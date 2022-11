ΕΤΕ: Προσφορές άνω του 1,1 δισ. για το 5ετές ομόλογο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τοποθέτηση Ομολόγου Υψηλής Εξασφάλισης στην αγορά, της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της ενίσχυσης των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από €1,1 δισ. με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών. Το 60% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Οι BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.