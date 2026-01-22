Eurobank: Ισχυρή ζήτηση για το Tier 2 των €400 εκατ. - Προσφορές πάνω από €2,5 δισ.

Εξαιρετικά ισχυρή εμφανίζεται η ζήτηση στη νέα έξοδο της Eurobank στις αγορές, μέσω ομολογιακής έκδοσης Tier 2 (μειωμένης εξασφάλισης).

Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη, με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 έτη, ενώ το ποσό που επιδιώκει να αντλήσει η τράπεζα ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, χωρίς να προβλέπεται αύξηση του ποσού ανεξαρτήτως της ζήτησης που θα παρουσιαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές που έχουν ήδη κατατεθεί υπερβαίνουν τα 2,4 δισ. ευρώ.

Οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap +200 μονάδες βάσης (περίπου 4,9%–5%), όμως, υπό το βάρος της έντονης επενδυτικής ζήτησης, το κουπόνι εκτιμάται ότι θα συμπιεστεί αισθητά.