Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Ενίσχυση της συνεργασίας με Unicredit - Τι είπε για μέρισμα, εξαγορές και γεωγραφική επέκταση

Στην περαιτέρω γεωγραφική επέκταση στην Κύπρο με την απόκτηση της Astrobank αλλά και στην ενίσχυση της συνεργασίας με την Unicredit, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια «πύλη» για την υπόλοιπη Ευρώπη, αναφέρθηκε ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2025 στους αναλυτές.

Ο Βασίλης Ψάλτης, έκανε αναφορά στην υψηλή καθαρή κερδοφορία της εταιρείας που ήταν 704 εκατ.ευρω, δημιουργώντας νέο ιστορικό υψηλό, αλλά και στην αύξηση του ποσοστού στη Unicredit στο 29,5%. Εκτός όλων των άλλων θετικών συνεπειών η συνεργασία με τον ιταλικό όμιλο Unicredit θα ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες, κάτι που θα φανεί στα συνολικά έσοδα του 2026, λόγω της συνεργασίας.

Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες στην Κύπρο ο κ. Ψάλτης επεσήμανε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Astrobank από την Alpha Bank Κυπρου, δημιουργωντας την 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη μεγαλόνησο με καταθέσεις άνω των 5,6 δισ.ευρώ και χορηγήσεις άνω των 2 δισ.ευρώ.

Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι η εξαγορά αποτελεί ένα ορόσημο που θα βοηθήσει σημαντικά τις στρατηγικές προτεραιότητες της τράπεζας για ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Από την άλλη πλευρά, ανέφερε, η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, επιβεβαιώνει τηνεμπιστοσύνη στον Όμιλό μας και την ελληνική οικονομία. Η συνεργασία έχει ήδη αποφέρειαπτά αποτελέσματα στους τομείς του Wholesale, του Transaction Banking και τηςδιαχείρισης πλούτου, ενώ σημαντική είναι και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε αρκετούςτομείς, όπως η πληροφορική και οι προμήθειες. Η προοπτική δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας και για τα δύο μέρη αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη συνεχιζόμενη δέσμευση και επένδυση της UniCredit.

Η στρατηγική συνεργασία με την Unicredit αφορά όλα τα επίπεδα. Τη «μερίδα του λέοντος» κατέχουν οι πωλήσεις των επενδυτικών προϊόντων Onemarkets που αγγίζει τα 900 εκατ. Ευρώ.

Ακόμη, η έκδοση εγγυητικών επιστολών φθάνει τα 300 εκατ. Ευρώ. Η συμμετοχή της Alpha Bank σε διεθνείς κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις της Unicredit, φτάνει τα 475 εκατ. ευρώ καθώς και διμερείς συναλλαγές συναλλάγματος ύψους 650 εκατ. από την αρχή του έτους.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι 5.000 εταιρικοί πελάτες της Alpha έχουν αποκτήσει πρόσβαση στις 13 χώρες που δραστηριοποιείται η UniCredit.

Ο κ. Ψάλτης ανέφερε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε όλες τις στοχευμένες εξαγορές του ομίλου κατά το τρίτο τρίμηνο, Συγκεμριμένα, αναφέρθηκε στην πλήρη ενσωμάτωση της FlexFin. ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την AXIA Ventures αναμένεται πριν το τέλος του 2025.

Αναφερόμενος στην μερισματική πολιτική είπε ότι έχει λάβει πρόβλεψη για διανομή 352 εκατ. στους μετόχους, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να αυξηθεί σε συνδυασμό με οργανικές και μη οργανικές κινήσεις. Επίσης θα πληρωθεί προμέρισμα 111 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Η τράπεζα για το εννεάμηνο Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2025 παρουσιάζει κέρδη μετά από φόρους να αγγίζουν τα €704 εκατ. από 489 εκατ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού της σχεδίου.

Τα κέρδη είναι αυξημένα κατά 44% και αντιστοιχούν στο 75% του ετήσιου στόχου.Η καθαρή πιστωτική επέκταση για το 9μηνο 2025 άγγιξε τα €2,2 δισ. στο έτος, και τα 0,7 δισ. στο γ’ τρίμηνο, με κύριο μοχλό ανάπτυξης την εκταμίευση προς επιχειρήσεις.

Tο χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων κατέγραψε αύξηση 13% σε ετήσια βάση. Η τράπεζα επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα και χαμηλή ευαισθησία στις επιτοκιακές μεταβολές, αφού το γ’ τρίμηνο του έτους το Καθαρό Εσόδο από Τόκους (ΝΙΙ) όχι μόνο δεν κατέγραψε πτώση αλλά αντίθετα ενισχύθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα έσοδα από τόκους ξεπέρασαν τα 402 εκατ. ευρώ, καθώς η βελτίωση στο κόστος καταθέσεων και οι υψηλότεροι όγκοι χρηματοδότησης αντιστάθμισαν τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού.

Στο σκέλος των προμηθειών, καταγράφηκε οριακή μείωση 1,6% στο γ’ τρίμηνο λόγω χαμηλότερων εσόδων από κάρτες, επηρεασμένων από το έκτακτο κέρδος της συνεργασίας με τη Visa στο β’ τρίμηνο, ενώ εξαιρουμένου αυτού, το δεύτερο τρίμηνο ήταν αυξημένο κατά +7%.

Παρά τη συγκυριακή πτώση, οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά +10% σε ετήσια βάση και +14% στο εννεάμηνο, με ισχυρή συμβολή από τη διαχείριση χαρτοφυλακίων (+45% y/y) και τις επιχειρηματικές χορηγήσεις, οι οποίες πλέον έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2022–2024. Σημαντική επίσης είναι η αύξηση από τραπεζικές υπηρεσίες συναλλαγών, όπου η συνεργασία με την Unicredit είναι κομβικής σημασίας.

Η ισχυρή επίδοση αποτυπώνεται και στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), τα οποία διαμορφώθηκαν στα €0,27, ενώ ο δείκτης RoTE ανήλθε σε 13,9%. Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 στο 15,7%, ενισχυμένο από οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους 149 μονάδων βάσης το εννεάμηνο ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα RWAs, που εκτιμάται ότι θα προκύψει από την ολοκλήρωση των συναλλαγών σε Mη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (MEA), ο Δείκτης FL CET1 ενισχύεται περαιτέρω στο 15,8%.

Ο δείκτης NPEs παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα στο 3,6%, επίδοση που υπερκαλύπτει ήδη τον στόχο για το 2025, ενώ το Cost of Risk βρέθηκε στις 45 μονάδες βάσης το 9μηνο , σε πλήρη ευθυγράμμιση με το αναθεωρημένο guidance που δώσαμε το προηγούμενο τρίμηνο.