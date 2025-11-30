Θα οδηγήσει η αυτοματοποίηση σε κατάργηση θέσεων εργασίας;

Από το 2023 παρατηρείται μια σταθερή αύξηση στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες του αυτοματισμού μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) να εκτοπίσει τους εργαζόμενους. Ως κοινωνιολόγοι που μελετούν τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι άνθρωποι για την εργασία, αναρωτηθήκαμε αν αυτές οι αφηγήσεις είχαν κάποια απήχηση μεταξύ των εργαζομένων.

Η κατανόηση της στάσης των εργαζομένων απέναντι στον αυτοματισμό αποτελεί κρίσιμο μέρος της μελέτης του ευρύτερου αντίκτυπου της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία και την κοινωνία. Εάν μεγάλα τμήματα του εργατικού δυναμικού αισθάνονται ότι απειλούνται ή ότι έχουν μείνει πίσω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, διατρέχουμε τον κίνδυνο όχι μόνο οικονομικής αναστάτωσης, αλλά και απώλειας εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την τεχνολογική πρόοδο.

Για να διερευνήσουμε αυτές τις συμπεριφορές, διεξήγαμε μια εθνικά αντιπροσωπευτική έρευνα σε 2.519 εργαζόμενους Καναδούς από τις 8 έως τις 18 Σεπτεμβρίου με την υποστήριξη του Φόρουμ Angus Reid. Η έρευνα σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις του κοινού σχετικά με την απειλή της απώλειας θέσεων εργασίας που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Διαπιστώσαμε ότι οι απαντήσεις των Καναδών δεν ήταν καθόλου ομοιόμορφες, αντανακλώντας ένα μείγμα ανησυχίας, σκεπτικισμού και συγκρατημένης αισιοδοξίας.

Μικτές αντιδράσεις για την απώλεια θέσεων εργασίας

Ρωτήσαμε τους ερωτηθέντες:

«Ένας διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης έκανε πρόσφατα την εξής δήλωση: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαλείψει τις μισές θέσεις εργασίας σε υπαλλήλους γραφείου εισαγωγικού επιπέδου και να αυξήσει την ανεργία στο 10 έως 20% τα επόμενα ένα έως πέντε χρόνια». Πόσο πιθανό πιστεύετε ότι είναι αυτό;»



Το απόσπασμα προέρχεται από τον Dario Amodei, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Anthropic, ο οποίος έδωσε συνέντευξη σε άρθρο του Axios τον Μάιο. Το κεντρικό θέμα του άρθρου ήταν η επικείμενη αναταραχή στον κόσμο της εργασίας που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.



Στην έρευνά μας, ωστόσο, οι Καναδοί εργαζόμενοι εξέφρασαν ανάμεικτες αντιδράσεις για αυτό το θλιβερό σενάριο: το 16% θεώρησε ότι ήταν «πολύ πιθανό», ενώ ένα άλλο 48% είπε ότι ήταν μόνο «κάπως πιθανό». Το υπόλοιπο 36% είπε ότι ήταν «όχι πολύ πιθανό» ή «καθόλου πιθανό».

Στη συνέχεια, θέσαμε ανοιχτές ερωτήσεις παρακολούθησης για να συλλέξουμε ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται και αισθάνονται σχετικά με την απειλή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες εξέφρασαν μια απαισιόδοξη άποψη, αλλά μια σημαντική μειοψηφία αντιπαρέβαλε την άποψή της με την αισιοδοξία.

Ανησυχίες για την εταιρική απληστία και την απώλεια θέσεων εργασίας

Ένα κοινό στοιχείο μεταξύ των απαισιόδοξων απαντήσεων ήταν η ανησυχία για την απληστία και το κέρδος των εταιρειών. «Οι εταιρείες είναι άπληστες», είπε ένας 63χρονος συγγραφέας. «Θέλουν να απαλλαγούν από όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας».

Ένας 66χρονος κλινικός διευθυντής συμφώνησε με το ίδιο σκεπτικό: «Οι εταιρείες επιδιώκουν πάντα να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, επομένως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό να συμβεί σε πολλούς οργανισμούς τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζει να χρησιμοποιείται».

Ορισμένοι ερωτηθέντες θεώρησαν ότι αυτές οι τάσεις ήδη συμβαίνουν. «Οι τάσεις και οι αυξήσεις στην ταχύτητα με τις οποίες η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αρχίσει να κυριαρχεί στον επιχειρηματικό κόσμο», δήλωσε ένας 30χρονος μηχανικός. «Πιστεύω ότι ανεξάρτητα από το αν η κοινωνία το εγκρίνει ή όχι, οι εταιρείες θα προσπαθήσουν να αντικαταστήσουν τις θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου με Τεχνητή Νοημοσύνη».

