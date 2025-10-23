Alpha Bank: Στα 1,9 δισ. ευρώ η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο

Ζήτηση η οποία ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ (4 φορές περίπου κάλυψη) συγκεντρώνει μέχρι στιγμής το πράσινο ομόλογο που εκδίδει η Alpha Bank.

H τράπεζα βγήκε σήμερα στις αγορές με στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» senior preferred έκδοση της, διάρκειας 6 ετών (η οποία μπορεί να ανακληθεί μετά τα 5 έτη). Το ποσό που θα αντληθεί δεν θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο θα κινηθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς στην περιοχή του 3%.

Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.

Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της τράπεζας τα τελευταία έτη.