Άκμαν: Η προστασία των καταθετών μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank δεν είναι bailout

O δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν δήλωσε ότι η δράση της αμερικανικής κυβέρνησης για την προστασία των καταθετών μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank «δεν είναι bailout» και συμβάλλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα.

Στο τελευταίο του tweet για την κατάρρευση της SVB, ο επενδυτής τόνισε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκανε το «σωστό».

This was not a bailout. During the GFC, the gov’t injected taxpayer money in the form of preferred stock into banks. Bondholders were protected and shareholders were diluted to varying degrees. Taxpayer money was put at great risk. Many people who screwed up suffered minimal to… https://t.co/mjwcnVRV9X