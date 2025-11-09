Το υπόμνημα του Μπιλ Γκέιτς για το κλίμα

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες της COP30 στη Βραζιλία, ο δισεκατομμυριούχος και φιλάνθρωπος της τεχνολογίας Μπιλ Γκέιτς εξαπέλυσε μια «αφηγηματική χειροβομβίδα» στον διάλογο για την κλιματική πολιτική, δημοσιεύοντας ένα μακροσκελές υπόμνημα που ζητά μια επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται και αντιμετωπίζεται η κλιματική κρίση.

Ο Γκέιτς ζητά μια «στρατηγική στροφή» στη στρατηγική για την κλιματική αλλαγή. Αυτό φαίνεται να έχει θίξει ένα ευαίσθητο ζήτημα. Τόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης κατακλύστηκαν από εσφαλμένους ισχυρισμούς σχετικά με την υποτιθέμενη αντιστροφή της γνώμης του Γκέιτς για την κλιματική αλλαγή.

Παρά την επιβεβαίωση της υποστήριξής του για μια φιλόδοξη απαλλαγή από τον άνθρακα, η επιστολή του εξυμνείται από τους σκεπτικιστές της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα εξοργίζει ορισμένους επιστήμονες του κλίματος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη , γράφοντας: «ΕΓΩ (ΕΜΕΙΣ!) μόλις κερδίσαμε τον πόλεμο κατά της απάτης της κλιματικής αλλαγής. Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχτηκε επιτέλους ότι έκανε εντελώς ΛΑΘΟΣ στο θέμα».

Αυτό είναι ψευδές. Ο Γκέιτς δεν κάνει καμία τέτοια παραδοχή. Μάλιστα, γράφει συγκεκριμένα ότι «η κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρές συνέπειες — ιδιαίτερα για τους ανθρώπους στις φτωχότερες χώρες». Τονίζει ότι «κάθε δέκατο ενός βαθμού θέρμανσης που αποτρέπουμε είναι εξαιρετικά ωφέλιμο, επειδή ένα σταθερό κλίμα διευκολύνει τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων».

Ο Γκέιτς προχωρά ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας σημαντικές επενδύσεις στην παγκόσμια υγεία και ανάπτυξη (ιδίως στα εμβόλια) και εκφράζει συνεχή υποστήριξη για την επιδίωξη μηδενικών καθαρών εκπομπών άνθρακα — κάτι που φαίνεται να αντιβαίνει στην ατζέντα του Τραμπ για το κλίμα και την εξωτερική βοήθεια.

Δεδομένου αυτού, γιατί τόσοι πολλοί σκεπτικιστές της κλιματικής αλλαγής γιορτάζουν την επιστολή του Γκέιτς; Και γιατί ορισμένοι κλιματολόγοι είναι απογοητευμένοι, παρά την ακλόνητη υποστήριξή του για την απαλλαγή από τον άνθρακα;

Τι λέει στην πραγματικότητα το υπόμνημα

Ο πυρήνας του υπομνήματος του Γκέιτς είναι ένα αίτημα προς τους διαπραγματευτές της κλιματικής αλλαγής να λάβουν υπόψη «τρεις αλήθειες»:

Πρώτον, ότι θεωρούν την κλιματική αλλαγή «σοβαρό πρόβλημα» αλλά όχι το αναπόφευκτο «τέλος του πολιτισμού».

Δεύτερον, ότι οι στόχοι για τη θερμοκρασία, όπως η εστίαση της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 στον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου, δεν αποτελούν τους καλύτερους στόχους για τη μέτρηση της προόδου στην κλιματική αλλαγή.

Και τρίτον, ότι ο καλύτερος τρόπος για να υπερασπιστούμε την ανθρωπότητα από την κλιματική αλλαγή είναι η επιδίωξη της παγκόσμιας υγείας και της οικονομικής ευημερίας.

Το κεντρικό στοιχείο της ανάλυσης του Gates είναι ο ισχυρισμός ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες — όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αποθήκευση σε μπαταρίες — έχουν ήδη αρχίσει να μειώνουν την ένταση άνθρακα της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και ότι οι νέες, πιο συνεπείς καινοτομίες στο μέλλον θα καθοδηγούνται από την οικονομική ανάπτυξη και τις υγιείς κοινωνίες.

Ως αποδεικτικά στοιχεία, παρέχει αλλαγές στις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα — επισημαίνοντας ότι μια πρόβλεψη του IEA για το 2014 ανέμενε σημαντική αύξηση των εκπομπών, ενώ μια πρόβλεψη για το 2024 βλέπει τώρα σημαντικές μειώσεις (αν και ορισμένοι σχολιαστές έχουν αμφισβητήσει την ερμηνεία του Gates σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο).

Ο Γκέιτς θέλει οι αναγνώστες να γνωρίζουν ότι σημειώνεται πρόοδος στην κλιματική αλλαγή χάρη στην ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία και, ως εκ τούτου, τα «χειρότερα σενάρια» δεν είναι πλέον εύλογα.

Γιατί οι σκεπτικιστές της κλιματικής αλλαγής το βλέπουν ως νίκη

Είναι η αρχική διατύπωση του Γκέιτς — ότι η κλιματική αλλαγή «δεν είναι το τέλος του κόσμου» — που φαίνεται να έχει βρει την πιο έντονη απήχηση στους σκεπτικιστές του κλίματος. Το υπόμνημα ξεκινά επικρίνοντας την «άποψη της Ημέρας της Κρίσης» ότι «η κατακλυσμική κλιματική αλλαγή θα αποδεκατίσει τον πολιτισμό». Αντ' αυτού, υποστηρίζει ότι «οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν και να ευημερούν στα περισσότερα μέρη της Γης στο άμεσο μέλλον».

Από εκείνο το σημείο, οι αντιφρονούντες της κλιματικής αλλαγής άρπαξαν το υπόμνημα. Μία από τις μεγαλύτερες θεωρίες συνωμοσίας στο X δήλωσε ψευδώς ότι «σήμερα ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχτηκε ο ίδιος ότι η Κλιματική Αλλαγή είναι ένα ψέμα». Και άλλοι ακολούθησαν το παράδειγμά του.

Ακόμη και τα μέσα ενημέρωσης συνέβαλαν στη σύγχυση, με το Futurism να δημοσιεύει ένα άρθρο με τον βαθιά παραπλανητικό τίτλο «Ο Μπιλ Γκέιτς λέει ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι και τόσο κακή τελικά».

Αυτή η αντίδραση δεν προκαλεί έκπληξη. Ο ισχυρισμός ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί απειλή για το τέλος του πολιτισμού ευθυγραμμίζεται στενά με τη μακροχρόνια σκεπτικιστική ρητορική ότι η κυρίαρχη επιστήμη του κλίματος βασίζεται στον φόβο για να δικαιολογήσει την πολιτικά υποκινούμενη αλλαγή.

Έρευνες δείχνουν ότι οι σκεπτικιστές του κλίματος ερμηνεύουν το ζήτημα μέσω της ασπρόμαυρης σκέψης , όπου τα γνωστικά δυαδικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην απλοποίηση πολύπλοκων συστημάτων.

Μέσα σε αυτή την κοσμοθεωρία, αν η κλιματική αλλαγή δεν είναι αποκαλυπτική, τότε μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική και, κατ' επέκταση, η κλιματική πολιτική είναι περιττή ή, χειρότερα, ένα κάλυμμα για κοινωνικό έλεγχο.

Γιατί ορισμένοι κλιματολόγοι είναι απογοητευμένοι



Η ιδέα ότι η κλιματική αλλαγή δεν θα κυριολεκτικά καταστρέψει τον πολιτισμό δεν είναι καινούργια — ούτε καν για τον Γκέιτς. Στο δικό μου έργο σχετικά με τη συζήτηση για την ανάπτυξη-περιβάλλον, έχω δείξει πώς οι κυρίαρχοι λόγοι για τη βιωσιμότητα βασίζονταν εδώ και καιρό στην υπόθεση ότι ακόμη και τα πιο πιεστικά περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν και ότι η οικονομική ανάπτυξη και η τεχνολογική καινοτομία είναι τα καλύτερα μέσα για την αντιμετώπισή τους.

