Με αφορμή την Metlen

Όταν ένας μεγάλος οργανισμός ανοίγει θέση long ή short σε μια μετοχή, θα έχει τους λόγους του. Και συνήθως οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν καλύτερη οργάνωση και πληροφόρηση από έναν ιδιώτη επενδυτή, με αποτέλεσμα οι επιλογές του να συγκεντρώνουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Και εν πάση περιπτώσει, αν ήταν αποτυχημένοι και ανίδεοι δεν θα ήταν «μεγάλοι», καθώς θα είχαν στο μεταξύ χρεοκοπήσει. Το σημερινό σημείωμα γράφεται με αφορμή την υπόθεση της Metlen και τη δαιμονοποίηση των μεγάλων funds που σόρταραν τη μετοχή…

Η Metlen του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ήταν μια μεγάλη κίνηση που ταίριαζε απόλυτα στο μέγεθος και στην εξέλιξη της Metlen. Μέχρις εδώ καλά. Το θέμα είναι ότι η εταιρεία ήταν πλέον εκτεθειμένη σε περισσότερα και εμπειρότερα μάτια απ’ ότι ήταν προηγουμένως, όταν η διαπραγμάτευσή της μετοχής της γινότανε στο «εξωτικό» Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Έτσι, προκάλεσε αίσθηση η είδηση που συνόδευσε την πτώση της τιμής της μετοχής πριν από λίγο καιρό, ότι μεγάλα funds επένδυαν στην πτώση και όχι στην άνοδο της μετοχής. Αυτόματα ενεργοποιήθηκε ένας αμυντικός μηχανισμός που ήθελε τα funds αυτά να φορούν την προβιά του κακού που δήθεν ήθελε να καταστρέψει την περιουσία των μετόχων της εταιρείας. Οι δημοσιεύσεις σε εξειδικευμένα ελληνικά media μιλούσαν επί της ουσίας για τους τζογαδόρους ξένους που θα έχανα τα λεφτά τους επειδή τόλμησαν να αγγίξουν την Metlen. Όλο αυτό ήταν λίγο προβληματικό, όπως συμβαίνει κάθε φορά σε περιπτώσεις που οι άνθρωποι επιχειρούν να εξηγήσουν φυσικά φαινόμενα με θεωρίες συνωμοσίας. Δεν πέρασε ούτε για ένα λεπτό από το μυαλό των… Ρομπέν των επενδυτών ότι τα funds αυτά δεν δημιουργούν γεγονότα, αλλά τα εκμεταλλεύονται.

Και ήρθε η ώρα, την Παρασκευή, που μάθαμε ότι η εισηγμένη εταιρεία αναθεώρησε πτωτικά και μάλιστα σημαντικά τα κέρδη της, προκαλώντας σοκ στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Οι κακοί άνθρωποι που σόρτασαν τη μετοχή, το είχαν προβλέψει! Είπαμε! Είναι κατά κανόνα πολύ καλοί στις προβλέψεις. Τις πολύ λίγες φορές που η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα και αποτυχαίνουν στις κινήσεις τους, οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από την αγορά, να χρεοκοπήσουν. Ένας λάθος τους, μια κακή εκτίμηση, είναι αρκετή για να τους εξαφανίσει από τον χάρτη. Κατά κανόνα, λοιπόν, έχουν δίκιο! Το πως τα καταφέρνουν το γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι. Προσωπικά δεν θα ήθελα να ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι έχω μια πυξίδα στην δύσκολη αυτή διαδρομή των αγορών…

Μήπως την επόμενη φορά που μερικά εξειδικευμένα funds αποφασίσουν να ρισκάρουν την ύπαρξή τους, ποντάροντας στην πτώση μιας μετοχής, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι δικές τους τοποθετήσεις είναι μια αφορμή να είμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί στις περιπτώσεις που μας υποδεικνύουν;

Στην Metlen, πάντως, θα περιμένω να δω αν οι κερδοσκόποι έκλεισαν τις θέσεις τους. Αν η πτώση της μετοχής της Παρασκευής ικανοποίησε τις προσδοκίες τους και αποχώρησαν. Σε διαφορετική περίπτωση θα εκπλαγώ, και θα ανησυχήσω!

Για να μην παρεξηγηθούμε! Σήμερα είναι η Metlen, αύριο μπορεί η οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Σημασία έχει κάθε φορά από που βλέπει κανείς τα πράγματα. Από ποια οπτική. Είναι άλλη η οπτική των βασικών μετόχων μιας εταιρείας και άλλη εκείνη των μετόχων της μειοψηφίας. Δεν έχουν όλοι ταυτόσημα συμφέροντα, ούτε και την ίδια πληροφόρηση.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]