Alpha Bank: «Άλμα» κερδοφορίας 943 εκατ. ευρώ το 2025 – Στο 55% η διανομή στους μετόχους

Με ώθηση τα έσοδα από προμήθειες, το ρεκόρ εκταμιεύσεων στην Ελλάδα και την επιτυχή ενσωμάτωση της AstroBank, η Alpha Bank ολοκλήρωσε το στρατηγικό της πλάνο υπερβαίνοντας τους στόχους.

Ισχυρές επιδόσεις και στρατηγική ευελιξία

Η Alpha Bank έκλεισε το 2025 με καθαρά κέρδη €943 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων που πίεσε τα επιτοκιακά έσοδα (-2% ετησίως), η Τράπεζα κατάφερε να αντισταθμίσει τις απώλειες μέσω της εντυπωσιακής ανόδου των εσόδων από προμήθειες (+19%), τα οποία πλέον αποτελούν το 23% των συνολικών εσόδων.

Τα κύρια σημεία:

Μερισματική πολιτική: Η διοίκηση προτείνει τη διανομή του 55% των κερδών (συνολικά €519 εκατ.), ποσό που θα μοιραστεί ισόποσα σε μετρητά και επαναγορά μετοχών (buyback).

Πιστωτική επέκταση: Σημειώθηκε ιστορικό υψηλό νέων εκταμιεύσεων στην Ελλάδα (€4,2 δισ. το δ' τρίμηνο), με την καθαρή πιστωτική επέκταση για το έτος να ανέρχεται σε €3,5 δισ., εστιασμένη κυρίως σε επιχειρηματικά δάνεια.

Κεφαλαιακή θωράκιση: Ο δείκτης FL CET1 διαμορφώθηκε στο 15%, παρά τις εξαγορές και τη γενναία πρόβλεψη για μέρισμα.

Διαχείριση Κεφαλαίων: Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUMs) αυξήθηκαν κατά 21%, με ισχυρή στροφή των πελατών προς αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές.

Β. Ψάλτης: Το βλέμμα στο 2026

Ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, χαρακτήρισε το 2025 ως «καθοριστική χρονιά» που σήμανε την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου.

«Υπερβήκαμε όλους τους στόχους μας και θέσαμε τον Όμιλο σε τροχιά μακροπρόθεσμης ανάπτυξης», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των εξαγορών (AstroBank, Flexfin, Axia) και τη στρατηγική συμμαχία με την UniCredit.

Για το 2026, η Τράπεζα εστιάζει στην πλήρη ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων, ενώ το ραντεβού με την επενδυτική κοινότητα έχει δοθεί για το Investor Day το β’ τρίμηνο του 2026, όπου θα αποκαλυφθεί το νέο στρατηγικό πλάνο.

Αναλυτικά:

«Το 2025 αποτέλεσε μια καθοριστική χρονιά για την Alpha Bank, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικό σχέδιο που ξεκίνησε το 2023. Σε αυτήν την τριετία, και

ιδιαίτερα το 2025, υπερβήκαμε όλους τους στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς μας στόχους, ενώ ολοκληρώσαμε σειρά εξαγορών που ενισχύουν τις δυνατότητές μας, επιταχύνουν τη

στρατηγική μας και τοποθετούν τον Όμιλο σε τροχιά μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Τα συνολικά έσοδα για το 2025 ανήλθαν σε €2,2 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €943 εκατ., επισφραγίζοντας την ισχύ και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Η εμπορική μας δυναμική παρέμεινε ισχυρή, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να αγγίζει τα €3,5 δισ., προερχόμενη κυρίως από χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Alpha Bank ως τράπεζας επιλογής για τον επιχειρηματικό κόσμο στις βασικές μας αγορές, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €4,1 δισ., εκ των οποίων €2,2 δισ. προήλθαν από την AstroBank, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ισολογισμό μας. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση και αντιπροσώπευσαν το 23% των συνολικών εσόδων μας, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη διαφοροποίηση πηγών εσόδων του Ομίλου. Η επίδοση αυτή ενισχύθηκε από την έντονη δραστηριότητα στο Transaction banking και την περαιτέρω επιτάχυνση των πρωτοβουλιών μας στη διαχείριση κεφαλαίων, όπου καταγράψαμε €1,3 δισ. καθαρές πωλήσεις και €2 δισ. εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια.

