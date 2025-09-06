Γιατί τα αιολικά πάρκα προσελκύουν θεωρίες συνωμοσίας

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πρόσφατα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που υποτίθεται ότι θα αφορούσε μια εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, ότι οι ανεμογεννήτριες είναι μια «απάτη» που «τρελαίνουν τις φάλαινες», σκοτώνουν πουλιά και ακόμη και ανθρώπους, δεν επανέλαβε απλώς παλιούς μύθους. Αντλούσε από ένα παγκόσμιο μοτίβο θεωριών συνωμοσίας γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – ιδίως τα αιολικά πάρκα. (Ο Τραμπ τα αποκαλεί «ανεμόμυλους» – μια ρητορική των αρνητών της κλιματικής αλλαγής).

Όπως οι φόβοι του 19ου αιώνα ότι τα τηλέφωνα θα μετέδιδαν ασθένειες, έτσι και οι θεωρίες συνωμοσίας για τα αιολικά πάρκα αντανακλούν βαθύτερες ανησυχίες για την αλλαγή. Συνδυάζουν δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση, νοσταλγία για την εποχή των ορυκτών καυσίμων και μια αντίσταση στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας του σύγχρονου κόσμου.

Και η έρευνα δείχνει ότι, μόλις αυτοί οι φόβοι ριζώσουν στην κοσμοθεωρία κάποιου, καμία διάψευση ή έλεγχος γεγονότων δεν είναι πιθανό να τους μετακινήσει.

Μια σύντομη ιστορία της αντίστασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παρόλο που γνωρίζουμε για την κλιματική αλλαγή από το διοξείδιο του άνθρακα ως πιθανή και σχετικά άμεση απειλή ήδη από τη δεκαετία του 1950, τα πρώτα επιχειρήματα υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τείνουν να θεωρούνταν περισσότερο ως ένας τρόπος απελευθέρωσης από τη μέγγενη των μεγάλων εταιρειών ορυκτών καυσίμων.

Η ιδέα ότι οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων θα καθυστερούσαν την πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτυπώθηκε εύστοχα σε ένα κλασικό επεισόδιο των Simpsons, όπου ο κ. Μπερνς χτίζει έναν πύργο για να κρύψει τον ήλιο πάνω από το Σπρίνγκφιλντ, αναγκάζοντας τους κατοίκους να αγοράζουν την πυρηνική του ενέργεια.

Στον πραγματικό κόσμο, παρόμοιες δυναμικές βρίσκονταν σε εξέλιξη. Το 2004, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Τζον Χάουαρντ συγκέντρωσε διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών ορυκτών καυσίμων για να τον βοηθήσουν να επιβραδύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων, υπό την αιγίδα μιας Συμβουλευτικής Ομάδας για Τεχνολογίες Χαμηλών Εκπομπών.

Την ίδια στιγμή, οι υποστηρικτές των ανανεώσιμων – ιδιαίτερα της αιολικής ενέργειας – συχνά δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν τη στήριξη της κοινής γνώμης, εν μέρει επειδή οι υπάρχουσες πηγές ενέργειας (ορυχεία, πετρελαιοπηγές, πυρηνικές μονάδες) τείνουν να βρίσκονται μακριά από τα μάτια και τη σκέψη του κόσμου.

Η αντίθεση του κοινού τροφοδοτήθηκε επίσης από φόβους για την υγεία, όπως το λεγόμενο «σύνδρομο ανεμογεννήτριας». Αν και χαρακτηρίστηκε από τους ειδικούς ως «μη-ασθένεια» και ανύπαρκτο, συνέχισε να κυκλοφορεί για χρόνια.

Η πρόσφατη αντίσταση

Ακαδημαϊκή έρευνα γύρω από το ζήτημα του ακτιβισμού κατά των αιολικών πάρκων αποκαλύπτει ένα μοτίβο: η συνωμοσιολογική σκέψη αποτελεί ισχυρότερο προγνωστικό δείκτη αντίθεσης από την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση ή την πολιτική τοποθέτηση.

