Εθνική Τράπεζα: Αντλεί 600 εκατ. ευρώ από το πράσινο ομόλογο - Υπερκάλυψη κατά 5,8 φορές

Ισχυρή ζήτηση, που υπερκάλυψε κατά πολύ το προσφερόμενο ποσό, εκδηλώθηκε στη νέα έξοδο της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές, με πρόθεση αντικατάστασης παλαιότερης για την οποία ξεκινά πρόταση προαιρετική εξαγοράς.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, αντλώντας 600 εκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 3,125% και απόδοση 3,23%, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη στρατηγική βιώσιμης χρηματοδότησης που ακολουθεί.

Το ομόλογο, με λήξη το 2031 και δυνατότητα ανάκλησης το 2030, αποτελεί την τέταρτη έκδοση Πράσινου Ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας, ανεβάζοντας το ποσοστό των πράσινων εκδόσεων στο 67% επί του συνόλου των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που έχει εκδώσει η Τράπεζα.

Τα έσοδα της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στη στήριξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής μετάβασης.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για την κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), που αποτελούν κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η ανταπόκριση της αγοράς υπήρξε εντυπωσιακή, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές, υπερκαλύπτοντας το ποσό της έκδοσης κατά περισσότερες από 5,8 φορές.

Η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε με spread 75 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από ελληνική τράπεζα.

Πάνω από το 85% των ομολόγων κατανεμήθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Ειδικότερα, το 27% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε επενδυτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το 20% στη Γαλλία και το 8% στη Γερμανία. Σε επίπεδο επενδυτικού προφίλ, το 68% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία και υπερεθνικούς οργανισμούς, το 18% σε τράπεζες και private banking και το 14% σε hedge funds και λοιπούς επενδυτές.

Η ισχυρή παρουσία διεθνών επενδυτών υπογραμμίζει τα θεμελιώδη μεγέθη της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.

Διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς ήταν οι BofA Securities Europe, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis και Banco Santander.

Ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας ενήργησαν οι δικηγορικές εταιρείες Freshfields LLP και Karatzas & Associates.