Πόσα γνωρίζουμε για την ανθρώπινη συνείδηση;

Τι προκαλεί την ανθρώπινη συνείδηση; Είναι κάποια μέρη του εγκεφάλου πιο σημαντικά από άλλα; Οι επιστήμονες άρχισαν να εξετάζουν αυτά τα ερωτήματα σε βάθος πριν από περίπου 35 χρόνια. Οι ερευνητές έχουν σημειώσει πρόοδο, αλλά το μυστήριο της συνείδησης παραμένει ζωντανό.

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, εξέτασα πάνω από 100 χρόνια έρευνας στον τομέα της νευροεπιστήμης για να διαπιστώσω αν ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου είναι πιο σημαντικές από άλλες για τη συνείδηση. Τα ευρήματά μου υποδηλώνουν ότι οι επιστήμονες που μελετούν τη συνείδηση ενδέχεται να υποτιμούν τις πιο πρώιμες περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Η συνείδηση ορίζεται συνήθως από τους νευροεπιστήμονες ως η ικανότητα να έχει κανείς υποκειμενική εμπειρία, όπως η εμπειρία της γεύσης ενός μήλου ή της όρασης του κόκκινου χρώματος της φλούδας του.

Οι κυρίαρχες θεωρίες για τη συνείδηση υποδηλώνουν ότι το εξωτερικό στρώμα του ανθρώπινου εγκεφάλου, που ονομάζεται φλοιός (με μπλε χρώμα στην εικόνα 1), είναι θεμελιώδες για τη συνείδηση. Αυτό αποτελείται κυρίως από τον νεοφλοιό, ο οποίος είναι νεότερος στην εξελικτική μας ιστορία.

Ο υποφλοιός του ανθρώπινου εγκεφάλου (εικόνα 1, καφέ/μπεζ), που βρίσκεται κάτω από τον νεοφλοιό, δεν έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία 500 εκατομμύρια χρόνια. Θεωρείται ότι είναι σαν το ρεύμα για μια τηλεόραση, απαραίτητο για τη συνείδηση, αλλά ανεπαρκές από μόνο του.



Υπάρχει ένα άλλο μέρος του εγκεφάλου που, σύμφωνα με ορισμένες νευροεπιστημονικές θεωρίες της συνείδησης, είναι άσχετο με τη συνείδηση. Πρόκειται για την παρεγκεφαλίδα, η οποία είναι επίσης παλαιότερη από τον νεοφλοιό και μοιάζει με ένα μικρό εγκέφαλο κρυμμένο στο πίσω μέρος του κρανίου (εικόνα 1, μοβ). Η εγκεφαλική δραστηριότητα και τα εγκεφαλικά δίκτυα διαταράσσονται κατά την απώλεια συνείδησης (όπως σε κώμα). Αυτές οι αλλαγές είναι ορατές στον φλοιό, τον υποφλοιό και την παρεγκεφαλίδα.

Τι αποκαλύπτει η διέγερση του εγκεφάλου

Στο πλαίσιο της ανάλυσής μου, εξέτασα μελέτες που δείχνουν τι συμβαίνει στη συνείδηση όταν αλλάζει η εγκεφαλική δραστηριότητα, για παράδειγμα, με την εφαρμογή ηλεκτρικών ρευμάτων ή μαγνητικών παλμών σε περιοχές του εγκεφάλου.



Αυτά τα πειράματα σε ανθρώπους και ζώα έδειξαν ότι η αλλαγή της δραστηριότητας σε οποιοδήποτε από αυτά τα τρία μέρη του εγκεφάλου μπορεί να μεταβάλει τη συνείδηση. Η αλλαγή της δραστηριότητας του νεοφλοιού μπορεί να αλλάξει την αίσθηση του εαυτού σας, να σας προκαλέσει παραισθήσεις ή να επηρεάσει την κρίση σας.



Η αλλαγή του υποφλοιού μπορεί να έχει ακραίες επιπτώσεις. Μπορούμε να προκαλέσουμε κατάθλιψη, να ξυπνήσουμε μια μαϊμού από την αναισθησία ή να αφήσουμε ένα ποντίκι αναίσθητο. Ακόμη και η διέγερση της παρεγκεφαλίδας, που για πολύ καιρό θεωρούνταν άσχετη, μπορεί να αλλάξει τη συνειδητή αισθητηριακή σας αντίληψη.



Ωστόσο, αυτή η έρευνα δεν μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την προέλευση της συνείδησης, καθώς η διέγερση μιας περιοχής του εγκεφάλου μπορεί να επηρεάσει μια άλλη περιοχή. Όπως όταν αποσυνδέουμε την τηλεόραση από την πρίζα, μπορεί να αλλάζουμε τις συνθήκες που υποστηρίζουν τη συνείδηση, αλλά όχι τους μηχανισμούς της ίδιας της συνείδησης.

