Social media τέλος για παιδιά κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία - Ποιες χώρες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της

Ύστερα από μήνες συζητήσεων και έντονων αντιπαραθέσεων, η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία τέθηκε πλέον σε ισχύ.

Οι νέοι κάτω των 16 ετών καλούνται πλέον να συνηθίσουν στη νέα πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία δεν μπορούν να δημιουργούν λογαριασμό σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το Facebook.

Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν αυτό το τολμηρό, πρωτοποριακό στον κόσμο μέτρο θα αποδειχθεί αποτελεσματικό. Παρά τις όποιες αμφιβολίες, πολλές χώρες εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες δικαιοδοσίες που υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές για την προστασία των νέων χρηστών στο διαδίκτυο.

Ένα παγκόσμιο κύμα ρυθμίσεων

Τον Νοέμβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε σε αντίστοιχη απαγόρευση για τους κάτω των 16 ετών.



Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι μελετά τους αυστραλιανούς κανόνες περιορισμού, οι οποίοι στοχεύουν «αλγόριθμους που εκμεταλλεύονται τις ευαλωτότητες των παιδιών», αφήνοντας τους γονείς ανίσχυρους μπροστά στο «τσουνάμι της Big Tech που εισβάλλει στα σπίτια τους».

Τον Οκτώβριο, η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι θα εισαγάγει ανάλογη νομοθεσία, μετά από κοινοβουλευτική έρευνα για τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης της βλάβης που προκαλούν τα social media σε ανηλίκους. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται στις αρχές του 2026.

Το Πακιστάν και η Ινδία επιδιώκουν να περιορίσουν την έκθεση των παιδιών σε επιβλαβές περιεχόμενο με κανόνες που απαιτούν γονική συναίνεση και επαλήθευση ηλικίας για πρόσβαση στις πλατφόρμες, καθώς και αυστηρότερη εποπτεία περιεχομένου από τις εταιρείες τεχνολογίας.

Η Μαλαισία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει τη χρήση social media από κάτω των 16 ετών από το 2026, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 πλατφόρμες με περισσότερους από 8 εκατ. χρήστες θα χρειάζονται άδεια λειτουργίας και υποχρεωτικά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας.

Η Γαλλία εξετάζει απαγόρευση για τους κάτω των 15 και νυχτερινή «απαγόρευση χρήσης» από τις 10 μ.μ. έως τις 8 π.μ. για εφήβους 15–18 ετών. Αυτές είναι κάποιες από τις 43 συστάσεις μιας επιτροπής του 2025, που προτείνει επίσης απαγόρευση κινητών στα σχολεία και τη δημιουργία αδικήματος «ψηφιακής αμέλειας» για γονείς που δεν προστατεύουν τα παιδιά τους.

Παρότι η Γαλλία εισήγαγε το 2023 την υποχρέωση οι πλατφόρμες να λαμβάνουν γονική συναίνεση για τη δημιουργία λογαριασμών από παιδιά κάτω των 15 ετών, ο κανόνας αυτός δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί στην πράξη. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γερμανία, όπου τα παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα μόνο με τη συγκατάθεση των γονιών τους — χωρίς όμως να υπάρχουν επίσημοι μηχανισμοί ελέγχου.

Στην Ισπανία, το κατώτατο όριο ηλικίας θα αυξηθεί από 14 σε 16 έτη, εκτός αν οι γονείς δώσουν άδεια.

Η Νορβηγία ανακοίνωσε τον Ιούλιο σχέδια για περιορισμό της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών. Η κυβέρνηση εξήγησε ότι ο νόμος θα «σχεδιαστεί σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, της πρόσβασης στην πληροφόρηση και του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι».

Η Δανία επίσης ανακοίνωσε ότι θα «απαγορεύσει την πρόσβαση» για ανήλικους κάτω των 15, αλλά θα επιτρέπει στους γονείς να εξαιρούν 13- και 14-χρονους. Ωστόσο, δεν υπάρχει ημερομηνία εφαρμογής, με τους νομοθέτες να αναμένεται να χρειαστούν μήνες για να ψηφίσουν τη νομοθεσία.





