Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Υπεγράφη η ανανέωση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με στόχο τη συνέχιση λειτουργίας του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» έως τις 31/12/2026, το οποίο έχει ήδη τύχει εξαιρετικά θετικής ανταπόκρισης από τον τεχνικό και κατασκευαστικό-μελετητικό κλάδο.

Η ανανέωση της λειτουργίας του εργαλείου έως το τέλος του 2026 εντάσσεται στη στρατηγική των δύο φορέων για τη διαρκή ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, τη στήριξη των τεχνικών επαγγελμάτων και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας, ιδίως σε μία περίοδο αυξημένων επενδυτικών αναγκών στον τομέα των υποδομών, της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, αποτελεί την πρώτη σύμπραξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με ιδιωτικό φορέα και έχει καθιερωθεί ως σημαντικό εργαλείο-μοντέλο στήριξης της επιχειρηματικότητας στη χώρα.

Υπενθυμίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος:

Συνολικός προϋπολογισμός: 95 εκ. ευρώ

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 400.000 ευρώ

Εγγύηση 80% του κεφαλαίου του δανείου από την ΕΑΤ

Διάρκεια αποπληρωμής από 1 έως 5 έτη

Μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων (20% του δανείου)

Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση

Απλοποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο χωρίς υποχρέωση προσκόμισης παραστατικών

Το Πρόγραμμα διατίθεται μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών

Τράπεζα Πειραιώς

Alpha Bank

Eurobank

Εθνική Τράπεζα

Τράπεζα Αττικής

Optima Bank

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου, με αφορμή την υπογραφή της νέας συμφωνίας, δήλωσε:

«Η ανανέωση της συμφωνίας επιβεβαιώνει την επιτυχία ενός στοχευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου που έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο, παρέχοντας εργαλεία που ενισχύουν τη ρευστότητα, διευκολύνουν τις επενδύσεις και συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αναλαμβάνοντας μέρος του πιστωτικού κινδύνου και διαμορφώνοντας ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης για τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου».

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, τόνισε:

«Η επέκταση της επιλεξιμότητας του προγράμματος, έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, διασφαλίζει στον τεχνικό κόσμο την πρόσβαση σε ελκυστική χρηματοδότηση, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον επιταχυνόμενο ρυθμό υλοποίησης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και στις απαιτήσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Το ΤΜΕΔΕ στηρίζει έμπρακτα επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και τις ανάγκες της αγοράς. Ευχαριστώ θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΑΤ, κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, για την άψογη συνεργασία, χάρη στην οποία έχουν διημιουργεί σύγχρονα εγγυοδοτικά προϊόντα, με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και τα οποία έχουν αγκαλιάσει οι επαγγελματίες του κλάδου.»

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία ΕΑΤ και ΤΜΕΔΕ, συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των τεχνικών επιχειρήσεων που αποτελούν σημαντικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας.