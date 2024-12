Γιατί οι νέες οικογένειες εγκαταλείπουν τις μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ

Οι νέες οικογένειες με παιδιά αποτελούν ένα συρρικνούμενο τμήμα του πληθυσμού των ΗΠΑ σε πολλές περιοχές. Η μείωση είναι ιδιαίτερα έντονη στα μεγάλα αστικά κέντρα , όπως η Βοστώνη, το Σαν Φρανσίσκο, η Νέα Υόρκη, η Μινεάπολη, το Σικάγο, το Λος Άντζελες, το Ντιτρόιτ, το Σιάτλ, η Φιλαδέλφεια, το Σαν Χοσέ και η Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής της πανδημίας COVID-19, πολλές οικογένειες με παιδιά μετακόμισαν σε προαστιακές ή αγροτικές περιοχές σε αναζήτηση περισσότερου χώρου. Από τα μέσα του 2020 έως τα μέσα του 2022, ο πληθυσμός των μικρών παιδιών μειώθηκε κατά 10% στις μεγάλες αστικές κομητείες που αποτελούν το μετρό της Νέας Υόρκης, του Σαν Φρανσίσκο, του Λος Άντζελες και του Σικάγο.

Η τάση αυτή συνεχίστηκε: Οι Αμερικανοί ηλικίας 25 έως 44 ετών - τα έτη κατά τα οποία οι άνθρωποι συνήθως δημιουργούν οικογένειες - μετακινούνται όλο και περισσότερο σε αγροτικές επαρχίες και μικρές μητροπολιτικές περιοχές .

Από την έρευνά μου στην οικονομική ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά , έχω παρατηρήσει μοναδικούς τοπικούς παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την τάση, αλλά και επαναλαμβανόμενα θέματα. Ακολουθούν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους οι μεγάλες πόλεις χάνουν τις νέες οικογένειες, καθώς και οι επιπτώσεις που ακολουθούν.

Οι οικογένειες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ακμάζουσων κοινοτήτων. Η παρουσία τους επηρεάζει θετικά τις υποδομές της πόλης , τις τοπικές οικονομίες και τη συνολική ποιότητα ζωής.

Κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται πώς μπορεί να ισχύει αυτό όταν οι σχολικές περιφέρειες εντός των πόλεων πρέπει να ξοδεύουν χρήματα για τα δημόσια σχολεία. Στην πραγματικότητα, μαζί με τις πληρωμές φόρων ακίνητης περιουσίας, οι νέες οικογένειες συμβάλλουν στην οικονομία δαπανώντας για στέγαση, παντοπωλεία, παιδική φροντίδα, υγειονομική περίθαλψη, αναψυχή και εκπαίδευση. Δημιουργούν ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες οικογενειακού προσανατολισμού, η οποία συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, το λιανικό εμπόριο και η φιλοξενία.

Συμμετέχοντας σε τοπικές εκδηλώσεις, προσφέροντας εθελοντική εργασία και συνδεόμενοι με τους γείτονές τους, οι νέες οικογένειες συμβάλλουν στη δημιουργία ζωντανών κοινοτήτων. Αυτού του είδους η δέσμευση ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν και συμβάλλει στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού των πόλεων .

Οι νέες οικογένειες βοηθούν τις πόλεις να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τον πληθυσμό τους, γεγονός που μπορεί να αντισταθμίσει τη συρρίκνωση και την παρακμή των πόλεων. Αποτελούν σημαντικούς υποστηρικτές για δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως σχολεία, πάρκα και βιβλιοθήκες, καθώς και υπηρεσίες αναψυχής, όπως πισίνες και γήπεδα.

Οι οικογένειες συχνά υποστηρίζουν χαρακτηριστικά που προάγουν την υγιεινή διαβίωση , καθώς και καθαρότερα περιβάλλοντα με χαμηλότερα επίπεδα ρύπανσης και μειωμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι γειτονιές με νέες οικογένειες έχουν συνήθως χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας λόγω της επένδυσης των γονέων στην ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών τους.

Γιατί αυτές οι οικογένειες εγκαταλείπουν τις μεγάλες πόλεις; Υπάρχουν πολλοί λόγοι, όπως το υψηλό κόστος διαβίωσης και στέγασης , η ποιότητα της εκπαίδευσης και των σχολικών συστημάτων , η εγκληματικότητα και οι ανησυχίες για την ασφάλεια και οι περιβαλλοντικοί και υγειονομικοί παράγοντες.

Μαζί, αυτοί οι παράγοντες καθιστούν πολλές πόλεις λιγότερο ελκυστικά περιβάλλοντα για οικογένειες. Πολλές οικογένειες επιλέγουν προαστιακές ή αγροτικές περιοχές, όπου θεωρούν καλύτερη ποιότητα ζωής για την ανατροφή των παιδιών.

Η µείωση των γεννήσεων συµβάλλει επίσης στην εξήγηση του λόγου για τον οποίο ο αριθµός των νοικοκυριών µε παιδιά συνεχίζει να µειώνεται στις µεγάλες πόλεις. Για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για το μέλλον καθώς και των σημερινών οικονομικών συνθηκών, οι νεότεροι Αμερικανοί αποκτούν λιγότερα παιδιά , γεγονός που μειώνει το μέγεθος των νοικοκυριών.

Όταν οι πόλεις χάνουν σημαντικό αριθμό νέων οικογενειών, μπορεί να υπάρξουν εκτεταμένες κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές επιπτώσεις. Η μείωση του αριθμού των μαθητών μπορεί να οδηγήσει σε ενοποιήσεις ή κλείσιμο σχολείων.

Η μειωμένη ζήτηση για κατοικίες και ενοικιαζόμενα ακίνητα οικογενειακού μεγέθους μπορεί να συμπιέσει τις αξίες των ακινήτων. Το εργατικό δυναμικό της πόλης μπορεί να συρρικνωθεί, επηρεάζοντας την τοπική οικονομία και τη φορολογική βάση.

Καθώς οι νέες οικογένειες φεύγουν, τα μειωμένα έσοδα από τους φόρους ιδιοκτησίας και πωλήσεων μπορεί να καταστήσουν δυσκολότερη τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών και τη συντήρηση των υποδομών. Δεδομένου ότι τα σχολεία και οι οργανώσεις νεολαίας αποτελούν συχνά κόμβους για την εμπλοκή της κοινότητας, η αίσθηση της κοινότητας των κατοίκων μπορεί να αποδυναμωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Ορισμένες πόλεις αντιστρατεύονται αυτή την τάση. Για παράδειγμα, το Όστιν του Τέξας έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σημαντικός τεχνολογικός κόμβος, με πολλές εταιρείες να μετεγκαθίστανται ή να επεκτείνονται εκεί και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Το σχετικά χαμηλό κόστος διαβίωσης, το ισχυρό δημόσιο σχολικό σύστημα και τα άφθονα πάρκα και οι δραστηριότητες αναψυχής του Όστιν το καθιστούν έναν προορισμό που συχνά αξιολογείται υψηλά για τις οικογένειες .

Το Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας είναι ένας άλλος δημοφιλής πόλος έλξης για νέες οικογένειες με παιδιά. Προσφέρει μια ισχυρή αγορά εργασίας στους τομείς της τεχνολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης, προσιτή στέγαση, σχολεία υψηλής ποιότητας και έναν αυξανόμενο πληθυσμό νέων επαγγελματιών και οικογενειών.

Άλλες «baby boomtowns» που προσελκύουν σήμερα νέες οικογένειες είναι το Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, η Σάρλοτ, το Μπόις, το Σολτ Λέικ Σίτι, το Ορλάντο και το Νάσβιλ.

