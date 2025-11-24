H Nvidia και το απροσδόκητο στοίχημα του Γουόρεν Μπάφετ στην Google

Η πιο πολύτιμη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία στον κόσμο, η αμερικανική κατασκευάστρια μικροτσίπ Nvidia, ανακοίνωσε έσοδα ρεκόρ 57 δισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street. Η κατασκευάστρια τσιπ δήλωσε ότι τα έσοδα θα αυξηθούν ξανά στα 65 δισ. δολάρια το τελευταίο μέρος του έτους.

Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθησύχασαν τους διεθνείς επενδυτές μετά από μια ταραχώδη εβδομάδα για τη Nvidia και τις ευρύτερες ανησυχίες για το σκάσιμο της φούσκας της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία με αξία άνω των 5 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ – ξεπερνώντας άλλες εταιρείες τεχνολογίας της ομάδας των «υπέροχων επτά»: Alphabet (ιδιοκτήτρια της Google), Amazon, Apple, Tesla, Meta και Microsoft.

Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο άνω του 5% στα 196 δολάρια ΗΠΑ στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο των συναλλαγών αμέσως μετά τα αποτελέσματα.

For now, the AI bubble isn’t bursting



Strong earnings from $NVIDIA with a rise in after-hours trading



Την περασμένη εβδομάδα, έγινε γνωστό ότι το hedge fund του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Peter Thiel, πούλησε ολόκληρο το μερίδιό του στην Nvidia το τρίτο τρίμηνο του 2025 – περισσότερες από μισό εκατομμύριο μετοχές, αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αλλά το ίδιο τρίμηνο, μια εταιρεία ακόμη πιο διάσημων δισεκατομμυριούχων έβαλε ένα απροσδόκητο στοίχημα στην Alphabet, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη της στην ικανότητα της Google να επωφεληθεί από την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το νέο μερίδιο του Μπάφετ στην Google

Με έδρα την Ομάχα της Νεμπράσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Berkshire Hathaway είναι ένας παγκόσμιος επενδυτικός γίγαντας, με επικεφαλής εδώ και δεκαετίες τον 95χρονο βετεράνο Γουόρεν Μπάφετ.

Η τελευταία τριμηνιαία υποβολή της Berkshire Hathaway αποκαλύπτει ότι η εταιρεία συσσώρευσε μερίδιο 4,3 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στην Alphabet κατά το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου.

Το μέγεθος της επένδυσης υποδηλώνει μια στρατηγική απόφαση - ειδικά επειδή η ίδια κατάθεση έδειξε ότι η Berkshire είχε πουλήσει σημαντικά την τεράστια θέση της στην Apple. (Η Apple παραμένει η μεγαλύτερη μετοχική κατοχή της Berkshire, με τρέχουσα αξία περίπου 64 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.)

Ο Μπάφετ πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire. Οι αναλυτές εικάζουν ότι αυτή η επένδυση μπορεί να προσφέρει μια προ-συνταξιοδοτική ένδειξη σχετικά με το από πού θα μπορούσαν να προέλθουν τα διαρκή κέρδη στην ψηφιακή οικονομία.

Το ρεκόρ του Μπάφετ στην επιλογή νικητών με «τάφρους»

Ο Μπάφετ έχει επιλέξει πολλούς νικητές κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, από την American Express μέχρι την Coca Cola.

Ωστόσο, εδώ και καιρό εκφράζει σκεπτικισμό απέναντι στις επιχειρήσεις τεχνολογίας. Έχει επίσης την ικανότητα να κάνει λάθος σε μεγάλα τεχνολογικά στοιχήματα, κυρίως στην απογοητευτική επένδυσή του στην IBM πριν από μια δεκαετία.

Με τον Πίτερ Θιλ και τον πλουσιότερο άνθρωπο της Ιαπωνίας, Μασαγιόσι Σον, να αποχωρούν πρόσφατα από την Nvidia, ίσως είναι δελεαστικό να σκεφτεί κανείς ότι το «Μαντείο της Ομάχα» εμφανίζεται καθώς το πάρτι πλησιάζει στο τέλος του.

Αλλά αυτή η διατύπωση παρερμηνεύει την επενδυτική φιλοσοφία του Μπάφετ και τη φύση της επιχείρησης της Google.

Ο Μπάφετ δεν άργησε να εφαρμόσει την Τεχνητή Νοημοσύνη. Κάνει αυτό που έκανε πάντα: στοιχηματίζει σε μια εταιρεία που πιστεύει ότι έχει μια «οικονομική τάφρο »: ένα ενσωματωμένο πλεονέκτημα που κρατά τους ανταγωνιστές έξω.

