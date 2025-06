Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Οι άμεσες πληρωμές ήρθαν για να μείνουν, είναι η νέα κανονικότητα

«Οι άμεσες πληρωμές ήρθαν για να μείνουν, είναι η νέα κανονικότητα». Αυτό ανέδειξε ως ένα από τα βασικά συμπεράσματα η συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 9ου συνεδρίου 360 Payments της ΔΙΑΣ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο πάνελ με θέμα: «Navigating Compliance and Competitiveness: The Instant Payments Mandate for Systemic Banks», οι κ.κ. Ελευθέριος Βλαχογιάννης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Τομέα Transaction Banking της Eurobank, Ιωάννης Γραμματικός, Γενικός Διευθυντής Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, Μπάμπης Ερμείδης, Deputy Director Global Transaction Services της Εθνικής Τράπεζας και Αλέξανδρος Μανάτος Head of Transaction Banking Solutions της Alpha Bank, το οποίο συντόνισε η Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κα Χαρούλα Απαλαγάκη, αναλύθηκαν οι αλλαγές και οι τάσεις στο νέο περιβάλλον των άμεσων πληρωμών.

Όπως μεταξύ άλλων επισημάνθηκε, οι μεταβολές στις συναλλακτικές συνήθειες και η στροφή προς τα ψηφιακά μέσα τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ελλάδα ξεκίνησαν ως λύση ανάγκης, δεδομένου ότι προκλήθηκαν κυρίως από απρόβλεπτα και αρνητικά γεγονότα όπως η πανδημία και τα capital controls. Σήμερα όμως, είναι σαφής στρατηγικός στόχος.

Οι εξελίξεις στο χώρο των πληρωμών καθοδηγούνται από μια κεντρική ευρωπαϊκή επιλογή με ξεκάθαρη πολιτική βούληση για ενίσχυση των άμεσων πληρωμών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέων ενεργητικών εμπορικών μοντέλων από την πλευρά των τραπεζών τα οποία με τη σειρά τους αυξάνουν την παρεχόμενη αξία στους πελάτες.

Η διείσδυση των άμεσων πληρωμών επιταχύνεται, καθώς ενισχύεται σταδιακά η εξοικείωση όλων των ηλικιακών ομάδων, ενώ ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός μετατρέπει τα instant payments από μια premium υπηρεσία σε ένα κοινό βασικό χαρακτηριστικό των λογαριασμών πληρωμών, δημιουργώντας στην Ε.Ε ένα ενιαίο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητα από μέγεθος χώρας ή πάροχο.

Όσον αφορά τις τάσεις πληρωμών σε συνάρτηση με την ηλικία, χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στη συζήτηση ότι:

• οι νέοι έως 34 ετών, προτιμούν σαφώς το mobile banking, τα ψηφιακά πορτοφόλια και γενικότερα μέσα που εξασφαλίζουν ταχύτητα και ευκολία, όπως οι άμεσες μεταφορές χρημάτων μέσω του IRIS,

• στις ηλικίες από 35 έως 55 παρατηρείται μικτή χρήση, αξιοποιούνται τόσο οι κάρτες -κυρίως χρεωστικές- όσο και το e banking,

• στις ηλικίες άνω των 55 ετών, οι χρήστες συνεχίζουν να εμπιστεύονται τις κάρτες και τα παραδοσιακά κανάλια, ωστόσο διαφαίνεται μια αυξανόμενη τάση αξιοποίησης των νέων ψηφιακών μέσων ως αποτέλεσμα κυρίως της εξοικείωσης που προέκυψε στη διάρκεια της πανδημίας.

Με κριτήρια επαγγελματικής ιδιότητας, οι μισθωτοί φαίνεται να προτιμούν ξεκάθαρα στις φυσικές συναλλαγές τις κάρτες και το e banking, οι ελεύθεροι επαγγελματίες τείνουν να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις συναλλαγές με ψηφιακά και account to account μέσα ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις αναζητούν συστήματα με μεγαλύτερες αυτοματοποιήσεις.