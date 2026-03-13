Alpha Bank: Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού

Ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην πρόσφατη παραχώρηση της Εγνατίας Οδού από το Υπερταμείο (πρώην ΤΑΙΠΕΔ) ενήργησε η Alpha Bank, ενώ μετέπειτα συμμετείχε από κοινού με εγχώριες τράπεζες στη χρηματοδότηση του έργου.

Μάλιστα, η Alpha Bank έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανέλαβε αποκλειστικά τον ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου για την παραχώρηση σημαντικού περιουσιακού στοιχείου του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς την εμπλοκή ξένων χρηματοπιστωτικών συμβούλων.

Μέσα σε μία δεκαετία, αφού η εμπλοκή της ξεκίνησε το 2016, η Alpha Bank κατάφερε όχι μόνο να συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη και επιτυχία της συναλλαγής, αλλά και να αναλάβει πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν σε μετέπειτα συναλλαγές αντίστοιχων έργων.

Είναι ενδεικτικό ότι η Alpha Bank διεύρυνε τις αρμοδιότητές της, πέραν των καθηκόντων του χρηματοοικονομικού συμβούλου καθώς, μεταξύ άλλων, ανέλαβε τη διαδικασία έγκρισης της τιμολογιακής πολιτικής διοδίων της Εγνατίας Οδού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρτίζοντας τον φάκελο τεκμηρίωσης, συντονίζοντας τα εμπλεκόμενα μέρη για την υποβολή της πρότασης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες επιτροπές.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης ή ιδιωτικοποίησης, η Alpha Bank προσέφερε σε όλους τους διαγωνιζόμενους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν «προ-διατυπωμένους όρους χρηματοδότησης» για την υποστήριξη της προσφοράς τους (staple financing letter of support), προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να εξελιχθεί γρηγορότερα η διαδικασία της δημοπράτησης.

Τέλος, η Alpha Bank συνέβαλε στην εξέλιξη της πρακτικής της εγχώριας αγοράς, εισάγοντας πρωτότυπες ρυθμίσεις στα τεύχη του διαγωνισμού, οι οποίες εν συνεχεία υιοθετήθηκαν αυτούσιες και σε επόμενους μεγάλους διαγωνισμούς.

Ο Νίκος Νεζερίτης, Chief Corporate & Institutional Banking της Alpha Bank δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της συναλλαγής για την Εγνατία Οδό, αναδεικνύει τον ρόλο της Alpha Bank ως αξιόπιστου στρατηγικού συνεργάτη σε έργα εθνικής σημασίας. Η συμμετοχή μας τόσο ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Υπερταμείου, όσο και ως χρηματοδότης, αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε την ανάπτυξη των υποδομών της χώρας και να δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες και τους θεσμούς.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πελατοκεντρική προσέγγιση και η τεχνογνωσία μας μεταφράζονται σε ουσιαστικό αντίκτυπο για την οικονομία».