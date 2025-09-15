Επενδυτικό σαφάρι για τις συστημικές - Τα roadshow που τραβάνε τα βλέμματα

Στο συνέδριο της Bank of America στο Λονδίνο θα βρεθούν αύριο οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, όπου θα δείξουν σε πρώτο πλάνο τη δυνατή χρονιά που έχουν διανύσει μέχρι στιγμής και σε δεύτερο τις επενδύσεις που ετοιμάζουν.

Ένα τριήμερο γεμάτο ραντεβού με επενδυτές, που αν κρίνουμε την επιτυχία που είχαν στη Νέα Υόρκη στα συνέδρια της Citi και της UBS, αναμένεται ότι και εδώ θα προσελκύσουν το επενδυτικό κοινό, ιδιαίτερα με το γεγονός ότι όλες προχώρησαν σε αναθεώρηση των στόχων τους προς τα πάνω.

Οι άσσοι στο μανίκι

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την κεφαλαιακή της επάρκεια και την ισχυρή δημιουργία οργανικών κερδών. Η διοίκηση έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο για αυξημένες διανομές μερισμάτων, ενώ οι κινήσεις στον τομέα του digital banking και οι νέες χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων υποδομής ενισχύουν το αφήγημα για βιώσιμη ανάπτυξη. Το επόμενο στοίχημα αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε τομείς όπως η πράσινη χρηματοδότηση και η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Alpha Bank

Η Alpha Bank ρίχνει το βάρος της στη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, η οποία αναμένεται να προσφέρει κεφάλαια, τεχνογνωσία και άνοιγμα σε νέες αγορές. Η τράπεζα συνεχίζει με ρυθμούς διψήφιους στην πιστωτική επέκταση, ενώ διατηρεί υψηλά περιθώρια κερδοφορίας. Στόχος της είναι η επιτάχυνση της μετάβασης σε πιο εξωστρεφές επιχειρηματικό μοντέλο, με έμφαση στην ψηφιοποίηση και στη χρηματοδότηση έργων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Eurobank

Η Eurobank παραμένει η πιο διεθνοποιημένη τράπεζα, με δυνατό χαρτοφυλάκιο από τις θυγατρικές σε Κύπρο, Βουλγαρία και Σερβία. Αυτό της δίνει το πλεονέκτημα της διαφοροποίησης και της σταθερής κερδοφορίας, ενώ ήδη προχωρά σε νέες επενδύσεις που ενισχύουν τη θέση της στα Βαλκάνια. Στρατηγικά, η Eurobank ποντάρει στη συνέχιση της ισχυρής οργανικής κερδοφορίας και στις επαναγορές μετοχών, κίνηση που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της διοίκησης στο μέλλον του ομίλου.

Τράπεζα Πειραιώς

Με όπλο τη μεγάλη πιστωτική επέκταση, το deal με την Εθνική Ασφαλιστική, τις διανομές στους μετόχους και την επέκτασή της, η Τράπεζα Πειραιώς και η διοικητική της ομάδα ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις συναντήσεις που είχαν με funds και τράπεζες στις ΗΠΑ.

Η διοικητική ομάδα της Πειραιώς, με επικεφαλής τον CEO Χρήστο Μεγάλου και τον Group CFO, Θοδωρή Γναρδέλλη συνοδευόμενοι από την Head of Business Planning, IR & ESG Χρυσάνθη Μπερμπάτη και τον Head of IR Ξενοφών Δαμαλά, συμμετείχε στο μεγάλο συνέδριο Global Emerging Markets της UBS, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με τους μεγαλύτερους long only διαχειριστές κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων η J.P. Morgan ΑΜ, Lazard, Millenium, American Century, Morgan Stanley ΙΜ.

Οι αναλυτές και τα σενάρια

Να υπενθυμίσουμε ότι ως κορυφαία επιλογή της Bank of America τοποθετείται η Eurobank, ενώ Πειραιώς και Alpha Bank έχουν σύσταση «αγοράς».

Για την Εθνική Τράπεζα η σύσταση είναι «ουδέτερη» καθώς το ράλι που έχει καταγράψει η μετοχή είναι ήδη μεγάλο.

Σε ό,τι αφορά στην Eurobank οι αναλυτές αναφέρουν πως οι κινήσεις στο εξωτερικό και οι θυγατρικές της συμβάλλουν σημαντικά στα κέρδη και το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που διαθέτει μειώνει το ρίσκο. Η τιμή στόχος είναι τα 2,4 ευρώ, ενώ τα 3 ευρώ ανά μετοχή αποτελεί το θετικό σενάριο. Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών τότε η μετοχή μπορεί να φτάσει τα 1,5 ευρώ, κάτι που όπως αναφέρουν οι αναλυτές «δείχνει την ανθεκτικότητά της».

Για την Τράπεζα Πειραιώς οι αναλυτές επισημαίνουν πως η δυναμική στα έσοδα είναι σημαντική, όπως και οι προοπτικές ανάπτυξης. Το βασικό σενάριο της BofA κάνει λόγο για μετοχή στα 4,8 ευρώ με πιθανότητα ανόδου έως τα 6 ευρώ.

Η Alpha Bank διαθέτει υψηλά περιθώρια ανόδου και μπορεί να φτάσει έως τα 2,2 ευρώ. Η τράπεζα έχει τις περισσότερες πιθανότητες επαναξιολόγησης, ειδικά μετά το στρατηγικό deal με την UniCredit.

Η Εθνική Τράπεζα παραμένει ισχυρή επιλογή για επενδυτές με πιο συντηρητικό προφίλ, καθώς οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και η σταθερή κερδοφορία την καθιστούν «ασφαλές χαρτί», παρά τη μικρότερη προοπτική υπεραπόδοσης στη μετοχή.