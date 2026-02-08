Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η χώρα αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη επιδημία ιλαράς από το 2000 (vid)

Η επιδημία ιλαράς στη Νότια Καρολίνα έφτασε τα 876 κρούσματα στις 3 Φεβρουαρίου 2026 . Ο αριθμός αυτός ξεπερνά την επιδημία του 2025 στο Τέξας και αποτελεί το δυσάρεστο ορόσημο της μεγαλύτερης επιδημίας στις ΗΠΑ από το 2000, όταν η ασθένεια είχε κηρυχθεί εξαλειφθείσα στην περιοχή.

Η επιδημία αποκαλύπτει το εύρος των κινδύνων που μπορεί να ενέχει η ασθένεια. Ο επιδημιολόγος της Νότιας Καρολίνας αποκάλυψε στις 4 Φεβρουαρίου ότι περιστατικά εγκεφαλικού οιδήματος , μια σπάνια επιπλοκή της ασθένειας, είχαν εμφανιστεί σε ορισμένα μολυσμένα παιδιά, σύμφωνα με το περιοδικό Wired.

Ορισμένα σημάδια υποδηλώνουν ότι αυτή η συγκεκριμένη επιδημία μπορεί να αρχίζει να υποχωρεί . Ωστόσο, πολλοί μελετητές της δημόσιας υγείας ανησυχούν ότι η επανεμφάνιση της ιλαράς στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, που οφείλεται στη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού, μπορεί να σηματοδοτεί μια επερχόμενη κύμα άλλων ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό .

Το The Conversation U.S. συνέταξε μια σειρά από πέντε άρθρα από τα αρχεία μας για να βοηθήσει τους αναγνώστες να εκτιμήσουν τόσο τις πρακτικές πτυχές του εμβολιασμού όσο και την ευρύτερη εικόνα του τι μπορεί να σημαίνει η επιστροφή της ιλαράς για τη δημόσια υγεία.

1. Εισαγωγή στο εμβόλιο κατά της ιλαράς

Η ιλαρά είναι μία από τις πιο μεταδοτικές ανθρώπινες ασθένειες στον πλανήτη – πολύ πιο μεταδοτική από πιο γνωστές μολυσματικές ασθένειες όπως η γρίπη, η COVID-19 και η ανεμοβλογιά. Ωστόσο, το εμβόλιο, το οποίο χορηγείται σε δύο δόσεις, είναι 97% αποτελεσματικό στην πρόληψη της μόλυνσης από ιλαρά, έγραψε ο Daniel Pastula , νευρολόγος και ιατρικός επιδημιολόγος στο Anschutz Medical Campus του Πανεπιστημίου του Κολοράντο.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που γεννήθηκαν μετά το 1957 έχουν εμβολιαστεί ως παιδιά. Ένα εντυπωσιακό – αν και όχι εκπληκτικό – χαρακτηριστικό της επιδημίας στη Νότια Καρολίνα είναι ότι τουλάχιστον 800 από τα αναφερόμενα κρούσματα εμφανίστηκαν σε άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί .

Για όσους ανησυχούν για τους κινδύνους και αναρωτιούνται πώς να προστατευθούν, ο Pastula πρόσφερε μερικές βασικές πρακτικές οδηγίες .

«Η ανοσία από ένα εμβόλιο είναι ουσιαστικά η ίδια ανοσία που αποκτάτε από την ίδια την ιλαρά – αλλά πολύ πιο ασφαλής από το να έρθετε σε επαφή με τον άγριο ιό χωρίς προστασία», εξήγησε ο Pastula. «Ο σκοπός των εμβολίων είναι να δημιουργήσουν ανοσία χωρίς τους κινδύνους μιας σοβαρής λοίμωξης. Είναι βασικά μια πρόβα για την πραγματική κατάσταση».

2. Μακροπρόθεσμες συνέπειες

Οι περισσότεροι άνθρωποι που προσβάλλονται από ιλαρά θα παρουσιάσουν 10-14 ημέρες υψηλό πυρετό, συμπτώματα που μοιάζουν με κρυολόγημα, φλεγμονή των ματιών και εξάνθημα που ξεκινά από το πρόσωπο και εξαπλώνεται σε όλο το σώμα. Επειδή η λοίμωξη συνήθως υποχωρεί από μόνη της, είναι εύκολο να αγνοήσουμε το γεγονός ότι μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

«Αυτό που γενικά οδηγεί τους ανθρώπους με ιλαρά στο νοσοκομείο είναι οι επιπτώσεις της νόσου στους πνεύμονες», έγραψε ο Peter Kasson , βιολόγος που μελετά τους ιούς στο Georgia Institute of Technology, σε ένα άρθρο που εξηγεί τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους της λοίμωξης .

Ο Δρ. David Higgins εξηγεί γιατί η ιλαρά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα:

Ίσως το πιο τρομακτικό είναι μια πάθηση που ονομάζεται υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα ή SSPE , στην οποία ο ιός παραμένει αδρανής στον εγκέφαλο ενός ατόμου που έχει αναρρώσει από λοίμωξη ιλαράς και ξαναεμφανίζεται 7-10 χρόνια αργότερα προκαλώντας «προοδευτική άνοια που είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα», έγραψε ο Kasson.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Το τμήμα δημόσιας υγείας της κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε ένα κρούσμα τον Σεπτέμβριο του 2025 .

