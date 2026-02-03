Alpha Bank: Στο 7,25% το ποσοστό της JP Morgan

Στο 7,25% ανέρχεται το ποσοστό συμμετοχής της JP Morgan στην Alpha Bank, όπως ανέφερε η τράπεζα σε σχετική ενημέρωση της στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη.

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος συμμετέχει πλέον στην τράπεζα ποσοστό 1,21% επί των δικαιωμάτων ψήφου και επιπλέον 6,04% μέσω χρηματοπιστωτικών παραγώγων (call και put options) τα οποία δύναται να εξασκήσει έως τις 20/7/2027.

Στην προηγούμενη σχετική κοινοποίηση στις 18 Δεκεμβρίου, η συμμετοχή της JP Morgan διαμορφωνόταν στο 3,45% (μετοχές) +3,88% (σε παράγωγα).

Αναλυτικά η σημερινή ανακοίνωση:

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 [03.02.2026]

Κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 3556/2007, η Alpha Bank A.E. ("Alpha Bank") ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 2 Φεβρουαρίου 2026 γνωστοποίηση της JPMorgan Chase & Co. στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1(α) του Ν. 3556/2007, η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 29.1.2026, 27.978.680 κοινές, ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,21% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση 139.749.960 κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στο 6,04% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής: