Από το Άμπου Ντάμπι στην Άμυνα: Τα επόμενα growth stories της Τράπεζας Πειραιώς

Asset management και νέο γραφείο στο Άμπου Ντάμπι, χρηματοδότηση projects στην Άμυνα, θετική πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια και νέο business plan που θα περιλαμβάνει την Εθνική Ασφαλιστική αποτελούν τους πυλώνες ανάπτυξης της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως ανέφερε ο CEO του ομίλου, Χρήστος Μεγάλου, στο περιθώριο δημοσιογραφικής εκδήλωσης στο στόχαστρο της τράπεζας βρίσκεται το asset management στο Άμπου Ντάμπι, καθώς επίσης και νέο γραφείο για χρηματοοικονομικά στο «Abu Dhabi Global Market (ADGM).

«Στοχεύουμε σε υπηρεσίες asset management και στη συμμετοχή μας σε κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις έργων που αφορούν σε κατασκευαστικά, πράσινης ενέργειας και υποδομές, καθώς η περιοχή σημειώνει μεγάλη ανάπτυξη» τόνισε ο κ. Μεγάλου.

Ήδη έχουν γίνει επαφές με υποψήφιους πελάτες. Στο μέτωπο του μεγάλου asset που ακούει στο όνομα «Εθνική Ασφαλιστική» τον Μάρτιο του 2026 η τράπεζα στο Λονδίνο αναμένεται να ανακοινώσει το business plan της Τράπεζας, στο οποίο θα ενσωματώνεται και η Εθνική Ασφαλιστική. Αναφορικά με τις συνεργασίες που τρέχουν ήδη με NN και Ergon, αυτές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι να λήξουν τα συμβόλαια δηλαδή έως το 2027.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τη διοίκηση της τράπεζας στο γεγονός πως φέτος για πρώτη φορά η πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια είναι θετική, ενώ καταγράφεται μεγάλη αύξηση στις εταιρικές χορηγήσεις.

Το επόμενο next big thing στις τράπεζες είναι η Άμυνα. Με το Ταμείο Ανάκαμψης να λήγει τον Αύγουστο του 2026 η Άμυνα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο με τον Χρήστο Μεγάλου να επαναλαμβάνει την πρότασή του για σύσταση ενός Ταμείου Άμυνας. Το οποίο δεν θα αφορά μόνο τη βαριά βιομηχανία αλλά και την αμυντική τεχνολογία και τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.

«Έτσι θα δοθεί έμφαση σε ένα νέο πεδίου που προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μεγάλου στο περιθώριο δημοσιογραφικής εκδήλωσης.