Οι στρατηγικοί μας στόχοι παραμένουν: παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στο καθιερωμένο πλαίσιο κατανομής κεφαλαίου, δίνοντας προτεραιότητα στην οργανική ανάπτυξη και αυξάνοντας προοδευτικά τις διανομές προς τους μετόχους μέσω τακτικών μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών.

Επιπλέον, το σημαντικό πλεόνασμα κεφαλαίου μάς παρέχει στρατηγική ευελιξία για την υλοποίηση στοχευμένων προστιθέμενης αξίας πρωτοβουλιών ανόργανης ανάπτυξης, που

επιταχύνουν την υλοποίηση της στρατηγικής μας ατζέντας. Αυτές περιλαμβάνουν ενίσχυση των εξειδικευμένων μονάδων προϊόντων μας σε δραστηριότητες χαμηλής κατανάλωσης κεφαλαίου, όπως το investment banking, το asset gathering και το factoring, καθώς και την εδραίωση της θέσης μας στις δύο βασικές μας αγορές.

Για το 2025, χάρη στην ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου, σκοπεύουμε να αυξήσουμε τις διανομές προς τους μετόχους μας στο 55% των καθαρών κερδών μετά από φόρους, ποσό που αντιστοιχεί σε €519 εκατ., ισόποσα κατανεμημένα μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Το ποσό αυτό υπερβαίνει σημαντικά την αρχική μας καθοδήγηση προς την αγορά, ύψους €425 εκατ., και υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή μας για διατηρήσιμες, αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους μας.

Ακόμη και μετά την ενσωμάτωση αυτών των υψηλότερων διανομών και την υλοποίηση αρκετών στρατηγικών εξαγορών κατά τη διάρκεια του 2025, η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή, με δείκτη CET1 στο 15,0%. Παράλληλα, η συνετή διαχείριση κινδύνων σε όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, οδήγησε σε μείωση του κόστους κινδύνου κάτω από τις 50 μονάδες βάσης για το έτος, ευθυγραμμισμένο με τους επικαιροποιημένους στόχους μας.

Παράλληλα, ολοκληρώσαμε τη χρονιά με ισχυρή δυναμική καθώς το τέταρτο τρίμηνο καταγράψαμε ισχυρά καθαρά κέρδη €237 εκατ. Το ίδιο διάστημα ανακοινώσαμε μια ακόμη συναλλαγή προστιθέμενης αξίας, τον συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο μεταξύ της Altius και της Universal Life. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 και θα δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη ασφαλιστική πλατφόρμα στη χώρα, καλύπτοντας τους κλάδους Ζωής, Υγείας και Γενικών Ασφαλειών. Στρατηγικά, ενισχύει τη μετάβαση του Ομίλου προς δραστηριότητες χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων και έσοδα από προμήθειες και αμοιβές σε μια βασική αγορά με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό.

Οι προοπτικές της οικονομίας στις βασικές μας αγορές, Ελλάδα και Κύπρο, παραμένουν ευνοϊκές, στηριζόμενες σε ισχυρά μακροοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη. Παράλληλα, η στρατηγική μας συνεργασία με την UniCredit συνεχίζει να εμβαθύνεται, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, investment banking, trade finance, cash management, treasury services, διεθνείς κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις καθώς και στη διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων.

Εισερχόμαστε στο 2026 από θέση ισχύος. Η συνεπής υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, η διευρυμένη περιφερειακή μας παρουσία και η συνεργασία με την UniCredit θέτουν ένα ισχυρό

θεμέλιο για την επόμενη φάση της ανάπτυξής μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε το, δεύτερο τρίμηνο του 2026, το Investor Day, όπου θα παρουσιάσουμε τους βασικούς πυλώνες και στόχους που θα καθορίσουν το

επόμενο στάδιο της πορείας της Alpha Bank.

Τα τρία τελευταία χρόνια πειθαρχημένης εκτέλεσης μάς έχουν φέρει στην πρωτοπορία του κλάδου και συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική σε ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας προσηλωμένοι στη δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

