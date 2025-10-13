Eurobank–Eurolife

Η περαιτέρω ενίσχυση της Eurobank, η επέκτασή της στις ασφάλειες και η παραγωγή αξίας για τους μετόχους κρύβονται πίσω από την εξαγορά της Eurolife Life.

Πρόκειται στην ουσία για την επέκταση των δραστηριοτήτων της τράπεζας μετά την αποεπένδυση στα χρόνια της κρίσης. Η πώληση των ασφαλιστικών εταιριών από τους τραπεζικούς ομίλους δεν ήταν οικειοθελής ούτε επιχειρηματική επιλογή. Επιβλήθηκε από τις εποπτικές αρχές, ως επακόλουθο της κρίσης, λόγω της κρατικής ενίσχυσης που είχαν λάβει στο παρελθόν οι τράπεζες μαζί με την αποεπένδυση από άλλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. θυγατρικές εξωτερικού). Για παράδειγμα, η Eurobank πούλησε πλειοψηφικό μερίδιο (80%) της Eurolife στην Fairfax Financial Holdings (FFH) και η Εθνική Τράπεζα την Εθνική Ασφαλιστική στο CVC.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σήμερα την κεφαλαιακή επάρκεια και την απαραίτητη ρευστότητα, ώστε να ανακτήσουν την ασφαλιστική δραστηριότητα από την οποία είχαν υποχρεωθεί να αποεπενδύσουν. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται, όπως είναι γνωστό, και άλλες ελληνικές τράπεζες. Η επαναγορά των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων σηματοδοτεί ένα από τα τελικά βήματα επαναφοράς του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην πλήρη κανονικότητα, αφήνοντας πίσω τις ειδικές συνθήκες της κρίσης, και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η αρχιτεκτονική του deal

Η Eurobank είχε πουλήσει στον όμιλο Fairfax (FFH) το 80% της Eurolife, διατηρώντας το υπόλοιπο 20%. Σήμερα, επαναγοράζει το 80% των δραστηριοτήτων ασφαλίσεων ζωής και επομένως θα κατέχει το 100% αυτής της δραστηριότητας (Eurolife Life). Οι ασφαλίσεις ζωής είναι η πλέον συμβατή με τις τραπεζικές εργασίες δραστηριότητα του ασφαλιστικού τομέα. Επίσης, διατηρεί το 20% του κλάδου των γενικών ασφαλειών (ζημιών). Ως ένα μικρό μέρος της συναλλαγής, η FFH μέσω θυγατρικών θα αποκτήσει το 45% της ασφαλιστικής εταιρείας του ομίλου Eurobank στην Κύπρο που δραστηριοποιείται στον τομέα των γενικών ασφαλειών.

Η Eurobank αγοράζει το 80% της Eurolife Life προς 813 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα εισπράξει 59 εκ. από το κυπριακό σκέλος της συναλλαγής, με αποτέλεσμα ένα τελικό κόστος 754 εκατομμυρίων ευρώ. Η αποτίμηση των ασφαλιστικών σε όλες τις περιπτώσεις ορίστηκε στο ίδιο ύψος, το 1,45 της λογιστικής αξίας. Η επίδραση στα κεφάλαια της Eurobank είναι της τάξης των 120 μονάδων βάσης.

Η εν λόγω συναλλαγή εναρμονίζεται πλήρως με τη στρατηγική της τράπεζας για χρήση μέρους του πλεονάζοντος κεφαλαιακού αποθέματος σε εξαγορές που εντάσσονται στο πλαίσιο των στρατηγικών της επιχειρηματικών κατευθύνσεων, δηλαδή Τραπεζικές εργασίες, Διαχείριση Ενεργητικού (Asset Management) και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες. Τη στρατηγική αυτή είχε περιγράψει η Διοίκηση της Τράπεζας κατά τις επαφές της με αναλυτές και επενδυτές με συνέπεια κατά τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου 2026.

Γιατί πούλησε η Fairfax

Την ίδια στρατηγική έχει ακολουθήσει η Eurobank και στην Κύπρο, όπου εκτός της Ελληνικής Τράπεζας απέκτησε και την πρώην θυγατρική της CNP Insurance, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός και ασφαλιστικός οργανισμός στο νησί.

Υπενθυμίζεται πως παράλληλα με τη συναλλαγή, η Fairfax θα μεριμνήσει ώστε συνδεδεμένες εταιρείες της να αποκτήσουν το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της ERB Ασφαλιστικής («ERBA»), της ασφαλιστικής εταιρείας γενικών ασφαλίσεων (περιουσίας και ζημιών) της Eurobank Limited στην Κύπρο, έναντι τιμήματος σε μετρητά €59 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή P/BV περίπου 1,45 φορές με ημερομηνία αναφοράς την 31η Αυγούστου 2025. Η Fairfax θα έχει δικαίωμα απόκτησης του υπολοίπου 55% του μετοχικού κεφαλαίου της ERBA σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία δίνει τη δυνατότητα στις δύο εταιρείες να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνου, καθώς και στην ανάπτυξη προϊόντων, επιτυγχάνοντας αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα και δημιουργώντας νέες προοπτικές στις αγορές Ελλάδας και Κύπρου. Επιπλέον, η επένδυση της Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της ERBA συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την εταιρία, τη μέτοχό της, Eurobank Limited και την κυπριακή οικονομία συνολικά.

Η Fairfax δραστηριοποιείται στις ασφαλιστικές εργασίες παγκοσμίως, αλλά μόνο στις γενικές ασφάλειες, δηλαδή στον κλάδο P&C (Property and Casualty). Η μοναδική εταιρεία ασφαλειών ζωής που κατείχε στο χαρτοφυλάκιο της ήταν η Eurolife Life. Επομένως, η πώλησή της είναι συμβατή με τη στρατηγική της εταιρείας και το core business, ειδικά που σε αυτήν την περίπτωση συνδυάζεται με την απόκτηση ποσοστού στην κυπριακή εταιρεία γενικών ασφαλειών, ERB Asfalistiki. Επίσης, σημειώνεται ότι η απόφαση της Fairfax να επεκτείνει την ασφαλιστική της δραστηριότητα στην Κύπρο, πραγματοποιείται μερικές εβδομάδες μετά την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ν. Χριστοδουλίδη με τον Prem Watsa στο Τορόντο, όπου μεταξύ των άλλων συζητήθηκαν οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Η απόφαση αυτή της Fairfax υπογραμμίζει και την εμπιστοσύνη της προς την κυπριακή οικονομία.

Η επίδραση των συναλλαγών

Οι συναλλαγές θα αυξήσουν τις προμήθειες και τα έσοδα από προμήθειες της Eurobank σε ενοποιημένο επίπεδο κατά περίπου 12%, με τη συμβολή των εσόδων από τη διαχείριση κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες να διαμορφώνεται σε ποσοστό άνω του 30% επί των συνολικών προμηθειών. Οι συναλλαγές είναι προσθετικές («accretive») κατά περίπου 5% στα βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI) και κατά 2 λεπτά του ευρώ στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), ενώ βελτιώνουν την απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας (Return on Tangible Book Value) κατά περίπου 100 μονάδες βάσης. Λόγω της λογιστικής αναγνώρισης υπεραξίας, οι συναλλαγές αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση 6 λεπτών του ευρώ στην εκτιμώμενη ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή. Η συνολική επίδραση των δύο συναλλαγών στον δείκτη CET1 του Ομίλου Eurobank (με βάση το γ’ τρίμηνο 2025) εκτιμάται σε περίπου 120 μονάδες βάσης.