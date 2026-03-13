Eurobank - Μπροστά για την Παιδεία

Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην αριστεία και τη νέα γενιά, η Eurobank βράβευσε τους 64 «Πρώτους των Πρώτων» αριστούχους αποφοίτους Λυκείων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι κατέκτησαν την πρώτη θέση στις Εκπαιδευτικές Περιφέρειές τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2024–2025. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Μπροστά για την Παιδεία», ενός θεσμού που εδώ και 23 χρόνια επιβραβεύει την προσπάθεια και τη γνώση.

Ανάμεσα στους βραβευθέντες ξεχώρισε η «Πρώτη των Πρώτων», Αλεξία Βασιλική Μουζάκη, από το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Διονύσου «Ζήνων», η οποία συγκέντρωσε το απόλυτο σκορ 80/80 στις πανελλαδικές εξετάσεις και εισήχθη στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με αφορμή τη διάκριση αυτή, μιλά στο Liberal.gr για την εμπειρία της, τον ρόλο της οικογένειας στην πορεία της και τα όνειρά της για το μέλλον.

Πώς νιώθετε που ανακηρύσσεστε «Πρώτη των Πρώτων» και παραλαμβάνετε αυτή τη σημαντική διάκριση;

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και βαθιά ευγνωμοσύνη στέκομαι σήμερα σε αυτόν τον ιστορικό χώρο για να παραλάβω αυτή την ύψιστη τιμητική διάκριση. Το να ανακηρύσσομαι «Πρώτη των Πρώτων» αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή, αλλά και ευθύνη. Είναι μια στιγμή που με γεμίζει χαρά, υπερηφάνεια αλλά και ταπεινότητα, καθώς συνειδητοποιώ ότι οι κόποι και οι θυσίες ετών αναγνωρίζονται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Παράλληλα, αισθάνομαι ότι η διάκριση αυτή συμβολίζει όχι μόνο μια προσωπική επιτυχία, αλλά και τη δύναμη της προσπάθειας και της επιμονής που μπορούν να οδηγήσουν έναν νέο άνθρωπο στην επίτευξη των στόχων του.

Τι σήμαινε για εσάς αυτή η βράβευση;

Η βράβευσή μου από τη Eurobank υπήρξε μια ξεχωριστή εμπειρία και μια ιδιαίτερα τιμητική στιγμή. Δεν αποτέλεσε μόνο μια οικονομική ενίσχυση, αλλά κυρίως μια σημαντική ηθική επιβράβευση. Μου έδωσε δύναμη και κίνητρο να συνεχίσω με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση την πορεία των σπουδών μου. Ένιωσα ότι οι προσπάθειές μου έχουν αντίκρισμα και ότι υπάρχουν φορείς που στηρίζουν έμπρακτα τους νέους ανθρώπους και τα όνειρά τους. Η σημερινή διάκριση ενισχύει ακόμη περισσότερο την πίστη μου στις δυνατότητές μου και λειτουργεί ως εφαλτήριο για τη μετέπειτα πορεία μου.

Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η οικογένειά σας στην πορεία σας;

Η οικογένειά μου υπήρξε καθοριστική σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής. Ως παιδί πολύτεκνης οικογένειας έμαθα από νωρίς την αξία της συνεργασίας, της επιμονής και της σκληρής δουλειάς. Οι γονείς μου, Βασίλης Μουζάκης και Αγγελική Πανουσοπούλου, καθηγητές μαθηματικών, μας δίδαξαν με το παράδειγμά τους την αγάπη για τη γνώση, την πειθαρχία και τη σημασία της συνεχούς προσπάθειας. Μαζί με τις αδελφές μου – την Αφροδίτη, αρχιτέκτονα του ΕΜΠ, τη Δήμητρα, φοιτήτρια Πληροφορικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, και τη Δέσποινα, φοιτήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ – μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον που ενθάρρυνε τα όνειρα και την προσωπική εξέλιξη. Η στήριξη και η πίστη τους στις δυνατότητές μου ήταν καθοριστική για να φτάσω μέχρι εδώ.

Σήμερα σπουδάζετε Οδοντιατρική. Γιατί επιλέξατε αυτόν τον δρόμο;

Σήμερα είμαι φοιτήτρια στην Οδοντιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έναν κλάδο που επέλεξα γιατί συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την άμεση προσφορά στον άνθρωπο. Πιστεύω ότι η υγεία αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ποιότητας ζωής και η δυνατότητα να συμβάλεις σε αυτήν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στόχος μου είναι να εξελιχθώ σε μια άρτια επιστήμονα, να συνεχίσω τις σπουδές μου, να εξειδικευτώ και να προσφέρω με υπευθυνότητα και ήθος στην κοινωνία.

Ποια είναι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες σας για το μέλλον;

Τα όνειρά μου δεν περιορίζονται μόνο στην επαγγελματική επιτυχία. Φιλοδοξώ να συμβάλω ουσιαστικά στον τομέα της υγείας, να εξελίσσομαι συνεχώς επιστημονικά και να μπορώ μέσα από τη δουλειά μου να προσφέρω σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Παράλληλα, θέλω να τιμήσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνει σήμερα η Πολιτεία και οι φορείς που στηρίζουν την αριστεία. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής, αλλά την αρχή μιας νέας, με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και προσδοκία.

Ένα τελευταίο μήνυμα;

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την τιμή και την εμπιστοσύνη. Η σημερινή διάκριση αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο να συνεχίσω να προσπαθώ με πίστη, εργατικότητα και αφοσίωση. Ελπίζω στο μέλλον να μπορέσω κι εγώ, μέσα από την πορεία μου, να συμβάλω θετικά στην κοινωνία και να ανταποκριθώ στις προσδοκίες που συνοδεύουν αυτή την αναγνώριση.