Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €1,412 δισ. το 2025 - Αύξηση καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες κατά 15,7%

Η Eurobank ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 2025, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €1,362 δισ. (τα προσαρμοσμένα σε 1,412 δισ. ευρώ) καταγράφοντας μείωση 4,9% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 16,0%. Παρά τη μείωση των καθαρών κερδών, η Τράπεζα σημείωσε ισχυρή οργανική ανάπτυξη στους τομείς των χορηγήσεων, καταθέσεων και υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €27 εκατ., την αρνητική υπεραξία ύψους €58 εκατ. από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και μια εισφορά ύψους €19 εκατ. σε κυβερνητικά έργα. Παρά τις προκλήσεις, η Eurobank κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες κατά 15,7%, φτάνοντας τα €770 εκατ., κυρίως λόγω της ισχυρής απόδοσης στον τομέα της Διαχείρισης Περιουσίας και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Η Τράπεζα προχώρησε στη διανομή του 55% των καθαρών κερδών στους μετόχους της, που περιλαμβάνει μερίσματα και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Ειδικότερα, το μέρισμα ανέρχεται σε €11,8 σεντς ανά μετοχή, με προμέρισμα ύψους €170 εκατ. που καταβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Η Eurobank ενίσχυσε επίσης την κεφαλαιακή της επάρκεια, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 15,6% και τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) στο 20,0%.

Στη δήλωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα, ο Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank:

«Το 2025, ξεπεράσαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος, επιτυγχάνοντας ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε δάνεια, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €5,3 δις, οι καταθέσεις άνω των €4 δισ. και τα κεφάλαια υπό διαχείριση κατά 30%. Οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες μας είχαν αξιοσημείωτο αποτύπωμα: ενισχύσαμε τη θέση μας στην Κύπρο μέσω της νομικής συγχώνευσης των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών μας. Περαιτέρω, η απόκτηση της Eurolife ενδυναμώνει τις δραστηριότητες μας στην Ελλάδα. Οι κινήσεις αυτές συνάδουν πλήρως με τη στρατηγική μας για διαφοροποίηση των εσόδων μας τόσο γεωγραφικά, όσο και ανά δραστηριότητα στους τομείς της τραπεζικής, των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,37, εκ των οποίων τα μισά περίπου προήλθαν από τις δραστηριότητές μας εκτός Ελλάδος. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε στο 16%, υπερβαίνοντας τις αρχικές μας εκτιμήσεις. Τέλος, διανέμουμε στους μετόχους μας το 55% των κερδών. Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα μας επιτρέπουν να αναλάβουμε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επεκτείνουμε την πρωτοβουλία μας για το Δημογραφικό, ενισχύουμε τον κορυφαίο επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων EGG και συνεισφέρουμε σημαντικά στην ανακαίνιση των δημόσιων σχολείων στην Ελλάδα. Επιπλέον, προβαίνουμε σε κοινωνικές δράσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο.

Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές του περιφερειακού τραπεζικού μας μοντέλου, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στο 3-ετές επιχειρηματικό μας πλάνο για το 2026-2028. Στους παράγοντες ανάπτυξης εργασιών περιλαμβάνονται η πιστωτική επέκταση κατά περίπου 8% ετησίως, η περαιτέρω αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, οι συνέργειες από την ισχυρή μας παρουσία στην Κύπρο, οι προοπτικές που προκύπτουν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και η εξαγορά της Eurolife. Αναμένουμε μια μέση ετήσια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή κατά 10% και τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων να ενισχύεται σε 17% έως το 2028.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας για τη δέσμευση τους και την ομαδική τους εργασία, τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους και τους μετόχους μας για την διαχρονική υποστήριξή τους».

Το 2025, η Eurobank παρουσίασε εντυπωσιακή ανάπτυξη στους τομείς των χορηγήσεων και των καταθέσεων, με οργανική αύξηση χορηγήσεων κατά €5,3 δισ. και αύξηση καταθέσεων κατά €4,1 δισ. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €108,0 δισ., με τη μεγαλύτερη συμβολή από την Ελλάδα (€62,8 δις), ενώ οι δραστηριότητες στο εξωτερικό κατέχουν σημαντικό μερίδιο (Κύπρος €28,7 δισ., Βουλγαρία €13,6 δισ.).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,7% στα €2,549 εκατ., ενώ τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15,7%. Η Eurobank πέτυχε οργανική αύξηση 4,6% στα συνολικά έσοδα, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 17,4%, κυρίως λόγω στρατηγικών επενδύσεων και εξαγορών.

Η Eurobank συνεχίζει να διατηρεί ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται στο 20,0%, διασφαλίζοντας την απαραίτητη σταθερότητα για τις μελλοντικές επενδύσεις και αναπτυξιακές της πρωτοβουλίες.

Η Τράπεζα θέτει φιλόδοξους στόχους για την επόμενη τριετία, με στόχο την αύξηση της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 17% το 2028 και την αύξηση της σωρευτικής διανομής κερδών κατά 50%. Η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται στην ενίσχυση των χορηγήσεων, την ανάπτυξη της Διαχείρισης Περιουσίας και τη συνέχιση της επέκτασης σε περιφερειακές αγορές, με την Κύπρο και τη Βουλγαρία να αποτελούν κεντρικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της Eurobank.