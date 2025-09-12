Με όπλο τη μεγάλη πιστωτική επέκταση, το deal με την Εθνική Ασφαλιστική, τις διανομές στους μετόχους και την επέκτασή της, η Τράπεζα Πειραιώς και η διοικητική της ομάδα ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις συναντήσεις που είχαν με funds και τράπεζες στις ΗΠΑ.

Η διοικητική ομάδα της Πειραιώς, με επικεφαλής τον CEO Χρήστο Μεγάλου και τον Group CFO, Θοδωρή Γναρδέλλη συνοδευόμενοι από την Head of Business Planning, IR & ESG Χρυσάνθη Μπερμπάτη και τον Head of IR Ξενοφών Δαμαλά, συμμετείχε στο μεγάλο συνέδριο Global Emerging Markets της UBS , όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με τους μεγαλύτερους long only διαχειριστές κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων η J.P. Morgan ΑΜ, Lazard, Millenium, American Century, Morgan Stanley ΙΜ.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με πάνω από 60 διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων σε Νέα Υόρκη, Σικάγο, Λος Άτζελες και Σαν Φρανσίσκο.

Στις συναντήσεις, ο CEO της Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε τις τάσεις και προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, η οποία ξεχωρίζει θετικά ανάμεσα στις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης, σημειώνοντας υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και σημαντική βελτίωση στα δημοσιονομικά της μεγέθη σε σχέση με το παρελθόν.

Για την Πειραιώς, ο κ. Μεγάλου παρουσίασε τις πρόσφατες τάσεις και τους επιχειρηματικούς στόχους της Τράπεζας για το 2025 και μπροστά. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών για τη δυνατή πιστωτική επέκταση που επιτυγχάνει η Τράπεζα και την ισχυρή παραγωγή εσόδων από προμήθειες με αιχμή το asset management και το bancassurance, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η αναμενόμενη ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή της Τράπεζας από το 2026, σε συνδυασμό με τις ελκυστικές αποτιμήσεις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλάδο βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων της διοίκησης με τους επενδυτές.