Στη Γερμανία, ο ακαδημαϊκός Κέβιν Γουίντερ και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι η πίστη σε θεωρίες συνωμοσίας είχε πολλαπλάσια μεγαλύτερη επίδραση στην αντίθεση προς τα αιολικά από οποιονδήποτε δημογραφικό παράγοντα. Ανησυχητικό είναι ότι η παρουσίαση γεγονότων στους αντιτιθέμενους δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Σε πιο πρόσφατο άρθρο, βασισμένο σε έρευνες στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία που εξέτασαν την τάση των ανθρώπων να δίνουν βάση σε θεωρίες συνωμοσίας, ο Γουίντερ και οι συνεργάτες του υποστήριξαν ότι η αντίθεση «ριζώνει στην κοσμοθεωρία των ανθρώπων».

Αν πιστεύεις ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια απάτη ή μια υπερβολή υστερικών οικολόγων, τότε θα πειστείς εύκολα ότι οι ανεμογεννήτριες δηλητηριάζουν τα υπόγεια ύδατα, προκαλούν μπλακάουτ ή, όπως είπε ο Τραμπ, «τρελαίνουν τις φάλαινες».

Τα αιολικά πάρκα αποτελούν εύφορο έδαφος για τέτοιες θεωρίες. Είναι ιδιαίτερα ορατά σύμβολα της κλιματικής πολιτικής και αρκετά περίπλοκα ώστε να μοιάζουν μυστηριώδη για τους μη ειδικούς. Μια σειρά από ανεμογεννήτριες μπορεί να γίνει στόχος φόβων για τη νεωτερικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια ή τον κυβερνητικό έλεγχο.

Αυτό, λένε ο Γουίντερ και οι συνεργάτες του, «συνιστά μια πρόκληση για τους επικοινωνητές και τους θεσμούς που είναι αφοσιωμένοι στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης». Είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπίσεις μια ολόκληρη κοσμοθεωρία παρά να διορθώσεις μερικά κατασκευασμένα επιχειρήματα.

Περί τίνος πρόκειται;

Κάτω από την παραπληροφόρηση, που συχνά καθοδηγείται από οικονομικά συμφέροντα ή πολιτική ισχύ, υπάρχει ένα βαθύτερο ζήτημα. Ορισμένοι άνθρωποι – ίσως και ο Τραμπ ανάμεσά τους – δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι οι τεχνολογίες των ορυκτών καυσίμων, που έφεραν ευημερία και ένα αίσθημα ελέγχου, προκαλούν ταυτόχρονα περιβαλλοντικές κρίσεις. Και αυτά είναι προβλήματα που δεν λύνονται με την προσθήκη περισσότερης τεχνολογίας. Αυτό προσβάλλει το αίσθημα απρόσβλητου, κυριαρχίας. Αυτή η «αντι-ανακλαστικότητα», όπως την αποκαλούν ορισμένοι ακαδημαϊκοί, είναι μια άρνηση να αναλογιστεί κανείς το κόστος των προηγούμενων επιτυχιών.

Συνδέεται επίσης με την ταυτότητα. Σε ορισμένες γωνιές της διαδικτυακής «ανδρο-σφαίρας», οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή παρουσιάζονται ως θηλυπρεπείς.

Πολλοί μπεϊμπι μπουμέρς, ιδιαίτερα λευκοί ετεροφυλόφιλοι άνδρες όπως ο Τραμπ, έχουν νιώσει αποπροσανατολισμό καθώς ο κόσμος τους μεταβάλλεται γύρω τους. Η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια συμβολίζει μέρος αυτής της αλλαγής. Ίσως αυτός να είναι ένας καλός τρόπος για να κατανοήσουμε γιατί ο Τραμπ επιτίθεται στους «ανεμόμυλους».

* Ο Marc Hudson είναι επισκέπτης Ερευνητής, SPRU, Business School του Πανεπιστημίου του Σάσεξ.

Το άρθρο του αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.