Βουλγαρία: Οι τράπεζες είναι κατά 99% έτοιμες για την εφαρμογή των άμεσων πληρωμών το 2027

Οι βουλγαρικές τράπεζες είναι κατά 99% έτοιμες να εφαρμόσουν τον Κανονισμό Άμεσων Πληρωμών, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στη Βουλγαρία την 1η Ιανουαρίου 2027, δήλωσε στο BTA ο Ράντοσλαβ Ντασκάλοφ, αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής υποδομών πληρωμών στην Ένωση Τραπεζών της Βουλγαρίας (ABB).

"Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το τραπεζικό σύστημα είναι σχεδόν έτοιμο, με μόνο τη λειτουργία της υπηρεσίας επαλήθευσης δικαιούχου να απομένει να εφαρμοστεί πλήρως", τόνισε.

Ο Ντασκάλοφ είναι επίσης εκπρόσωπος της ABB στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών και επικεφαλής του Τμήματος Τραπεζικών Εργασιών στην Postbank.

Με την υιοθέτηση του ευρώ στις αρχές του έτους, η Βουλγαρία έχει ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στο ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών, αλλά μένουν να γίνουν βασικά βήματα. Ο Κανονισμός, που ισχύει ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 για τις χώρες που εντάχθηκαν παλαιότερα στην ευρωζώνη, διασφαλίζει ότι οι μεταφορές σε ευρώ εκτελούνται αμέσως -εντός 10 δευτερολέπτων από τον αποστολέα στον παραλήπτη- 24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα σε όλο τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε ευρώ (SEPA). Η υιοθέτησή του έχει στόχο οι άμεσες πληρωμές να διαδοθούν ευρέως, να γίνουν οικονομικά προσιτές και ασφαλείς, μειώνοντας παράλληλα την απάτη.

Σύμφωνα με τους κανόνες, όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να προσφέρουν άμεσες μεταφορές σε ευρώ με χρεώσεις που δεν υπερβαίνουν τις τυπικές μεταφορές SEPA, δωρεάν υποχρεωτικούς ελέγχους επαλήθευσης δικαιούχου (VoP) για πρόληψη της απάτης και προσβασιμότητα στον λογαριασμό 24/7. Ο Ντασκάλοφ επεσήμανε ότι ενώ οι εγχώριες μεταφορές SEPA διαρκούν επί του παρόντος 30-60 λεπτά και οι διεθνείς μεταφορές SEPA ολοκληρώνονται την επόμενη μέρα, οι άμεσες πληρωμές θα επιταχύνουν δραστικά τη διαδικασία. Η ανάπτυξη του VoP είναι το εναπομείναν έργο, με τις περισσότερες τράπεζες να εργάζονται ήδη πάνω σε αυτό, έχοντας την υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο του διαχειριστή υποδομών πληρωμών Borika της Βουλγαρίας.

Οι άμεσες πληρωμές αναμένεται να ωφελήσουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους εμπόρους, επιταχύνοντας τη ροή των χρημάτων, μειώνοντας την εξάρτηση από πιο αργά συστήματα καρτών και μειώνοντας τους κινδύνους εσφαλμένων μεταφορών ή ηλεκτρονικού "ψαρέματος" τιμολογίων. Παρέχουν επίσης τη βάση για διευρυμένες υπηρεσίες, ανάμεσά τους οι μεταφορές P2P, οι ηλεκτρονικές αγορές, οι πληρωμές αγορών, στάθμευσης και μεταφορών, και οι συναλλαγές μέσω QR ή NFC. Ο Ντασκάλοφ επιβεβαίωσε ότι οι διασυνοριακές άμεσες μεταφορές SEPA θα κοστίζουν το ίδιο με τις κανονικές μεταφορές SEPA.