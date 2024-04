Έχει νόημα το blogging;

Δεδομένου του χρόνου που αφιερώνω γράφοντας αναρτήσεις σε ιστολόγια, θα μου ήταν χρήσιμο να γνωρίζω αν το blogging έχει κάποια επίδραση στον πραγματικό κόσμο. Ένα πρόσφατο άρθρο στον Economist απαντά θετικά:

«Προκειμένου να αποσπάσετε 11 δισεκατομμύρια λίρες από τη βρετανική κυβέρνηση, βοηθάει να γράψετε μια ανάρτηση ιστολογίου. O "πλήρης καταλογισμός δαπανών" (full expensing), που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαγράφουν αμέσως τις δαπάνες τους για μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό υπολογιστών από τα φορολογητέα κέρδη τους, ήταν το πιο δαπανηρό μέρος της φθινοπωρινής ομιλίας του Jeremy Hunt στις 22 Νοεμβρίου. Η ιδέα του πλήρη καταλογισμού δαπανών, μια πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και πολύ καιρό στην Αμερική, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη βρετανική πολιτική το 2017 μέσω αναρτήσεων ιστολογίου από τον Sam Dumitriu και τον Sam Bowman, στελέχη τότε του Ινστιτούτου Adam Smith, μιας μικρής δεξαμενής σκέψης γνωστής για τον ένθερμο νεοφιλελευθερισμό της και τα περίεργα memes στο Διαδίκτυο για τον Σκωτσέζο συνονόματό της».

Πριν από κάποια χρόνια, άρχισα να βλέπω πολλές αναρτήσεις ιστολογίου να υποστηρίζουν πολιτικές «YIMBY» (Yes In My Back Yard), δηλαδή πολιτικές απελευθέρωσης της κατασκευής νέων κατοικιών. Πιο πρόσφατα, πολλές τοπικές και πολιτειακές κυβερνήσεις άρχισαν να «αναβαθμίζουν τις πολεοδομικές ζώνες», που σημαίνει ότι επιτρέπουν πλέον την κατασκευή περισσότερων κατοικιών στην εκάστοτε δεδομένη περιοχή:

«Οι αναρτήσεις ιστολογίου επηρεάζουν την αντιπολίτευση αλλά και τις κυβερνήσεις. Ο YIMBYism, κάποτε μια περιορισμένης απήχησης ιδέα που αφορούσε λίγους σε μεγάλο βαθμό διαδικτυακούς ακτιβιστές, έχει καταλάβει το Εργατικό Κόμμα. Ο ηγέτης των Εργατικών Sir Keir Starmer, επιμένει ότι υποστηρίζει τις οικοδομές και όχι το μπλοκάρισμά τους («he is a builder, not a blocker»). Πρόκειται για μια τολμηρή κίνηση. Σε ένα σύστημα που βασίζεται σε εκλογικές περιφέρειες, τα διάχυτα οφέλη της οικοδόμησης έρχονται συχνά σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τη συγκεντρωμένη ταλαιπωρία της οικοδόμησης. Ακόμα κι αν τα συγκεκριμένα σχέδιά του δεν είναι ξεκάθαρα, τα επιχειρήματα που προέρχονται κατευθείαν από τις αναρτήσεις των ακτιβιστών του YIMBY κατακλύζουν σήμερα τις ομιλίες του Sir Keir… Το YIMBY έναντι του NIMBY είναι πλέον μια βασική διαχωριστική γραμμή στις επόμενες εκλογές».

Είναι δύσκολο να ξέρουμε ακριβώς πόσο επηρεάζει η εκάστοτε ανάρτηση ιστολογίου ή ακόμα και το blogging γενικά. Οι αναρτήσεις ιστολογίου συχνά συζητούν ιδέες που είναι επίσης ευρέως διαδεδομένες στον ακαδημαϊκό χώρο. Ακόμα κι έτσι, το blogging μπορεί να φέρει τις ιδέες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής του πραγματικού κόσμου που δεν έχουν χρόνο ή διάθεση να διαβάσουν πυκνές ακαδημαϊκές εργασίες.

Ένα παράδειγμα είναι η ιδέα της χρήσης επιθετικής μελλοντικής καθοδήγησης στη νομισματική πολιτική όταν η οικονομία έχει κολλήσει στο μηδενικό κατώτερο όριο. Αυτή η γενική ιδέα συζητήθηκε σε ακαδημαϊκές εργασίες από ανθρώπους όπως ο Paul Krugman, ο Michael Woodford και ο Gauti Eggertsson. Αλλά το blogging μπορεί να έχει κάνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να συνειδητοποιήσουν περισσότερο τη χρησιμότητα αυτής της προσέγγισης.

Αν και το blogging είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο, οι οικονομολόγοι ήταν πάντα πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τα μέσα ενημέρωσης για να προωθήσουν τις πολιτικές τους απόψεις. Η επιρροή του Milton Friedman στην πολιτική οφειλόταν εν μέρει στο ακαδημαϊκό του έργο, αλλά ο μεγαλύτερος αντίκτυπός του μπορεί να προήλθε από την ικανότητά του να εξηγεί με σαφήνεια τις οικονομικές έννοιες σε μέσα όπως το περιοδικό Newsweek.

* Ο Scott Sumner είναι οικονομολόγος, διευθυντής του προγράμματος νομισματικής πολιτικής στο Mercatus Center at George Mason University, ερευνητής στο Independent Institute και καθηγητής στο Bentley University στο Waltham της Μασαχουσέτης.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 29 Ιανουαρίου 2024 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια της Library of Economics and Liberty και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.