Ένας 32χρονος νομικός βοηθός ακινήτων δήλωσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη προχωρήσει τόσο πολύ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε συνδυασμό με την προτεραιότητα που δίνει η κοινωνία μας στο κέρδος, αμφιβάλλω αν πολλές εταιρείες θα έχουν ενδοιασμούς σχετικά με την αντικατάσταση των ανθρώπων με μηχανές».

Άλλοι ανησυχούσαν για την επικείμενη απώλεια αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους εργαζόμενους. «Τα στελέχη δεν βλέπουν την αξία του ανθρώπινου νου σε σύγκριση με μια μηχανή», μας είπε ένας 53χρονος ανώτερος αναλυτής κυβερνητικής πολιτικής. «Αυτό δείχνει ότι δεν ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους, μόνο για τα κέρδη».

Ένας 70χρονος επιθεωρητής πολιτικού μηχανικού δήλωσε παρόμοια: «Η παραγωγικότητα των εργαζομένων είναι χαμηλή, η μετανάστευση έχει κατακλύσει τις υπηρεσίες και τη στέγαση, οι εταιρείες δεν σέβονται τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το πού ή ποια είναι η εργασία. Απλώς θα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα ανταγωνίζονται για θέσεις εργασίας».

«Οι εταιρείες βλέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως έναν φθηνό τρόπο για να απολύσουν πολλούς εργαζόμενους και να μεγιστοποιήσουν τα δικά τους κέρδη — παρόλο που κάτι τέτοιο θα χειροτερέψει τα προϊόντα τους», δήλωσε ένας 22χρονος barista. «Οι εταιρείες ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα, όχι για τους εργαζόμενους που παράγουν τα έσοδά τους».

Αισιοδοξία για την ανθρώπινη προσαρμοστικότητα

Δεν ήταν όλοι τόσο απαισιόδοξοι. Πολλοί εξέφρασαν αισιοδοξία για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ανθρώπινη ικανότητα προσαρμογής και εξέλιξης.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους», δήλωσε ένας 54χρονος παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων, τονίζοντας παράλληλα ότι αντί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, η Τεχνητή Νοημοσύνη «θα πρέπει να επιτρέπει στους ανθρώπους να πετυχαίνουν περισσότερα στις δουλειές τους».

Άλλοι συμμερίζονταν αυτήν την πεποίθηση, κάνοντας παραλληλισμούς με άλλες ιστορικές αλλαγές στην τεχνολογία. «Η αγορά εργασίας θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες», εικάζει ένας 34χρονος αξιωματικός των υπηρεσιών, «αλλάζοντας σε διαφορετικούς ρόλους που ταιριάζουν με την τρέχουσα τεχνολογία, όπως ακριβώς έχουμε κάνει και στο παρελθόν».



Ένας 33χρονος συντονιστής έργου δήλωσε: «Νομίζω ότι οι άνθρωποι και οι θέσεις εργασίας θα προσαρμοστούν στη χρήση της τεχνολογίας με τον ίδιο τρόπο που προσαρμοστήκαμε στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι η αγορά εργασίας θα αλλάξει, αλλά συνολικά, είναι πιο πιθανό να προσαρμοστούμε παρά να έχουμε υψηλή ανεργία».





Κάποιοι ενίσχυσαν τη σημασία της εργασίας για τον άνθρωπο. «Ανεξάρτητα από τη φύση της εργασίας, τα άτομα θα πρέπει να εκπαιδεύουν τη νεότερη γενιά», δήλωσε ένας 32χρονος οικονομολόγος. «Ενώ μπορεί να μην χρειαζόμαστε πλέον άτομα που ασχολούνται με την εισαγωγή δεδομένων, πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η εισαγωγή δεδομένων για την κατοχή θέσεων ανώτερου επιπέδου — δεν μπορεί απλώς να αφαιρεθεί εντελώς από τους ανθρώπους».

Τι μας λέει αυτό

Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι, παρά τους εντυπωσιακούς τίτλους ειδήσεων σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την απώλεια θέσεων εργασίας, οι αντιλήψεις των Καναδών εργαζομένων για το ζήτημα είναι περίπλοκες.

Είναι σαφές ότι το συναισθηματικό τοπίο της εργασίας είναι γεμάτο με απογοητεύσεις σχετικά με τις εταιρικές προτεραιότητες και σκεπτικισμό σχετικά με το εάν οι εργαζόμενοι θα προστατευτούν. Κι όμως, η έρευνά μας εντόπισε ίχνη ανθεκτικότητας στην πίστη στην ουσιαστική ανθρώπινη φύση της εργασίας.

Κατά τα επόμενα ένα έως πέντε χρόνια, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πώς εξελίσσονται όλα αυτά και τους τρόπους με τους οποίους οι Καναδοί εργαζόμενοι, οι επιχειρηματικοί ηγέτες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσαρμόζονται και εξελίσσονται στις συνεχιζόμενες αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

*Ο Σκοτ Σίμαν είναι καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο Αλεξάντερ Ουίλσον είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το άρθρο τους αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.