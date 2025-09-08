Από τη Μόσχα με μίσος

Στην Ελλάδα απέναντι στους Ρώσους τοποθετούνται μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ. Όλοι οι άλλοι είναι με τον Βλαδίμηρο και για λόγους που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Και φυσικά όλοι αυτοί οι “άλλοι” παλεύουν να συγκροτήσουν μέτωπο για να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Οι μάσκες έχουν πέσει εδώ και καιρό. Στόχος τους η αποσταθεροποίηση της χώρας και η διάλυση της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ. Οι εργολαβίες έχουν ανατεθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ένα πράγμα είναι αρκετά ξεκάθαρο. Στο Κρεμλίνο παθαίνουν αναφυλαξία στο άκουσμα και μόνο του ονόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ξεκάθαρη στάση της Ελλάδας απέναντι στους εισβολείς θεωρήθηκε «θανάσιμο αμάρτημα» από τους ... ομόθρησκους. Την αποστολή «εξόντωσης» του κ. Μητσοτάκη την ανέλαβε το καρτέλ του πετρελαίου - Έλληνες εφοπλιστές που βγάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια από το ρωσικό πετρέλαιο - και πρόθυμοι υπάλληλοί τους στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Είναι εντυπωσιακό, αλλά αυτοί οι «τύποι» είναι ικανοί να παραδώσουν τη χώρα κομματάκι - κομματάκι στους εχθρούς της, προκειμένου να συνεχίζουν οι ίδιοι να κερδίζουν. Ή ακόμη χειρότερα, για να αισθάνονται ότι είναι μέλη ενός κονκλαβίου που κινεί τα νήματα παρασκηνιακά και ελέγχει τα πάντα στη χώρα. Κάτι σαν κρίση μεγαλείου και έχοντας τις τσέπες γεμάτες. Επικίνδυνος συνδυασμός.

Ηθελημένα ή άθελά τους παίζουν ένα άθλιο παιγνίδι σε βάρος των συμφερόντων της χώρας. Εναντιώνεται ο Βλαδίμηρος στη βοήθεια της Ουκρανίας; Τάσσονται εναντίον της ελληνικής συμμετοχής. Εξαγριώνεται ο Ερντογάν με τη συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ; Ηγούνται του «αγώνα» για την «ελεύθερη Παλαιστίνη». Μια άλλη εκδοχή του «από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα», αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία.

Ο κόσμος μας έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνος. Η πατρίδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με τις αναθεωρητικές αντιλήψεις που κυριαρχούν αυτήν τη στιγμή στο αντιδυτικό μπλοκ. Ρωσία, Κίνα και Τουρκία προσπαθούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στον πλανήτη. Γεγονός που κρύβει θανάσιμους κινδύνους για τα ελληνικά συμφέροντα. Αντί λοιπόν να υπάρξει ένα αρραγές εσωτερικό μέτωπο, αναλώνουν το χρόνο τους για να τορπιλίσουν τις μόνες πολιτικές που μας επιτρέπουν να είμαστε ακόμη όρθιοι.

Τους ενοχλούν οι εξοπλισμοί, τους ενοχλεί η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, τους ενοχλεί ο ξεκάθαρος προσανατολισμός της Ελλάδας προς τη Δύση. Η υιοθέτηση της γραμμής της Μόσχας και των συμμάχων της δεν είναι παράξενο για κάποιους που το κάνουν κατ' επάγγελμα εδώ και δεκαετίες. Το τραγικό είναι ότι έφτασαν στο σημείο να αμφισβητήσουν στην πράξη τη γραμμή του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή ακόμη και εκείνοι που διεκδικούν την πολιτική του κληρονομιά.

Θανάσης Μαυρίδης