3. Τι διακυβεύεται

Ένα κοινό ρητό στη δημόσια υγεία είναι ότι τα εμβόλια είναι συχνά θύματα της ίδιας τους της επιτυχίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το εμβόλιο της ιλαράς – επειδή είναι τόσο αποτελεσματικό, πολλοί γιατροί και νοσηλευτές που ασκούν σήμερα το επάγγελμά τους δεν έχουν δει ποτέ ένα κρούσμα.

Η παιδίατρος λοιμωξιολόγος Rebecca Schein του Michigan State University διερεύνησε πρόσφατες μελέτες μοντελοποίησης που προβλέπουν την πορεία των ποσοστών μόλυνσης από ιλαρά . Μια μελέτη του 2025 που περιέγραψε διαπίστωσε ότι οι ΗΠΑ είναι σε πορεία να δουν 850.000 περιπτώσεις τα επόμενα 25 χρόνια με τα τρέχοντα ποσοστά εμβολιασμού.

«Εάν τα ποσοστά εμβολιασμού μειωθούν περαιτέρω, σύμφωνα με τη μελέτη, ο αριθμός των κρουσμάτων θα μπορούσε να αυξηθεί σε 11 εκατομμύρια τα επόμενα 25 χρόνια», έγραψε.

Φυσικά, αυτό το σενάριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι οι επιδημίες θα μπορούσαν να περιοριστούν εάν σταματήσουν γρήγορα – αρκεί το 85% του πληθυσμού να εμβολιαστεί κατά της νόσου.

4. Γιατί ορισμένοι γονείς επιλέγουν να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους;

Πολλά έχουν γραφτεί, ψηφιακά και μη, σχετικά με την αύξηση της διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια στις ΗΠΑ και παγκοσμίως. Ωστόσο, μια ασφαλής υπόθεση είναι ότι οι γονείς σε όλο τον κόσμο θέλουν το ίδιο πράγμα: να διατηρήσουν τα παιδιά τους όσο το δυνατόν πιο υγιή.

Για να εξηγήσουν πώς οι γονείς μπορούν να σταθμίσουν λογικά τους κινδύνους που ενέχουν τα εμβόλια και τους κινδύνους που ενέχει μια ασθένεια όπως η ιλαρά και να αποφασίσουν να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους, ο εμπειρογνώμονας δημόσιας πολιτικής Y. Tony Yang και ο οικονομολόγος υγείας Avi Dor του Πανεπιστημίου George Washington επικαλέστηκαν ένα μαθηματικό πλαίσιο που ονομάζεται «θεωρία παιγνίων» .

«Η θεωρία παιγνίων αποκαλύπτει ότι η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια δεν είναι ηθική αποτυχία, αλλά απλώς το προβλέψιμο αποτέλεσμα ενός συστήματος στο οποίο τα ατομικά και τα συλλογικά κίνητρα δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα», έγραψαν.

5. Κατάσταση χωρίς ιλαρά

Η ιλαρά θεωρείται ότι έχει εξαλειφθεί από μια χώρα μετά από τουλάχιστον 12 μήνες κατά τους οποίους η εξάπλωση της νόσου στο εσωτερικό της χώρας είναι ελάχιστη και υπάρχουν μόνο μικρές εστίες που συνδέονται με διεθνή ταξίδια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε στις 26 Ιανουαρίου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και πέντε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχασαν την κατάστασή τους ως χώρες χωρίς ιλαρά , σύμφωνα με το Reuters. Και το γραφείο της οργάνωσης στην Παναμερικανική Ένωση εξέδωσε μια προειδοποίηση στις 3 Φεβρουαρίου, σημειώνοντας την ανησυχητική εξάπλωση της νόσου στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική.

Τον Νοέμβριο του 2025, όταν ο Καναδάς έχασε την κατάστασή του ως χώρα χωρίς ιλαρά, η επιδημιολόγος παγκόσμιας υγείας Kathryn H. Jacobsen του Πανεπιστημίου του Ρίτσμοντ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ πιθανότατα θα την χάσουν το 2026 , μαζί με το Μεξικό.

Η Jacobsen εξήγησε γιατί αυτή η ονομασία είναι τόσο σημαντική για τη δημόσια υγεία.

«Η απώλεια του καθεστώτος εξάλειψης της ιλαράς είναι ένα σύμπτωμα ενός βαθύτερου προβλήματος: της μείωσης της εμπιστοσύνης στα δημόσια μηνύματα σχετικά με την επιστήμη και την υγεία, η οποία έχει οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών εμβολιασμού και σε αυξανόμενη ευπάθεια σε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό», έγραψε.

O Avi Dor είναι Καθηγητής Πολιτικής και Διαχείρισης Υγείας στο Πανεπιστήμιο George Washington. Ο Daniel Pastula είναι Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρικής (Λοιμώδεις Ασθένειες) και Επιδημιολογίας, Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Anschutz Medical Campus. Η Kathryn H. Jacobsen είναι Διακεκριμένη Καθηγήτρια William E. Cooper, Καθηγήτρια Υγείας, Πανεπιστήμιο του Ρίτσμοντ. Ο Peter Kasson είναι Καθηγητής Χημείας και Βιοϊατρικής Μηχανικής, Georgia Institute of Technology. Η Rebecca Schein είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωδών Νοσημάτων, Michigan State University. Ο Y. Tony YangΚαθηγητής Πολιτικής Υγείας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Πανεπιστήμιο George Washington. Η ανάλυσή τους αναδημοσιεύεται αυτούσια στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.com.