Πώς θα γλιτώσετε από την κρεατομηχανή των αγορών

Η μεγάλη πτώση στις τιμές των κρυπτονομισμάτων έρχεται για να μας θυμίσει ότι οι νόμοι της φυσικής ισχύουν και παντού και πάντοτε. Από το άλεσμα της κρεατομηχανής γλιτώνουν τελικά οι λίγοι που έχουν μάθει να αμφισβητούν. Οι χρηματομεσίτες ενδιαφέρονται για τις προμήθειές σας. Κανείς άλλος δεν θα κλάψει για τις απώλειές σας πέραν από εσάς. Όλοι ψάχνουν το πορτοφόλι σας! Κρατήστε το γερά στα χέρια σας, μην πιστεύετε τις καλοπληρωμένες εκστρατείες δημοσίων σχέσεων.

Το αφήγημα είναι κάθε φορά το ίδιο: «Αυτήν τη φορά δεν θα είναι σαν την προηγούμενη»! Κι όμως! Κάθε φορά είναι ακριβώς σαν την προηγούμενη. Η κερδοσκοπία ανακαλύπτει ένα νέο πεδίο δόξας λαμπρής και στήνει το «παιγνίδι». Δεν έχει σημασία αν είναι μετοχές, μέταλλα, κρυπτονομίσματα ή βολβοί από ένα εξωτικό φυτό. Σημασία έχει να πειστεί το κοινό ότι αυτή είναι η επένδυση του «αύριο». Να υπάρχουν δηλαδή εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα κάνουν την ιστορία να «περπατήσει»…

Κάποτε ήταν οι τουλίπες! Ναι, αυτά τα υπέροχα λουλούδια! Οι βολβοί του έφτασαν να αξίζουν στο χρηματιστήριο όσο ένα … σπίτι! Υπερβολή; Προφανώς. Οι βολβοί εξακολουθούν και υπάρχουν, αλλά πολλοί άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Αντιθέτως, κάποιοι άλλοι, σαφώς λιγότεροι, έγιναν πάμπλουτοι. Εκείνοι που «είδαν» νωρίς το παιγνίδι. Το ίδιο συνέβη και με τα κρυπτονομίσματα. Όσοι βρέθηκαν από νωρίς στο παιγνίδι έγιναν πλούσιοι. Ορισμένοι δε βαθύπλουτοι.

Δεν είναι κακό το προϊόν! Τα κρυπτονομίσματα, για παράδειγμα, είναι κάτι που ήρθε για να μείνει. Αν το bitcoin θα έχει αξία 150.000 δολάρια ή 150 δολάρια, αυτή είναι μία άλλη ιστορία. Ο επενδυτής πρέπει να έχει υπόψη του έναν παλιό νόμο των εμπόρων από την Αρκαδία: «Για να κερδίσεις θα πρέπει να αγοράζεις τζάμπα! Διαφορετικά, μόνο από τύχη θα βγεις αλώβητος». Αλήθεια, ποιος έχει διάθεση να αφήσει τη ζωή του στα χέρια της τύχης;

Σήμερα πέφτουν τα κρυπτονομίσματα, αφού έκαναν κάποιους ζάμπλουτους και κατέστρεψαν πολλούς περισσότερους. Το ίδιο γίνεται με όλα. Νομίζει κανείς ότι θα την γλιτώσει με τις μετοχές; Ή ότι θα αγοράσει χρυσό στα 5.000 δολάρια και θα τον πουλήσει στα 50.000; Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οποιοδήποτε σενάριο. Αλλά το να πάει ο χρυσός στα 50.000 δολάρια έχει μικρές πιθανότητες. Αντιθέτως, αυτός που θα μας πουλήσει στα 5000 τον χρυσό που αγόρασε στα 300 ή στα 500 ή ακόμη και στα 1000 δολάρια δεν θα έχει πλέον τέτοιες ανησυχίες…

Πάρτε και τις μετοχές! Οι εταιρείες της Τεχνητής Νοημοσύνης ή της ρομποτικής είναι το μέλλον. Ποιες εταιρείες; Αυτές που θα επιβιώσουν. Αλλά και πέρα απ’ αυτό, οι μετοχές τους είχαν σίγουρα αξία στην έναρξη της «κούρσας». Τώρα μπορεί και όχι. Ή αλλιώς, σήμερα αυτό είναι υπόθεση μόνο της τύχης. Χτες ήταν θέμα μιας καλής πρόβλεψης.

Το παιγνίδι των αγορών είναι το μόνο που μπορεί να μας δώσει μεγάλα κέρδη, χωρίς να αναλάβει κάποιος όλο το ρίσκο του στησίματος και της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Αλλά το παιγνίδι αυτό έχει κανόνες. Και ο πιο σημαντικός απ’ όλους είναι ότι ο επενδυτές χρειάζεται να κλείνει τα αυτιά τους στις Σειρήνες.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]