Έτσι, εξέτασα κάποια στοιχεία από ασθενείς για να δω αν θα βοηθούσαν στην επίλυση αυτού του διλήμματος.

Η βλάβη από σωματικό τραύμα ή έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο μπορεί να διαταράξει την εμπειρία σας. Ο τραυματισμός του νεοφλοιού μπορεί να σας κάνει να πιστεύετε ότι το χέρι σας δεν είναι δικό σας, να μην παρατηρείτε πράγματα στη μία πλευρά του οπτικού σας πεδίου ή να γίνετε πιο παρορμητικοί.



Τα άτομα που γεννιούνται χωρίς παρεγκεφαλίδα ή το μπροστινό μέρος του φλοιού τους, μπορούν να φαίνονται συνειδητά και να ζουν μια αρκετά φυσιολογική ζωή. Ωστόσο, η βλάβη της παρεγκεφαλίδας σε μεταγενέστερη ηλικία μπορεί να προκαλέσει παραισθήσεις ή να αλλάξει εντελώς τα συναισθήματά σας.



Η βλάβη στα πιο πρώιμα μέρη του εγκεφάλου μας μπορεί να προκαλέσει άμεσα απώλεια συνείδησης (αν και μερικοί άνθρωποι αναρρώνουν) ή θάνατο. Ωστόσο, όπως η ηλεκτρική ενέργεια για μια τηλεόραση, ο υποφλοιός μπορεί απλώς να διατηρεί τον νεότερο φλοιό «εν ενεργεία», γεγονός που μπορεί να προκαλεί την εμφάνιση της συνείδησης. Έτσι, ήθελα να μάθω αν, εναλλακτικά, υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι πιο πρώιμες περιοχές είναι επαρκείς για τη συνείδηση.



Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις παιδιών που γεννιούνται χωρίς το μεγαλύτερο μέρος ή ολόκληρο τον νεοφλοιό τους. Σύμφωνα με τα ιατρικά εγχειρίδια, αυτά τα άτομα θα έπρεπε να βρίσκονται σε μόνιμη φυτική κατάσταση. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι αυτά τα άτομα μπορούν να νιώθουν αναστατωμένα, να παίζουν, να αναγνωρίζουν άτομα ή να δείχνουν ότι απολαμβάνουν τη μουσική. Αυτό υποδηλώνει ότι έχουν κάποιο είδος συνειδητής εμπειρίας.

Αυτές οι αναφορές είναι εντυπωσιακές ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι ίσως τα παλαιότερα μέρη του εγκεφάλου αρκούν για τη βασική συνείδηση. Ή ίσως, όταν γεννιέσαι χωρίς φλοιό, τα παλαιότερα μέρη του εγκεφάλου προσαρμόζονται για να αναλάβουν ορισμένους από τους ρόλους των νεότερων μερών του εγκεφάλου.

Υπάρχουν μερικά ακραία πειράματα σε ζώα που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Σε όλα τα θηλαστικά – από αρουραίους έως γάτες και πιθήκους – η χειρουργική αφαίρεση του νεοφλοιού τα αφήνει ακόμα ικανά να κάνουν έναν εκπληκτικό αριθμό πραγμάτων. Μπορούν να παίζουν, να δείχνουν συναισθήματα, να περιποιούνται τον εαυτό τους, να ανατρέφουν τα μικρά τους και ακόμη και να μαθαίνουν. Παραδόξως, ακόμη και ενήλικα ζώα που υποβλήθηκαν σε αυτή τη χειρουργική επέμβαση έδειξαν παρόμοια συμπεριφορά.

Συνολικά, τα στοιχεία αμφισβητούν την άποψη ότι ο φλοιός είναι απαραίτητος για τη συνείδηση, όπως υποδηλώνουν οι περισσότερες σημαντικές θεωρίες για τη συνείδηση. Φαίνεται ότι τα παλαιότερα μέρη του εγκεφάλου αρκούν για ορισμένες βασικές μορφές συνείδησης.

Τα νεότερα μέρη του εγκεφάλου – καθώς και η παρεγκεφαλίδα – φαίνεται να επεκτείνουν και να εξευγενίζουν τη συνείδησή σας. Αυτό σημαίνει ότι ίσως πρέπει να αναθεωρήσουμε τις θεωρίες μας για τη συνείδηση. Με τη σειρά του, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη φροντίδα των ασθενών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τα δικαιώματα των ζώων. Στην πραγματικότητα, η συνείδηση μπορεί να είναι πιο κοινή από ό,τι πιστεύαμε.

*O Peter Copolla είναι νευροεπιστήμονας και Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. H δουλειά του επικεντρώνεται στην νευροεπιστήμη της συνείδησης και στην δυναμική των εγκεφαλικών δικτύων.



Το άρθρο της αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.