeatherXM αναπτύσσει ένα παγκόσμιο, αποκεντρωμένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, με 10.000 εγκαταστάσεις σε 90+ χώρες, εξυπηρετώντας ενεργειακές και ασφαλιστικές εταιρείες. Έχοντας ήδη αντλήσει 13 εκατ. δολάρια, προχωρά σε bridge round 1,5 εκατ. δολαρίων.

Η SaMMY προσφέρει SaaS πλατφόρμα βελτιστοποίησης θέσεων ελλιμενισμού σε μαρίνες, με παρουσία σε 40+ εγκαταστάσεις στη ΝΑ Ευρώπη και στόχο άντλησης 2 εκατ. ευρώ για διεθνή επέκταση.

Η SeaOrama Academy αναπτύσσει διαδραστική πλατφόρμα εκπαίδευσης για τη ναυτιλία με χρήση AI και VR, απαντώντας σε ένα κλάδο όπου το 70% των ατυχημάτων συνδέεται με ανθρώπινο λάθος. Αναζητά 800.000 ευρώ για περαιτέρω ανάπτυξη.

Στην ενότητα Deep Tech & Safety, η Geomiso φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ CAD και CAE με πλήρως ενοποιημένο λογισμικό μηχανικής, διεκδικώντας 300.000 ευρώ για επιτάχυνση ανάπτυξης.

Η Pobuca, με 130+ πελάτες σε 37 χώρες, εξελίσσει πλατφόρμα Customer Experience με agentic AI (Zemark) και προχωρά σε γύρο 5 εκατ. ευρώ για διεθνή κλιμάκωση.

Οι υπόλοιπες εταιρείες της ενότητας –Bitloops, Finbryte, Mentionlytics, FEAC– κινούνται σε πεδία που εκτείνονται από το fintech και το software engineering έως την ανάλυση δεδομένων και την ενεργειακή αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας το εύρος του ελληνικού deep tech οικοσυστήματος.

Οι «γέφυρες» προς τα διεθνή κεφάλαια

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα Μνημόνια Συνεργασίας που υπεγράφησαν στο περιθώριο του egg Innovation & Investment Summit με το BioInnovation Greece και το European Business Angel Network. Η διασύνδεση με το EBAN, που εκπροσωπεί εκατοντάδες επενδυτικά δίκτυα στην Ευρώπη, ενισχύει τη διασυνοριακή πρόσβαση ελληνικών startups σε κεφάλαια και τεχνογνωσία.

Αναλυτικότερα, ο κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Group Chief Marketing Officer της Eurobank και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του egg, και η κ. Ρούλα Μπαχταλιά, Head of Venture Banking της Eurobank, υπέγραψαν εκ μέρους της Eurobank δύο Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs), με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής καινοτομίας και τη διασύνδεσή της με διεθνή επενδυτικά οικοσυστήματα. Συγκεκριμένα, τα Μνημόνια Συνεργασίας αφορούν το BioInnovation Greece, με στόχο την ενίσχυση των συνεργειών στις βιοεπιστήμες και την υποστήριξη της ελληνικής κοινότητας βιοτεχνολογίας και HealthTech. Το MoU υπεγράφη με εκπροσώπους την κα Βικτώρια Κιμωνίδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον κ. Μιχάλη Χατζηθωμά, Συνιδρυτή, και το European Business Angel Network (EBAN), με στόχο την ενίσχυση των διασυνοριακών επενδυτικών ευκαιριών και τη συνολική ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος χρηματοδότησης startups. Το MoU υπεγράφη με εκπρόσωπο την κα Audra Shallal, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EBAN.