Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Eξαγορές, ρεκόρ κερδοφορίας και γενναία ανταμοιβή μετόχων

Καταλύτης στην επιτυχημένη χρονιά του 2025 για την Alpha Bank ήταν οι εξαγορές των AstroBank, Flexfin και Axia Ventures Group, που ενίσχυσαν ουσιαστικά τη δυναμική παρουσία του Ομίλου, αναβάθμισαν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και διεύρυναν τις πηγές εσόδων του.

Ο Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας είπε, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση αναλυτών ότι η αναπτυξιακή πορεία του ΑΕΠ της χώρας λειτουργεί υποστηρικτικά για τη δραστηριότητα και τις επιδόσεις της τράπεζας, ενώ παράλληλα, λόγω της σχέσης με την UniCredit ενισχύονται οι εργασίες, καθώς η τράπεζα εισέρχεται σε νέες αγορές.

Ωστόσο, σημείωσε ότι αναφορικά με το 2026 θα είναι φειδωλός στις ανακοινώσεις, γιατί θεωρεί ότι θα είναι μια χρονιά μετάβασης. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε πριν δώσει τον λόγο στον Βασίλη Κοσμά, CFO της τράπεζας που ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα.

Ουσιαστικά το μήνυμα είναι ότι το 2026, προτεραιότητα θα δοθεί στην πλήρη ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών και στη συνεπή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Σημειωτέον, ότι το στρατηγικό σχέδιο για την τριετία 2026-2028 θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε Ημερίδα Επενδυτών (Investor Day), στο β’ τρίμηνο του 2026. Να πούμε ότι η τράπεζα, που ξεπέρασε τους στόχους της, εισηγείται τη διανομή μερίσματος που αντιστοιχεί στο 55% των κερδών του 2025, με ισόποση κατανομή μεταξύ μετρητών και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα

Η Alpha Bank υπερέβη τους βασικούς χρηματοοικονομικούς στόχους το 2025 και κατέγραψε καθαρά κέρδη 943 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά +44% σε ετήσια βάση, με κέρδη ανά μετοχή (EPS) €0,36 και RoTE13,8% . Με συνολικά έσοδα 2,2 δισ. ευρώ, καθαρή πιστωτική επέκταση 3,5 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση προμηθειών και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας FL CET1 στο 15%.

Στο 55% των κερδών η διανομή μερίσματος για το 2025 συνολικού ύψους €519 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης για 425 εκατ. ευρώ. Ρεκόρ εκταμιεύσεων δανείων με 4,2 δισ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο (+40% q/q) και καθαρή πιστωτική επέκταση 3,5 δισ. ευρώ στο έτος. Τέλος, η τράπεζα σημείωσε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια - Δείκτης FL CET1 στο 15% και οργανική δημιουργία κεφαλαίου 206 μ.β. το 2025.

Ισχυρή κερδοφορία παρά την πτώση επιτοκίων

Η κερδοφορία του Ομίλου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Το καθαρό έσοδο από τόκους (NII) ανήλθε σε 1,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του ισολογισμού και τη σωστή διαχείριση του κόστους χρηματοδότησης.

Σημαντική ήταν η συμβολή των προμηθειών. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση και αντιπροσωπεύουν πλέον το 23% των συνολικών εσόδων, ενισχύοντας το πιο ισορροπημένο προφίλ εσόδων της τράπεζας. Μόνο στο τέταρτο τρίμηνο, τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 136,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε τριμηνιαία βάση.

Η άνοδος προήλθε κυρίως από τις επιχειρηματικές χορηγήσεις, τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, καθώς και από τη δραστηριότητα στη διαχείριση ακινήτων, η οποία πλέον ενσωματώνεται στα έσοδα προμηθειών, αντανακλώντας τη διεύρυνση των σχετικών εργασιών. Σε επίπεδο τριμήνου, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 236,6 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 225,1 εκατ. ευρώ.

Ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης και εκταμιεύσεων

Η εμπορική δυναμική της τράπεζας παρέμεινε ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 3,5 δισ. ευρώ το 2025, με αιχμή τις χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις.

Μόνο στο τέταρτο τρίμηνο, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ, αντανακλώντας αυξημένη ζήτηση για δάνεια, παρά τα υψηλά επίπεδα αποπληρωμών. Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό 4,2 δισ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο, αυξημένες κατά 40% σε τριμηνιαία βάση.

Οι χρηματοδοτήσεις κατευθύνθηκαν κυρίως σε κλάδους όπως η μεταποίηση, η ενέργεια, η διαχείριση ακινήτων, το εμπόριο και οι μεταφορές, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της τράπεζας στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Παράλληλα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενισχύοντας τη ρευστότητα του Ομίλου. Μέρος αυτής της αύξησης, 2,2 δισ. ευρώ, προήλθε από την ενσωμάτωση της AstroBank, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Ενίσχυση κεφαλαιακής βάσης και ρευστότητας

Σε επίπεδο κεφαλαίων, ο δείκτης FL CET1 διαμορφώθηκε στο 15% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, διατηρώντας ισχυρό κεφαλαιακό «μαξιλάρι» και παρέχοντας ευελιξία για μελλοντικές κινήσεις.

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τη συνετή διαχείριση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού, επέτρεψαν στη διοίκηση να προχωρήσει σε γενναία πρόταση διανομής κερδών.

Η ρευστότητα παραμένει άνετη, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 184% στο τέλος του έτους. Η χρηματοδότηση από την European Central Bank διαμορφώθηκε σε 2,3 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, ενώ το κόστος χρηματοδότησης υποχώρησε στις 94 μονάδες βάσης το δ’ τρίμηνο, από 97 μ.β. το γ’ τρίμηνο.

Τον Οκτώβριο, η τράπεζα προχώρησε με επιτυχία στην έκδοση εξαετούς Πράσινου Senior Preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 3,125%, ενισχύοντας περαιτέρω το προφίλ χρηματοδότησής της και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της έμφαση στη βιωσιμότητα.

Ποιότητα ενεργητικού σε ελεγχόμενα επίπεδα

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παραμένει υπό έλεγχο. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διαμορφώθηκε στο 3,6% στο τέλος του 2025, διατηρούμενος σε χαμηλά επίπεδα, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων κινήθηκε στο 2,5%.

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου για το σύνολο του έτους διαμορφώθηκε στις 48 μονάδες βάσης, αντανακλώντας την ομαλή εξέλιξη του πιστωτικού κύκλου, παρά την αυξημένη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα.

Οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου κατέγραψαν προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 98 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω χαμηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους, ενώ οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 16%.

Συνεργασία με UniCredit και διεύρυνση αποτυπώματος

Η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit συνεχίζει να εμβαθύνεται, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σε τομείς όπως το investment banking, το trade finance, οι διεθνείς κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις, το cash management και η διαχείριση πλούτου.

Η συνεργασία ενισχύει τη διεθνή διάσταση της τράπεζας και λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αξίας, τόσο μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας όσο και μέσω διεύρυνσης των προσφερόμενων προϊόντων προς εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες.

Παράλληλα, η πλήρης ενσωμάτωση της AstroBank στην Κύπρο ενισχύει τη θέση της τράπεζας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και αυξάνει το μέγεθος και τη διαφοροποίηση του ισολογισμού.