Για ορισμένους κλιματολόγους, ωστόσο, το υπόμνημα του Γκέιτς δίνει υπερβολική έμφαση στην τεχνολογία - ειδικά στις εξερευνητικές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες υψηλού κινδύνου, όπως οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και η γεωμηχανική.

Η ανησυχία, όπως εξέφρασε ο κλιματολόγος Michael Mann αναφερόμενος στο υπόμνημα Gates , είναι ότι αυτή η εστίαση σε «τεχνοδιορθώσεις για το κλίμα... μας οδηγεί σε έναν επικίνδυνο δρόμο», επειδή τέτοιες προσεγγίσεις μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή από αποδεδειγμένες στρατηγικές μετριασμού και να παρέχουν κάλυψη για τη συνεχιζόμενη καύση ορυκτών καυσίμων ως συνήθως.

Άλλοι κλιματολόγοι διαπίστωσαν ότι το υπόμνημα υποβάθμιζε τη σοβαρότητα της υπερθέρμανσης του πλανήτη που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα, και κυρίως την αναμενόμενη θέρμανση μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα (η οποία, σύμφωνα με τον Γκέιτς, θα μπορούσε να είναι έως και +2,9 βαθμούς Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική εποχή).

Για παράδειγμα, ο επιστήμονας Ντάνιελ Σουέιν σημείωσε τη «βαθιά του απογοήτευση» σχετικά με το πλαίσιο στο υπόμνημα του Γκέιτς (παρά το γεγονός ότι συμφωνεί με ορισμένους από τους κεντρικούς ισχυρισμούς του), ακριβώς για την παράβλεψη των γνωστών βλαβών και των συστημικών κινδύνων που βρίσκονται μπροστά. Ο Σουέιν επικαλέστηκε την υπενθύμιση του αείμνηστου καθηγητή περιβαλλοντικών σπουδών Στίβεν Σνάιντερ ότι όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη, «το τέλος του κόσμου» και το «καλό για την ανθρωπότητα» είναι τα δύο αποτελέσματα με τις χαμηλότερες πιθανότητες.

Και τώρα τι;



Σαν ένα ζαλισμένο πεδίο μάχης μετά την έκρηξη μιας χειροβομβίδας, το έδαφος της κλιματικής πολιτικής έχει αναστατωθεί από την επιστολή του Γκέιτς, αλλά δεν έχει μεταμορφωθεί εντελώς. Η συζήτηση θα συνεχιστεί. Οι σκεπτικιστές πιθανότατα θα προσθέσουν στιγμιότυπα οθόνης με παραπλανητικούς τίτλους σχετικά με την «ομολογία» του Γκέιτς στο ρεπερτόριό τους από μιμίδια που προκαλούν αμφιβολίες.

Εν τω μεταξύ, οι επιστήμονες του κλίματος θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν το δύσκολο έργο της επικοινωνίας του κλιματικού κινδύνου, του επείγοντος χαρακτήρα και της αβεβαιότητας, σε ένα πολιτικό περιβάλλον που δεν είναι κατάλληλο για λεπτές αποχρώσεις και πολυπλοκότητα.

Το υπόμνημα δεν αλλάζει την επιστήμη. Αποκαλύπτει όμως πόσο ευαίσθητη είναι η κλιματική πολιτική στο πλαίσιο και πώς το ίδιο μήνυμα μπορεί να γίνει πυρομαχικό για πολύ διαφορετικά έργα.

*O Ράιαν Μ. Κατζ-Ρόζεν είναι να πληρωτής Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Σπουδών, με διασταυρούμενη θητεία στη Γεωγραφία, το Περιβάλλον και τη Γεωπληροφορική, Πανεπιστήμιο της Οτάβα/Πανεπιστήμιο της Οτάβα.



Το άρθρο της αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.

