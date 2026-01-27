Εθνική Τράπεζα: Το upside της μετοχής και η ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών

Η υπερκάλυψη κατά 5,8 φορές του χθεσινού ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας και το μπαράζ θετικών εκθέσεων από οίκους έχουν ανοίξει την όρεξη για τη μετοχή της ΕΤΕ. Ειδικότερα, χθες δόθηκε ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα. Η ΕΤΕ προχώρησε στην έκδοση ομολόγου, το οποίο υπερκαλύφθηκε 5,8 φορές, με την ισχυρή ζήτηση όχι μόνο να ρίχνει το επιτόκιο, αλλά και να αναγκάζει την τράπεζα να αντλήσει 600 εκατ. ευρώ, αντί για 500 εκατ. ευρώ που είχε αρχικά προγραμματίσει.

Αυτό που προκαλεί θετική εντύπωση στην αγορά είναι η απόβαση των ξένων επενδυτών και η γεωγραφική διασπορά όσων τοποθετήθηκαν στο ομόλογο. Πάνω από 150 θεσμικοί «μπήκαν» στην έκδοση και περισσότερο από το 85% των ομολόγων κατανεμήθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με το 27% να κατανέμεται σε επενδυτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το 20% στην Γαλλία και το 8% στη Γερμανία.

Το 68% της έκδοσης διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία και υπερεθνικούς οργανισμούς, το 18% σε Τράπεζες και private banking και το 14% σε hedge funds και άλλους. Η μεγάλη συμμετοχή διεθνών επενδυτών υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το ομόλογο, λήξης το 2031 με δυνατότητα ανάκλησης το 2030, αντιπροσωπεύει την τέταρτη έκδοση πράσινου ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, αυξάνοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων επί των συνολικών ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Τράπεζας στο 67%.

Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας τη θέση της στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων MREL.

Οι εκτιμήσεις για την πορεία της μετοχής

Την ίδια στιγμή, αύξηση κερδοφορίας, εισροή νέων κεφαλαίων στη μετοχή με την αναβάθμιση του ΧΑ και πλεονάζουσα ρευστότητα που την φέρνει σε θέση να εκμεταλλευτεί κατάλληλες ευκαιρίες είναι το τρίπτυχο που βασίζονται οι οίκοι για την ΕΤΕ, δίνοντας σημαντικά περιθώρια ανόδου στη μετοχή.

Η UBS αυξάνει την τιμή - στόχο στα €17,20 από €15,40 πριν, με περιθώριο ανόδου 12%. Η UBS τονίζει ότι η Εθνική διαθέτει τον ισχυρότερο κεφαλαιακό δείκτη και την υψηλότερη κερδοφορία στον κλάδο, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικών εκπλήξεων στις διανομές κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Η Εθνική από την Autonomous παίρνει νέα τιμή-στόχο τα €18,62 από €15,78, με την Autonomous να αναδεικνύει το ισχυρό κεφαλαιακό της προφίλ. Ο οίκος θεωρεί ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως το περιθώριο για υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους ή για επιλεκτικές εξαγορές, στοιχείο που προσδίδει επιπλέον προαιρετικότητα στο επενδυτικό αφήγημα της μετοχής.

Η Deutsche Bank με τη σειρά της αναβαθμίζει την Εθνική Τράπεζα σε buy από hold, με νέα τιμή-στόχο στα €15,30 (από €13,40 πριν). Η γερμανική τράπεζα αναγνωρίζει τις ισχυρές επιδόσεις της τράπεζας τρίμηνο με τρίμηνο, με ανάπτυξη δανείων και ανθεκτικό NIM. Η βελτίωση των προμηθειών υποστηρίζει τα έσοδα, ενώ η ποιότητα ενεργητικού επιτρέπει χαμηλές προβλέψεις. Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επόμενη περίοδο θεωρείται η διανομή κεφαλαίου, με CET1 στο 19%

Η Jefferies ξεχωρίζει την Εθνική Τράπεζα ως την καλύτερα τοποθετημένη για να αξιοποιήσει την ευκαιρία που υπάρχει στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο λόγος δεν περιορίζεται μόνο στο υψηλό επίπεδο πλεονάζοντος κεφαλαίου, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 500 μονάδες βάσης, αλλά επεκτείνεται και στις λειτουργικές της δυνατότητες. Η τιμή στόχος που δίνει είναι 15,5 ευρώ.

Τέλος, όπως αναφέρει η JP Morgan, η αναβάθμιση του XA αναμένεται κατά το review του Απριλίου και θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο. Οι εισροές ξένων κεφαλαίων, θα προέλθουν, κυρίως, από παθητικά funds, δηλαδή τα ETFs και τα index funds. Και αυτό γιατί οι ξένοι επενδυτές έχουν επιστρέψει στα ελληνικά assets, καθώς η οικονομία της χώρας υπεραποδίδει, χάρη στον υγιή τραπεζικό τομέα αλλά και τα βελτιωμένα δημόσια οικονομικά.

Μάλιστα ο οίκος FTSE Russell, διεθνής οίκος αξιολόγησης και διαχείρισης δεικτών για χρηματαγορές, έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί σε ανεπτυγμένη αγορά στο εξαμηνιαίο review του τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η Εθνική Τράπεζα αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο αποδέκτη των ροών, με εκτιμώμενες παθητικές εισροές 266,7 εκατ. δολαρίων.