Δεν είναι επίσης σαφές πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση της Δανίας. Ωστόσο, η χώρα διαθέτει ένα εθνικό πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Τον Ιούλιο, η Δανία ορίστηκε ως μέρος ενός πιλοτικού προγράμματος (μαζί με την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία) για να δοκιμάσει μια εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας που θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήση από ιστότοπους περιεχομένου για ενηλίκους και άλλους ψηφιακούς παρόχους.

Αντιδράσεις

Η εφαρμογή παρόμοιων περιορισμών δεν εφαρμόζεται παντού.

Για παράδειγμα, η Νότια Κορέα αποφάσισε να μην απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά. Ωστόσο, θα απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών στις τάξεις από τον Μάρτιο του 2026.

Στην πόλη Τογιοάκε (νοτιοδυτικά του Τόκιο, Ιαπωνία), έχει προταθεί μια πολύ διαφορετική λύση. Ο δήμαρχος της πόλης, Μασαφούμι Κόκι, εξέδωσε διάταγμα τον Οκτώβριο, περιορίζοντας τη χρήση smartphones, tablet και υπολογιστών στις δύο ώρες την ημέρα για άτομα όλων των ηλικιών.

Ο Κόκι γνωρίζει τους περιορισμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Αυστραλίας. Αλλά όπως εξήγησε :

Αν οι ενήλικες δεν τηρούν τα ίδια πρότυπα, τα παιδιά δεν θα αποδεχτούν τους κανόνες.



Ενώ η διάταξη έχει αντιμετωπίσει αντιδράσεις και δεν είναι δεσμευτική, ώθησε το 40% των κατοίκων να αναλογιστούν τη συμπεριφορά τους, με το 10% να μειώνει τον χρόνο που αφιερώνουν στα smartphones.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αντίθεση στους περιορισμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Αυστραλίας ήταν εξαιρετικά έντονη και σημαντική.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και οι εταιρείες τεχνολογίας κάλεσαν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να «επιπλήξει» την Αυστραλία για τη νομοθεσία της. Υποστηρίζουν ότι οι αμερικανικές εταιρείες στοχοποιούνται άδικα και έχουν υποβάλει επίσημες καταγγελίες στο Γραφείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε χώρες «επιτεθούν» σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Οι ΗΠΑ κάλεσαν πρόσφατα την Επίτροπο Ηλεκτρονικής Ασφάλειας Τζούλι Ίνμαν-Γκραντ να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου . Ο Ρεπουμπλικάνος των ΗΠΑ Τζιμ Τζόρνταν ισχυρίστηκε ότι η εφαρμογή του Νόμου περί Ηλεκτρονικής Ασφάλειας της Αυστραλίας «επιβάλλει υποχρεώσεις στις αμερικανικές εταιρείες και απειλεί την ελευθερία του λόγου των Αμερικανών πολιτών», κάτι που η Ίνμαν-Γκραντ αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Ο κόσμος θα συνεχίσει να παρακολουθεί

Ενώ μεγάλο μέρος του κόσμου φαίνεται ενωμένο στην ανησυχία του για το επιβλαβές περιεχόμενο και τα αλγοριθμικά χαρακτηριστικά που βιώνουν τα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνο ένα πράγμα είναι σαφές - δεν υπάρχει καμία λύση για την αντιμετώπιση αυτών των βλαβών.

Δεν υπάρχει συμφωνημένο σύνολο περιορισμών ή συγκεκριμένη ηλικία στην οποία οι νομοθέτες συμφωνούν ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες.

Πολλές χώρες εκτός Αυστραλίας δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς να παρέχουν πρόσβαση, εάν πιστεύουν ότι είναι σωστό για τα παιδιά τους. Και πολλές χώρες εξετάζουν τον καλύτερο τρόπο για να επιβάλουν περιορισμούς, εάν εφαρμόσουν παρόμοιους κανόνες.

Καθώς οι ειδικοί επισημαίνουν τις τεχνικές προκλήσεις στην επιβολή των περιορισμών της Αυστραλίας και καθώς οι νέοι Αυστραλοί εξετάζουν λύσεις για να διατηρήσουν τους λογαριασμούς τους ή να βρουν νέες πλατφόρμες για χρήση, άλλες χώρες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν και να σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.

*Η Lisa M. Given είναι Καθηγήτρια Επιστημών της Πληροφορίας & Διευθύντρια, Social Change Enabling Impact Platform, στο RMIT University της Αυστραλίας. Το άρθρο της αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.com.