Η τελευταία κίνηση της εταιρείας του σηματοδοτεί ότι βλέπουν το φράγμα της Google να διευρύνεται στην εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Δύο αλιγάτορες στην τάφρο της Google

Η Google κέρδισε τον πόλεμο των μηχανών αναζήτησης στα τέλη της δεκαετίας του 1990 επειδή διέπρεψε σε δύο βασικούς τομείς: τη μείωση του κόστους αναζήτησης και την πλοήγηση στο νόμο.

Με την πάροδο των ετών, αυτά τα πλεονεκτήματα έχουν λειτουργήσει σαν αλιγάτορες στην τάφρο της Google, κρατώντας τους ανταγωνιστές σε απόσταση.

Η Google κατάλαβε νωρίτερα και καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ότι η μείωση του κόστους αναζήτησης - ο χρόνος και η προσπάθεια για την εύρεση αξιόπιστων πληροφοριών - ήταν η βασική οικονομική ευκαιρία του διαδικτύου.



Οι ιδρυτές της εταιρείας, Σεργκέι Μπριν και Λάρι Πέιτζ, ξεκίνησαν με έναν επαναστατικό αλγόριθμο αναζήτησης. Αλλά η πραγματική καινοτομία ήταν το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολούθησε: η δωρεάν προσφορά αναζήτησης και στη συνέχεια η δημοπρασία εξαιρετικά στοχευμένης διαφήμισης δίπλα στα αποτελέσματα.

Το Google Ads αποφέρει πλέον δεκάδες δισ. δολάρια ετησίως στην Alphabet.

Αλλά η καθιέρωση αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου δεν ήταν εύκολη. Η Google έπρεπε να περάσει μέσα από το προ-διαδικτυακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και την παγκόσμια ανησυχία για την αλλαγή.

Ο γίγαντας της αναζήτησης έχει αποκρούσει αγωγές για πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα και έχει καταφέρει να προσελκύσει διεθνή ρυθμιστική προσοχή, προστατεύοντας παράλληλα το εμπορικό σήμα του από σκάνδαλα.

Αυτές οι επιχειρηματικές υπερδυνάμεις θα έχουν σημασία καθώς η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη μεταλλάσσει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε αναζήτηση και φέρνει ένα νέο κύμα ελέγχου στην πνευματική ιδιοκτησία.

Η Berkshire Hathaway πιθανότατα βλέπει το ιστορικό της Google σε αυτούς τους τομείς ως πλεονέκτημα που οι αντίπαλοι δεν μπορούν εύκολα να αντιγράψουν.

Τι θα γίνει αν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης;

Ίσως η ιδιοφυΐα της επένδυσης της Berkshire έγκειται στην αναγνώριση ότι αν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να καταστρέψει μερικούς από τους «επτά υπέροχους» ηγέτες της τεχνολογίας - αλλά ίσως όχι τα πιο ανθεκτικά μέλη της.

Οι γίγαντες που απευθύνονται στους καταναλωτές, όπως η Google και η Apple, πιθανότατα θα αντέξουν καλά μια κατάρρευση της τεχνητής νοημοσύνης. Η βασική διαφημιστική δραστηριότητα της Google πέρασε την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, την κατάρρευση της COVID και την πληθωριστική αγορά bear market του 2022.

Αντιθέτως, οι νεότερες «μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις» όπως η Nvidia ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε μια ύφεση.

Πολλά θα μπορούσαν ακόμα να πάνε στραβά

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η Google θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα νέα οικονομικά της Τεχνητής Νοημοσύνης, ειδικά με τόσους πολλούς συνεχιζόμενους κινδύνους πνευματικής ιδιοκτησίας και κανονιστικών ρυθμίσεων.

Η επωνυμία της Google, όπως και του Buffett, θα μπορούσε απλώς να γεράσει. Οι νεότεροι χρησιμοποιούν λιγότερο τις μηχανές αναζήτησης, ενώ περισσότεροι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρουν τις απαντήσεις τους.

Οι νέες τεχνολογίες, όπως οι «αγορές από πράκτορες» ή τα «συστήματα συστάσεων», μπορούν όλο και περισσότερο να παρακάμψουν εντελώς την αναζήτηση.

Αλλά με τα ποτάμια χρυσού της διαδικτυακής διαφήμισης, την εμπειρία που χρονολογείται από την αυγή του εμπορικού διαδικτύου και την ικανότητά της να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες της για να καλλιεργήσει νέες συνήθειες στην τεράστια βάση χρηστών της, η Alphabet απέχει πολύ από το να είναι μια κακή επιλογή.

*O Κάμερον Σάκελ είναι επίκουρος ερευνητής στο Κέντρο για το Μέλλον της Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ.



Το άρθρο του δημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal.gr, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.com.