CrediaBank: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ των 300 εκατ. ευρώ – Στις 30 Μαρτίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται ήδη για την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank, ενόψει του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών στις 30 Μαρτίου, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν σε ισχυρή ζήτηση που δημιουργεί προσδοκίες υπερκάλυψης.

Παρά την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τραπεζικές πηγές αποδίδουν την εξέλιξη αυτή σε καθαρά τεχνικούς και διαδικαστικούς λόγους, επισημαίνοντας ότι το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής δεν επηρεάζεται. Η επαναληπτική συνέλευση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 10:00 π.μ., με δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής, προκειμένου να εγκριθούν τα απαραίτητα τυπικά βήματα πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο βασικοί μέτοχοι της τράπεζας, Thrivest και Υπερταμείο, αξιοποιούν το πρόσθετο αυτό χρονικό περιθώριο για την περαιτέρω προετοιμασία τους ενόψει της αύξησης. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον που καταγράφεται από διεθνείς επενδυτές, αλλά και από ελληνικά family offices, θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ενώ πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι το απαιτούμενο ποσό για το λεγόμενο shadow book έχει ήδη διασφαλιστεί.

Η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου, ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες, ξεκινώντας από τις 30 Μαρτίου, με την αγορά να προεξοφλεί ισχυρή συμμετοχή.

Σε ό,τι αφορά τη δομή της συναλλαγής, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με δυνατότητα μερικής ή και πλήρους παραίτησης των υφιστάμενων μετόχων από τα δικαιώματά τους, με στόχο την προσέλκυση νέων επενδυτών και τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, ώστε να καθορίσει τους τελικούς όρους της έκδοσης, περιλαμβανομένης της τιμολόγησης.

Σημειωτέον, ότι το εύρος συμμετοχής των βασικών μετόχων αναμένεται να αποσαφηνιστεί κατά τη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου. Πέραν της κεφαλαιακής ενίσχυσης, στρατηγικός στόχος της αύξησης είναι και η ουσιαστική βελτίωση της διασποράς των μετοχών, η οποία σήμερα κινείται σε χαμηλά, μονοψήφια επίπεδα και θα πρέπει να υπερβεί το όριο του 15%.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνέλευση ανεβλήθη κατόπιν αιτήματος της Thrivest Holding, η οποία ελέγχει το 50,17% της τράπεζας. (Το Υπερταμείο διατηρεί ποσοστό 36,16%)

Η αναπτυξιακή πορεία

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη κεφαλαιακή βάση της CrediaBank, ιδίως σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων λόγω της επέκτασής της. Η εξαγορά της HSBC Malta αναμένεται να μεταβάλει το μέγεθος και το προφίλ του ομίλου, οδηγώντας σε διπλασιασμό του σταθμισμένου ενεργητικού και, κατ’ επέκταση, σε υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες.

Παράλληλα, η ενίσχυση αυτή θα στηρίξει την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας, το οποίο προβλέπει σημαντική πιστωτική επέκταση. Συγκεκριμένα, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της ενιαίας οντότητας αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 7,2 δισ. ευρώ σε επίπεδα άνω των 14 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Πέραν της οργανικής ανάπτυξης, η διοίκηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με ενίσχυση δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται άμεσα με τον δανεισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν και στην ανάπτυξη τομέων όπως η διαχείριση περιουσίας (wealth management) και τα προϊόντα bancassurance, που αναμένεται να αυξήσουν τα έσοδα από προμήθειες.

Όπως είχε επισημάνει η κ. Βρεττού στους μετόχους εξετάζονται παράλληλα και πρόσθετες κινήσεις, είτε μέσω εξαγορών είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της τράπεζας σε επιλεγμένες αγορές και προϊόντα.