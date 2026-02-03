Alpha Bank: Πάνω από 2,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 7ετές senior preferred ομόλογο

Ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται στη νέα έξοδο στις αγορές που πραγματοποιεί η Alpha Bank στις αγορές, με έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές στο βιβλίο ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί 750 εκατ. ευρώ.

Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap +120 μονάδες βάσεις (δηλαδή περί του 3,9%), ωστόσο η ισχυρή ζήτηση συμπίεσε αισθητά την απόδοση, στο mid swap +90 μονάδες βάσεις (περί του 3,6%).

Ο τίτλος είναι διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6). Όπως σημειώνουν στην τράπεζα, η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της Alpha Bank, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.

Σημειώνεται, ότι ταυτόχρονα με τη σημερινή έκδοση, η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.

Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.