Deutsche Bank: Ανακοίνωσε ρεκόρ κερδών κατά το δ' τρίμηνο του 2025

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κατέγραψε ρεκόρ κερδών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Η έκθεση αποτελεσμάτων του δ' τριμήνου της γερμανικής τράπεζας έδειξε ότι τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 1,3 δισ.ευρώ. Το ποσό αυτό ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, που ανέρχονταν σε 1,12 δισ. ευρώ.

Συνολικά, τα έσοδα του ομίλου Deutsche Bank ανήλθαν σε 7,73 δισ. ευρώ για το δ΄τρίμηνο, ποσό που ήταν σύμφωνο με την εκτίμηση των 7,72 δισ. ευρώ της LSEG.

Στο μεταξύ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 — ο οποίος παρέχει μια εικόνα της φερεγγυότητας της τράπεζας — ήταν 14,2% για το τέταρτο τρίμηνο, ελαφρώς χαμηλότερος από το 14,5% του προηγούμενου τριμήνου και υψηλότερος από το 13,8% της ίδιας περιόδου το 2024.

Ο James Von Moltke, οικονομικός διευθυντής της Deutsche Bank, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα υποδηλώνουν «φανταστικά έτη ρεκόρ» για τις δραστηριότητες της τράπεζας στον τομέα των σταθερών εισοδημάτων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς και για τη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων DWS, με αύξηση να παρατηρείται επίσης στον τομέα της ιδιωτικής τραπεζικής.

Από την άλλη πλευρά, το 2025 αποδείχθηκε «ελαφρώς πιο αδύναμο έτος» για τις εταιρικές δραστηριότητες, με την επενδυτική τραπεζική και τις κεφαλαιαγορές να παρουσιάζουν επίσης επιβράδυνση.